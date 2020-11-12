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賽事心得／田中馬拉松 米寶遊趣路跑之變裝秀

運動筆記 / 淦哥(金田雙鈿)

並不是每場路跑都要拼成績，歡樂的賽事就要盡情的玩！

2019年來不及參與田中馬-米寶活動，2020揪了50多人參加，感謝南湖社大悠活樂跑&文心樂跑的跑友們，不畏犠牲色相支持相挺~更感謝田中在地最暖夫妻檔 志忠哥、玉鈴姐 提供舒適的環境，讓我們一大票人可以躲起來好好的換裝~

(起跑前定裝照)(油的部份請跳過)

(到了會場，有人叫淦哥要這樣)

(無法扺檔美女粉絲們要求的合照)

變裝過程太亂了，亂到自己怎麼弄好裝備都不知道，所以照片就不PO了。

在變裝過程中，要參與活動又要當志工的志忠哥，一直打電話來關心我們怎麼還沒到會場，其實志忠哥呀，你都不知道我為了要讓男生們露出結實的上半身，還有女孩兒們要穿小背心是花了多大的口舌厚~

(猛男組)

(美女組，還有一些人不知道跑去哪裡了)

當走進防疫檢測站時，我們第一位猛男(志忠哥)通過，只聽到志工小妹妹說：好性感哦!(光是聽到這回應就很爽)，起跑前下起小雨，但還是澆不熄所有的跑者，跟著大隊前進，這3.5K我們一路只有小跑，還有喊口號，大聲答數~(其實還滿害羞的)，看到路旁的觀眾一個個比讚，一時之間所有的害羞感都不見了!

還好這次的米寶認識的跑友來參加的人不多，不然淦哥可真要找地洞鑽進去了~

整個3.5K下來到最後進場時，主持人小燕姐拿著MIC大喊，一群猛男回來了~

我很欣賞舒康團隊的小燕姐，除了要扶助鄭會長的事務外，還要親身主持每一次的田中馬及系列活動。所有舒康團隊的跑友也是，每年到了田中及二水馬拉松，每位都是身兼數職為選手服務，要給他們大大的一個讚。

＃雖然米寶活動很有趣，但淦哥還是比較喜歡幾年前的踩街活動。

田中馬

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