從全國EMBA接力賽 看運動產業蓬勃脈絡

（圖片來源：筆記實業）

「全國EMBA校園馬拉松接力賽」今年第九屆，由中興大學 EMBA學生會籌畫，將在2020年11月29日中興大學惠蓀林場舉行，今年加入攀樹、走繩、定向越野及投籃機等項目，除了EMBA學員外，預計參與家眷人數也將破往年紀錄。

EMBA全國校園接力賽每年吸引全台各產業界、高主管參與，今年訂定了「興火相傳」以傳承優良、傳承更好為願景作為賽事主題。

中興大學管理學院院長謝焸君說，歷年賽事都在校園裡舉辦，今年學生會在場地規劃花很多心思，活動移師到本校的惠蓀林場將帶來更多樂趣，善用地形地貌規劃出更多子項目，適合全家一起來同樂，將更有凝聚力。

中興大學EMBA學員過去組成多個運動型社團，包括高爾夫、登山、單車、羽球、籃球、高峰興跑社等，其中高峰興跑社集結許多愛好路跑的同好，也設定目標參加泳渡、三鐵等多元運動，校方這次針對全國EMBA校園馬拉松接力賽號召更有影響力。

今年賽事分為全馬與半馬組，另規劃樂齡組和歡樂組，參加對象限定全國各院校商管EMBA在職碩士專班學生，另所屬學院教師以及校友也能參加，針對賽事甚至有學校聘請專業教練進行培訓，相當重視運動健康管理。

（圖片來源：謝焸君院長）

謝焸君表示，這就是邊際效益的展現，運動產業蓬勃，需求增加，各校 EMBA以往就辦有高爾夫球比賽、單車等活動互相交流，顯見運動對於高階經理人來講是生活重要一環，越高階的經理人會越重視身體，也重視在工作之外與同業交流，而運動就是最好的媒介。

謝焸君也說，學生會在探勘、賽事安排上，很辛苦但也很用心，中興大學培養出來學生的特質，想得更周到，要讓所處的社群包括學校活動有更多人一起參與，每場活動後學生凝聚力變強，對學校和學生都是正面影響。

（圖片來源：2019 EMBA全國接力賽）

台灣運動休閒熱潮不斷，謝焸君也觀察到企業的變化，他說，以往公司認為員工在辦公室才有產出和貢獻，把員工當成機器，但從學理上研究顯示，在運動後大腦思考更清晰，工作更有效率，台灣企業看到這樣的現象，公司內部組成社團，會議室、工作室在下班時間搖身一變，成了員工簡易的瑜珈教室或健身空間，周末例行舉辦登山活動也成為企業文化的一環。

運動過程中面臨的瓶頸、挑戰以及需要決定和判斷，都是企業經營裡員工需要經歷的訓練，企業發現運動帶來雙贏，員工身體好、心情好會回饋在工作上。

2019年於賽後與中興大學進行交接儀式（圖片來源：2019 EMBA全國接力賽）

台灣運動產業持續發展，謝焸君表示，有的特色馬拉松賽事都是無心插柳辦出口碑，像是田中馬拉松年年熱烈舉辦，帶動周邊經濟活動，不單經濟效益，還有社群凝聚，這樣的現象在台灣仍會持續蔓延，整體趨勢是正面的，但運動人口還有待開發，否則從管理學角度來看，每年路跑賽事選擇眾多，供給和需求不平衡的情況仍可能會發生。

今年全球受到新冠肺炎疫情影響，多場運動賽事取消，但也出現新興的「線上路跑」等新科技加入，謝焸君說，運動結合科技這條路無可避免，但結果如何還有待觀察，科技雖帶來便利，但就像很多騎單車者不喜歡電動輔助自行車等技術涉入，換句話說當，當運動有虛擬（無論是AR或VR）的介入，和原本的運動屬性與目的變得不太一樣，即便科技趨勢無庸置疑，但最終還是取決於消費者的需要。

活動簡介

以上文章由 全國 EMBA 校園馬拉松接力賽 贊助刊出。

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