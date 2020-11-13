跑步小品／跑友是最好的教練 讓我半馬突破1:50

上半年報名的賽事

因為疫情關係通通停賽or延期 想到要練習就是提不起勁...(很懶得練)

好險跑友也有共同目標 一起相約抱佛腳 ㄨㄟ)))

(一起跑觀音山愛心路線21K)

(跑風櫃嘴&劍中劍之跑到哀哀叫)

(絕對不錯過愛跑者之晨跑大團練 ♥)

(上圖為賽前最後一次配速跑)

3…2…1…起跑！

跑的時候浮現了好多 當時練跑的影子

下了班 直接騎機車到河濱 與跑友 一起按手錶起跑

過去的種種都化作了甜美的果實

認真練跑 努力從來不會白費

也感謝 當天的天氣是濕冷 是讓人破PB的好天氣

這一天，我打破了2018年的半馬PB 1小時55

跑進了1小時50內 謝謝愛跑者 跑友 也謝謝自己

能夠跑步 真的是很幸福的一件事 ♥