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訓練心得／砂卡礑步道 Trail Run
位於太魯閣的砂卡礑步道
從遊客中心出發
先走一小段砂卡礑隧道
沒多久就可以接到小錐麓步道
繼續往前就會到砂卡礑步道的入口
可以從橋上走樓梯下來
再往前就開始沿著岩壁路段前進
路段景色非常美麗
沿途的溪水也很清澈
再經過大水管
沿著溪邊小徑前進
走到最後三間屋就是砂卡礑步道的終點
往山上可以到大同大禮部落
原路折返
再過隧道
就回到太魯閣遊客中心
路線平緩好跑
來回距離11K左右
岩壁風景美麗
平日假日都有很多人來健行
走完還可以到花蓮市區吃美食
非常親民熱門的路線
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