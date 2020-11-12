路跑心得／田中馬到底吃什麼？無可忘懷的賽事回憶

【田中米倉馬拉松】吃好吃滿-滿足身心靈的馬拉松

七月的時候，友人傳訊息來問，你要不要跑田中馬? 我馬上就說好啊，抽中就去!然後~ 聽說2020年是最多人報名的!! 抽籤競爭超級激烈，好在我們幸運中籤了! (灑花)

2017年的時候有跑過一次，記得是個下大雨的天氣。當時摔車手打石膏，一直猶豫要不要跑。但是這麼難得的賽事說什麼都要去!! (最後當然沒有跑完,因為跑到手痛了QQ)

有圖有證據 2017大雨的田中與打石膏的我QQ

3年後終於可以手腳健康的享受上次沒有跑到的賽道風光。而今年老天爺爺特別眷顧我們，給我們一個全程陰天的涼爽好天氣!! (比愛心) 這次報名的是半程馬拉松，策略是每一個補站都停，吃好吃滿回終點!!

先來看個人剪輯的田中馬紀錄影片:

田中馬在吃什麼 ｜Fina的動茲人生

我們真的真的很幸褔，在全球病毒肆虐情況下，還能有如此盛大的萬人賽事，真的替台灣驕傲!光是全馬組3000人，半馬組7000人，更不要說加上健跑組的人數～會場滿山滿谷的人。

跟阿草還有阿蕊合照(2019出現的女友)

雖然起跑前跟朋友們走散了，但等待起跑的心情真的很雀躍。 接下來一一介紹賽道美食，風景與人物。

起跑鳴槍之後，花了三分鐘才到起點拱門 (有一種身在國外馬的感覺)

除了基本的跑者補給，例如水、運動飲料、水果、鹽巴之外， 據說今年最大亮點據說是牛排跟龍蝦! (但很多跑友說沒看到龍蝦，說好的龍蝦呢?) 稍微介紹幾個記憶深刻的美食饗宴補站。

今年才6K就有烤滷豬! (是要怎麼讓人跑下去?)

再來看到襪子補站!! (此時後悔沒有帶背包裝襪子回家~~)

不過，襪子是乾淨的可以綁在手上帶走，順便擦汗嘛~ (但襪子霉味好重，擦了一次就沒有再使用它了XD)

然後10K之後，各式各樣的補站越來越密集。

經典的維力炸醬麵 (大姊說沒有吃過維力炸醬麵就沒來過田中馬了!)

過了隧道之後，桶仔雞跟炸地瓜球都出現了!! 天啊，頓時以為我眼花是經過夜市了嗎(揉眼睛)

你看看，除了身上有號碼牌，看起來根本與夜市無異吧!

好不容易擠進來，結果只剩雞頭跟雞爪QQ

還有Gramin的經典補站，記得上次嘎米的補站是烤滷豬，今年提供炸雞!!! (好香阿阿)

接下來一些美食紀錄，冰的熱的冷的都有!

不過個人私心覺得，最棒的補站是這個!! 衛生紙!!! 對於過敏兒，鼻水快掉下來的人，是綠洲是綠洲是綠洲(很重要要說三次XD)

還有初次嘗試阿比

嗯...很苦>_

還有很重要的牛排!! 真的超多人，還好我有吃到^^

你以為田中只有美食饗宴有名嗎? 跑在田中馬賽道絕對會身心靈皆滿足的.把跑者餵飽之外, 心靈的滿足用音樂來填滿; 音樂非常多元. 有現代動茲動茲電音(地下道那個超動感音樂, 還有DJ&主持人) 古典樂, 原住民音樂, 勁歌熱舞~ 超級熱鬧的!

除了上述那些美食、音樂，田中的田園風光也是很美的。 賽事名稱田中米倉(吉祥物也是稻草人阿草,阿蕊)顧名思義就是彰化田中有種植許多稻田。

跑著們會跑在稻田旁(有一種新竹竹22路線的感覺)，11月的稻穗已然接近成熟，綠綠黃黃交錯形成田中特殊的賽道風光。

台灣最美的風景是人， 所以除了天然風景之外，熱情的志工還有路邊的應援團，絕對是對田中馬拉松無可忘懷的賽事回憶 :)

整個鄉鎮動員的賽事，每個志工都有大大的微笑，還有比天氣熱度更高的加油聲! 不僅要跑者跑起來還要我們盡量吃盡量拍~田中鄉親就是這麼可愛。

感謝揪團的朋友，感謝田中鄉親，感謝相遇的朋友們。 眾人合力一齊讓我們有一個非常愉快的馬拉松回憶，謝謝你們!

借解結的獎盃合照，這幾天跑界很熱鬧還上新聞...其他就不多說了~XDD 夸父隊友-書豪阿喵夫妻檔

YYsports馬拉松訓練營同學

感謝美好的天氣，感謝熱情志工與田中鄉親，感謝賽道上的友人，感謝所有的一切。

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