賽事心得／田中馬拉松 上坡痛快、下坡爽快

2020/11/08又回到這個賽道上，在06:20時分跨越起跑線，跑出今年的第一場全馬。在全球疫情肆虐的狀況下，在台灣還可以享受馬拉松賽事，實在是幸福的無以倫比。

第一次入住選手村，是個非常特別的體驗。從未有比賽為選手提供這樣的服務，自備睡袋、與許多跑友聊天入眠，成為人生重要的記憶點。也感謝田中高中的同學們，願意把教室借給跑者休息、住宿。

不知道是什麼緣分，去年因為靜脈栓塞只能慢慢跑。今年依舊傷病不斷，除了小腿肌肉拉傷，前幾天還因為智齒發炎才去拔牙。又是個只求完賽不求成績的馬拉松。好在田中馬就是歡樂跑，與鄉親們同樂才是重點。

跑得慢沒關係，能夠好好享受比賽，無傷完賽才是重點。總算在05:47抵達終點。

延續去年的變裝，今年的角色是一拳超人:琦玉老師。這角色十分適合散熱，跑起來相當舒適。對年紀較輕的朋友們，辨識度很高。為了提高還原度，前一晚特別去買了一把蔥當作道具。這是搶超市特價的一拳超人。

變裝跑馬的目的，就是讓看的人開心。觀眾會有驚喜，而跑者在疲憊之餘，也有會心一笑。掃除疲憊繼續向前邁步。這次遇到苗栗林志玲、總鋪師發哥，能夠跟他們一起合照真是我的榮幸。也希望明年能夠抽中田中馬，繼續變裝為大家帶來歡樂。