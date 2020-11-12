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賽事心得／田中馬拉松 求婚圓滿大成功！

運動筆記 / 林正倫

20201108-田中馬拉松，我選擇在這場賽事的終點前向雅娟求婚！

緣起

田中馬拉松-被各方跑者視為台灣馬拉松年度大盛事。每年都要透過抽籤的方式才能取得參賽資格。

我什麼沒有，就是籤運極佳。舉凡各大賽事我幾乎都有抽中（2018東京馬、2019紐約馬、台北馬、萬金石馬...都是靠抽籤取得參賽資格），而田中馬更是我籤運最佳的一場賽事，已經連五年抽中個人報名中籤（2015～2019），就連今年也讓我順利中籤了！（你們沒看錯，我連中六年了XD)

而今年連平時羨慕我籤運的一群跑友也在今年都順利中籤。這場賽事更讓我覺得是會給我與我周遭人帶來好運的福地～內心的計劃已經開始油然而生～

雅娟答應和我去田中

但一切的計劃也要能夠實質的落實才有可能實現啊（畢竟沒有女主角的求婚，那就一切甭談了啊XD)

為此，要挑個雅娟心情好（所以帶她出去玩）、尚未送排班表前（這樣才能避免因為工作而影響整體大計）...等實質因素，才較能讓女主角點頭一起去田中玩。

對於跑者可能都很期待去田中跑馬拉松，但對於不跑步的雅娟，要跟著男友的馬拉松一起下去到田中(當天提的時候她還問我，田中在哪裏XD)⋯只能說我都不知道雅娟當時怎麼會答應的XD

但既然女主角都肯下去～那就可以好好執行任務了XD(立馬去訂火車票）

開始私底下偷偷執行計劃

這次周遭的跑友：阿華、阿明、皇爺、佳榮、青蛙、俊賢、凱哥、柏豪都中籤了～我們一群人早在中籤後沒幾天就訂好斗六的旅館。當時我自己就已經先跟大家說我要一間雙人房，沒跟大家省錢擠四人房。現在回頭看當時的這個決定真是做對了！

雙十連假，我和這群好友在賴上留言，告知大家我打算求婚的計劃。每個人都點頭答應（並且開始幫我出主意（一半以上絕對是以整我為目的XD））不過沒關係，看到好友都如此挺我，我對這次的計劃更加胸有成竹！

大賽事當然要搞大場面，而且求婚這檔事一生就一次而已。花束、戒指、求婚布條都趕在出發前一週給它生出來～。

花束：為了刻意不讓女主角發現，遠端遙控住得離田中最近的當兵同梯-權哲，幫我代收求婚花束及當天終點前再交給我。

求婚布條：在賽前一週就提前給印刷廠進行印製，也計畫當天全程由我帶著它（飽吸我跑出來的汗水）準備在終點來由我的一群好友幫我展開助陣！

最重要的求婚戒指：則要好好感謝柏豪與皇爺，兩位因為賽前受傷，原本都打算不跑了，但為了我的人生大事，都毅然決然的前來參加，扮演終點前的內應角色（說實話，如果沒有內應幫助我追蹤女主角行蹤，真的會擔心我到了終點卻缺了個對象哩XD)。

我還考慮到整場活動的照片、錄影...刻意製作了一些拍攝小道具。交給好友青蛙來幫我帶去會場。也感謝平時常去的華來出圖店老闆都不跟我收錢，幫我製作這些手卡。(後來更要感謝運動筆記真的如願讓我成為精選XD)

萬事都準備了，最重要的是我是不是真的可以如期如時完賽呢？前兩週我先去了蘇花馬拉松跑個全馬，感受一下自己的整體狀況是否可以在我夢想的成績-5小時20分（520）完賽。（雖然蘇花馬成績普普，但重點賽事還是該放在田中這一場）看來一切我都準備就緒了，就來期待比賽吧！

執行計劃的前一天

比賽的前一天，算是最難熬的；要跟很多人在不被雅娟發現的情況下聯絡好事情、還要把雅娟弄得開開心心的。

我們接近傍晚先到了田中，帶雅娟去參加了選手之夜以及看看會場環境。（說實話，跑過五次了，整個會場我都熟到不行，但這次一定要讓雅娟熟悉環境，免得明天女主角迷失在會場XD

這天她還不斷的跟我提她打算明天如何過～（去逛斗六xxx，再去xxx...）我則是早就找好兩個內應，明天一定要讓妳在終點等我XD今天妳說得我都依妳～

賽事當天

10點半睡到4點半，起來馬上整理一下就出門準備去參加賽事，留雅娟一個人在旅館繼續睡（這一切都如同計劃相同）

在出發前我才把最重要的戒指交給內應1號～柏豪來代為保管。於是求婚團開始前往今天的主戰場去。

6:20賽事起跑，當天的天氣真是太適合跑步了。涼爽無太陽，空氣有濕度但不到會下雨的程度，風也不會很強很逆風。前半馬邊跑邊吃（來田中一定要停下來吃維力炸醬麵，只有這場的補給才有XD）2小時10分就跑完半馬。如果今天我要追求成績，430以內應該沒問題XD，但今天的重點還是落在求婚，所以追求成績當然不是重點囉~。

