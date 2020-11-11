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焦點人物／甜心女孩張倫平 邁向女子百傑之路！

運動筆記 / Joanna
倫平在畢業那年挑戰「361° 追夢環島之旅」。 （圖片來源：361°）
倫平在畢業那年挑戰「361° 追夢環島之旅」。 （圖片來源：361°）

在賽道上，或許你曾看過一位總是帶著甜美的笑容，卻從你身邊「刷」地跑過，看不見車尾燈的女孩。她在今年 10 月的長榮半程馬拉松中，更以 1:30:47 的佳績，一舉晉升為女子半馬排名歷代第 90！（👉🏻延伸閱讀：【統計】市民跑者大爆發？長榮半馬成績趨勢

她，就是「平平」張倫平！一起來認識這位想追也追不到的女孩吧！

選手小檔案：張倫平

  • 跑齡：4 年

  • 最佳成績：全馬 3:28:18／半馬 1:30:47／十公里 43:56

  • 座右銘：「無所求必滿載而歸！」

（圖片來源：Andy chen）

 選手 Q&A 時間

1. 想詢問您在這次比賽前做了哪些訓練？這次進入半馬女子百傑的心情如何？

在賽前我與七月底成軍的 B.real 跑團 一起練習，從那時開始進行為期 14 週的課表，由於絕大部分的團員都是挑戰人生初半馬，所以課表是從喜歡跑步，到正式站上起跑線的準備。雖然說我不是路跑新手，但是也休息了好一段時間，所以對當時的我來說，從基礎開始慢慢打底對我來說格外重要。

2020 年長榮航空半馬中，倫平以 1:30:47 的佳績進入百傑。（圖片來源：莎拉）

而這次進百傑非常的驚喜！因為這次半馬是睽違一年多後的路跑賽事，賽前其實是非常不安的，所以成績相對估的很保守，PB 高標 95[1]，低標是 100 內，沒想到一舉突破，完全不在自己的預想範圍！

＊註[1]：PB, Personal Best 個人最佳；95 是指完跑時間 95 分鐘

另外，這次的準備其實要歸功於養了一隻寶貝 Kuma，每天我們都會晨跑或多或少，我的狗狗會陪我一起跑課表（除了間歇），比賽那天也是希望快點回去找她，所以跑快點啊！（笑）

倫平進入百傑的大功臣＆訓練好夥伴 Kuma（圖片來源：力愷）

2. 從 2016 年一開始為了瘦身接觸跑步，而後從加入跑團、成為配速員至今，這四年來，您對於「跑步」這件事有什麼想法？心態上有什麼轉變？

對我來說，跑步是在我最低潮躲在自己世界時，拉我一把的朋友。這樣說來或許抽象，但對我而言，四年前如果我沒有嘗試跟著一群人用跑步認識城市街道，也許我就沒有機會重新認識自己、重新學會相信，然後用新的眼光去看世界。

倫平（圖中牽著狗狗 Kuma）與今年七月甫成軍的 B.real 跑團一起訓練。（圖片來源：B.real run crew）

一開始蠻自豪自己是個佛系跑者，不論是從其他人的讚美。或是作為一個甫踏入這個領域的新手的成績表現，好像仗著老天給的一點天份，不吃課表、有一搭沒一搭的練習，就能取巧地勇闖天下。

人很容易活在別人眼中，受到一點鼓舞那個驕傲藏都藏不住，當時少不經事比賽的模樣更像是輕橫衝直撞，在意的永遠只是錶上的數字、別人給予的期待，也因此受過不少傷，可能是年紀長了、也可能是了解很多事要做一百次、一千次才能了解竅門，知道重點在哪、弱點在哪，而不只是「我會」。

曾經陷入速度追逐、活在別人眼中的倫平，現在學習著擺正心態。（圖片來源：力愷）

這樣的想法真的不過就是近一、兩年比較有感的成長，而週期性、有規律的訓練對現在的我來說，是為了減少傷害、減少目標賽事中不理想狀況的產生，不再只是求快而已，算是心態擺正重新出發。

3. 參加過大大小小的賽事，對您來說，印象最深刻的是哪一場？

印象深刻的有兩場，一場是我畢業那年參加「361° 追夢環島之旅」連續十七天接力環台賽，感覺這輩子不會再這麼瘋！而跟戰友們產生的革命情感，也是最棒的收穫！

第二個印象深刻的賽事，是媽媽、姊姊陪我去參加「2019 澎湖遠航國際馬拉松」，當時跟我感情很好的媽媽在終點迎接我，而那場狀況不錯、拿下女子組總二，剛好跟媽媽一起分享這個喜悅，這對我來說意義非凡！

獲得亞軍的倫平，與在終點等待的媽媽。（圖片來源：倫平）

4. 接下來的目標賽事是什麼？有給自己設定什麼樣的目標嗎？

接下來，準備迎戰下週「Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽」的初 113，今年重心就是這場三鐵賽，並以五個半小時進終點為目標；而年底十二月的台北馬半馬，則沒有特別預設目標，希望全心全意去訓練，能跑的開心，不驕矜也不自卑，然後無傷完賽。

今年的重心為下週的「Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽」初 113（圖片來源：Rema sport）

5. 之後有想要去體驗或是挑戰什麼不一樣的賽事活動？

目前希望還能有勇氣再挑戰一場全馬，但沒有特別想報哪一場，歡迎大家推薦給我，最好是海外馬，海外好玩的三鐵也是可以的，可以順便出去走跳放風！

最後，也歡迎大家推薦倫平跑海外全馬喔！（圖片來源：倫平）

圖片提供：張倫平

線上採訪＆撰寫：Joanna

＊人物專訪，盡在運動筆記

鐵人三項 環台賽

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