配速心得／日月潭超半馬 女總一配速員-使命必達

關於本故事的主角：

2019日月潭環湖超半馬女總三

2020日月潭環湖超半馬女總一

妳對教練說「去年在日月潭環湖超半馬拿下女總三，今年想在家鄉賽事拿下生涯第一次女總一！」身為專屬教練兼御用配速員，也沒有理由不帶你完成夢想！從妳恢復訓練開始，每週開課表給妳並檢討，在訓練加入山路長距離，參加試跑熟悉賽道，一步一步有些正規訓練的影子。

作為大會配速員跟作為私人配速員，有相似之處也有相異之處。大會配速員大多依照賽前擬定的配速計畫，以完賽時間為標準；私人配速員同樣有賽前擬定的配速計畫，但比賽時要隨時視乘客的狀況改變計畫，以帶著乘客跑出最佳成績為標準。

妳問我預計的完賽時間？我真的沒有答案。我說：「等到減量周、賽前緩跑的時候，我來檢視妳的練跑數據，再參考賽道地形及當天的天氣條件，我才可以估計要怎麼配速。」我翻開了過去帶著妳吃課表的練跑記錄及數據，有高強度的間歇也有中低強度的長距離及緩跑，還要考慮彼此對上坡下坡不同地形的掌握程度，最後預計目標時間為2小時26分。

重回一年前奪下女總三的賽道，興奮總是難免。按照原訂的計畫抵達會場，寄物、拉筋、緩跑熱身、檢查裝備到起跑區準備，目前為止都沒有任何意外。偷看一下自己寫的配速計畫，同時思考等下需要改變計畫的狀況。「心率超過170或是覺得狀況不對要叫我喔！我馬上降速」。自己跑馬拉松的時候也會一邊跑步腦袋一邊思考著接下來的策略，當私人配速員的時候腦海要考慮的又增加了很多！

「第一公里均速5：00，標準！」

「第二公里均速4：54，稍微超速，心律還可以吧？」

「第一段平路均速4：55，都在計畫內，等下準備進入今天第一個坡，準備調整步伐，步頻放慢、腹部收緊、大腿稍微抬高！」

「跑陡坡要把二氧化碳吐乾淨！吸進的氧氣才會多。」

「等下準備進入第二長的陡坡，記得收小腹，大腿出力抬高！」

「補給站在眼前了，準備吃膠了！」

「不要去想妳現在是第幾名，要想著妳的心律還可以跑嗎？」

自己跑的時候是不斷對自己信心喊話，帶人跑的時候是固定報配速、提醒地形變化及跑姿、偶爾回頭看是否脫隊，如果乘客脫隊就要停車等人，切勿過站不停！隨著距離逐漸加長，六公里進陡坡、二十公里長下坡，我們都知道，這場超半馬最關鍵的路段就是最後三公里的陡上坡進遊客中心，在瓦拉蜜的時候特意提醒要開始調整步伐，不可因為下坡加大步輻，盡量減輕心肺的負荷，全馬從三十公里才開始、日月潭超半馬從二十三公里才開始！

經過補給站或是大砲，依稀聽見志工還是攝影師對我們說，排名在哪裡，但沒有聽清楚；配速員腦海裡都是怎麼完成任務、怎麼視狀況改變配速及策略，乘客也只專注在自己的心跳及腳步聲。一場29公里的賽事，如何保持穩定的呼吸腳步及節奏完成賽事，甚至最後可以帶著清晰的笑容進終點，是我要教妳的事情。最後一段長上坡，我對妳說「我會拉開一點距離，方便觀察妳的狀況」，要求妳不必跟著我太緊，用妳自己的節奏去完成！直到可以聽見主持人的聲音、主舞台的喧鬧，「看到那個彎了嗎？衝過去就完成了，現在可以不必保留了！」稍微瞥了一眼手錶，配速員任務完成。

最後完賽時間2小時26分，一百分的策略，成就了女總一。

我是妳的專屬教練、也是御用配速員，更是前導車。在往後的人生，我都是妳的前導車。

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