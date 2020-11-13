訓練心得／砂卡礑步道 Trail Run

【田中米倉馬拉松】吃好吃滿-滿足身心靈的馬拉松 七月的時候，友人傳訊息來問，你要不要跑田中馬? 我馬上就說好啊，抽中就去!然後~ 聽說2020年是最多人報名的!! 抽籤競爭超級激烈，好在我們幸運中

2020-11-12 18:58