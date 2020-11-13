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古廟、鹽田、水晶教堂 鯤鯓王文化路跑快來報名！

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廟會前廣場文化長久以來是台灣鄉土文化中重要的一環。

除了鞭炮、煙火外，其實還包含了許多傳統技藝與色彩美學的元素。

南鯤鯓代天府是國定古蹟，屬內政部管轄，是地方政府選定的「八景八勝三園」之一，也是台灣歷史最悠久的王爺廟，更令人驚豔的是，南鯤鯓代天府榮獲「米其林旅遊綠色指南三星」的殊榮。

本次將台南最知名的王爺總廟~南鯤鯓「廟前廣場」為主場，串連北門在地週邊特色景點:井仔腳鹽田、水晶教堂、水筆仔紅樹林、烏腳病紀念館…許多美景、海景、人文景觀，讓路跑銜接起廟前廣場嘉年華的歡樂。無論是資深或剛入門的跑馬人都應該來體驗一次難得的氛圍。

邊跑步還能欣賞特殊風景，這就是路跑馬拉松的好處阿~路跑途經：在地蚵寮風景🌊、看夕陽最美的井仔腳瓦盤鹽田☀、玻璃與湖面相互交映光影的水晶教堂⛪，每個景點都極具特色，期待與你一起開跑！

主辦單位：財團法人南鯤鯓代天府、聯網國際資訊股份有限公司

活動會場：台南市北門區南鯤鯓代天府前廣場

開報時間：2020 年 10月 19日 12:00 起 至 2020 年 12 月 10 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)

活動日期：2021 年 01月 10 日 (星期日)

報名：https://eventpal.com.tw/2021nkstemplerun.html

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