(~阿明和佳榮兩位神人~)

一開始我跟著阿明和佳榮兩位神人一起跑，兩位一個鎮西堡百K(今天還隨意的穿個拖鞋就來哩~)，另一個全馬318完賽，這場一開始就說好要幫我，屆時在終點舉布條進會場~但神人就是神人，跟到16.7K的感應站折返點後兩人已經看不到車尾燈了。算了~今天天氣好，終點前有好好執行任務就好~跑步過程大家就好好地玩吧。

(邊跑邊玩的我~手上還拿著襪子~)

大約跑到30K時，經過織襪博物館前~有免費的襪子無限拿~還提供袋子給你裝~我看離預計抵達時間還有2小時~於是我也開始邊跑邊玩了起來(不然要在終點前等也挺無聊的~)32K被阿華跟到，38K青蛙也跟上了。距離終點只剩下短短的4K，我也越來越感到緊張起來了。

(~阿華(左)、青蛙(右)與我(中)一同朝終點前進~)

該連絡的電話(鮮花組-權哲已經快要抵達預定地點；舉棋組-阿明、佳榮已經於420抵達終點，準備回頭幫忙了；內應組-柏豪、皇爺也順利與女主角碰面；連今天跑半馬的凱哥、JO(我的北大團跑友)也都將在終點一起成為我的應援團~)。

(感謝權哲情義相挺~)

這時我也距離終點不到兩公里，離預定的時間還有30分鐘，正是各家大砲齊聚的時候，我已經先和阿華與青蛙開始拿出橫布條給大砲拍照，彷彿就在宣告今天的求婚~只許成功~不許失敗！

(~阿華(左)、青蛙(右)與我(中)拿橫布條出來拍照~)

終點，求婚

一群人總算抵達終點前方200公尺，現在距離預定的時間還有將近20分鐘，我也已經拿到鮮花。但是！這時發現大會提供的路線圖和實際安排的賽道不一樣，原本我們是希望在85度C前聚集好後，最後5分鐘在拐彎進到會場。但是因為賽道與大會秩序冊給的內容不一。而雅娟和一些在終點等著應援的朋友們也在終點發現了我們！

(~原先的計畫，但是計畫趕不上變化~人要懂得隨機應變XD~)

哀~人算都不如天算；但是山不轉，路轉就好~我和應援團決定提前開始執行。於是，一群人拉著求婚布條，我站在正中間手捧著花束，走到了終點前。我將鮮花交給了雅娟，旁邊的柏豪也將戒指交給了我，賽事的主持人也很機警的開始幫我們大肆應援，拿著麥克風遞給我，讓我能在終點前對著雅娟告白，我單膝下跪對著她說：「雅娟，你願意嫁給我嗎~！」主持人將麥克風轉到雅娟的手上。她也大聲的說出：「我願意！」

此時的我自然是十分的開心，旁邊的人也不斷的鼓譟，我拿出了戒指套上雅娟的手，我感到這次的終點求婚行。圓滿大成功。

接著，我們看著計時器，於5小時20分時跨越終點，本人這時處女座龜毛病發，硬是要讓時間不能單單只是停在5小時20分，而是要停在5小時20分13秒(5：20：13~我愛你一生)~通過終點後我心裡開心極了。

後記

成功的求婚就這樣落幕了嗎，沒有！

朋友青蛙幫我去領成績單和退晶片。回來時興奮的將我的賽事成績單給我看~

天啊！時間不單單只是停在5小時20分13秒，而是停在『5小時20分13秒14』~5201314。傑克~這真是太神奇了~

隔天上班日~開始逛各家大砲照片~運動筆記真的讓我上精選，還成為首頁封面哩~一整個開心。只是這種大賽事，好照片都是要付出代價的~但都上了精選了~還不給它買下去！

由衷的感謝

這場賽事，能夠從頭到尾如我預期的樣子順利且成功，要感謝的人好多！

感謝田中馬拉松~讓我有這麼棒的舞台得以發揮，每年讓我抽中，更讓我相信，田中馬拉松是我的最佳福地！(希望我和我的朋友今後都每年必中，我也保證我每年有中就都會參賽！)

感謝當天的活動主持人，如此機靈拿麥克風幫我炒熱氣氛！

感謝小J趕在最後5小時16分抵達會場一同參與見證最後我的神奇時刻！

感謝世安~明明當天是你的生日，卻如此低調，不然當天應該你也會是主角一枚XD。

感謝權哲和權哲老婆，在終點前幫我準備花束。

感謝阿明、佳榮，前段互相傷害與終點前的相挺。

感謝凱哥、JO，跑完半馬還在終點等待應援與拍照記錄。

感謝柏豪、皇爺，沒有參加賽事也還是情義相挺，帶領今天最重要的主角引領會場。

最感謝的~當然就是”雅娟~你答應嫁給我~”。準備來當”林太太”囉~~

田中馬 萬金石

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