快訊

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

賀電有玄機！英相強生表面恭賀拜登 暗裡恭賀「他」

賽事心得／田中馬拉松 上坡痛快、下坡爽快

運動筆記 / Ciwei Lee

2020/11/08又回到這個賽道上，在06:20時分跨越起跑線，跑出今年的第一場全馬。在全球疫情肆虐的狀況下，在台灣還可以享受馬拉松賽事，實在是幸福的無以倫比。

第一次入住選手村，是個非常特別的體驗。從未有比賽為選手提供這樣的服務，自備睡袋、與許多跑友聊天入眠，成為人生重要的記憶點。也感謝田中高中的同學們，願意把教室借給跑者休息、住宿。

不知道是什麼緣分，去年因為靜脈栓塞只能慢慢跑。今年依舊傷病不斷，除了小腿肌肉拉傷，前幾天還因為智齒發炎才去拔牙。又是個只求完賽不求成績的馬拉松。好在田中馬就是歡樂跑，與鄉親們同樂才是重點。

跑得慢沒關係，能夠好好享受比賽，無傷完賽才是重點。總算在05:47抵達終點。

延續去年的變裝，今年的角色是一拳超人:琦玉老師。這角色十分適合散熱，跑起來相當舒適。對年紀較輕的朋友們，辨識度很高。為了提高還原度，前一晚特別去買了一把蔥當作道具。這是搶超市特價的一拳超人。

變裝跑馬的目的，就是讓看的人開心。觀眾會有驚喜，而跑者在疲憊之餘，也有會心一笑。掃除疲憊繼續向前邁步。這次遇到苗栗林志玲、總鋪師發哥，能夠跟他們一起合照真是我的榮幸。也希望明年能夠抽中田中馬，繼續變裝為大家帶來歡樂。

田中馬

延伸閱讀

太平媽感念「誠信」碗粿撐起五口之家 祈福馬拉松吃的到！

賽事心得／2019柏林馬拉松 盼呀盼總算拼到破三

帶小比旅跑台灣／台南秋季馬拉松 竟然是山路！

賽事心得／太魯閣馬拉松 意料之外的Sub4樂透開獎

相關新聞

焦點人物／甜心女孩張倫平 邁向女子百傑之路！

在賽道上，或許你曾看過一位總是帶著甜美的笑容，卻從你身邊「刷」地跑過，看不見車尾燈的女孩。她在今年 10 月的長榮半程馬拉松中，更以 1:30:47 的佳績，一舉晉升為女子半馬排名歷代第 90！（👉

從全國EMBA接力賽 看運動產業蓬勃脈絡

（圖片來源：筆記實業） 「全國EMBA校園馬拉松接力賽」今年第九屆，由中興大學 EMBA學生會籌畫，將在2020年11月29日中興大學惠蓀林場舉行，今年加入攀樹、走繩、定向越野及投籃機等項目，除了

賽事心得／田中馬拉松 女子組2連霸！

2020年真是一個負面能量滿滿的一年，但11月8日這一天卻是我今年最美好的一天，我竟然達成了田中女子馬拉松二連霸。 2019年的田中馬拉松，跟著公司的學長姐翔哥/Amber一起團報，從落入備取再

賽事心得／田中馬拉松 上坡痛快、下坡爽快

2020/11/08又回到這個賽道上，在06:20時分跨越起跑線，跑出今年的第一場全馬。在全球疫情肆虐的狀況下，在台灣還可以享受馬拉松賽事，實在是幸福的無以倫比。 第一次入住選手村，是個非常特別

田中馬被踢爆找人代跑 冠軍女選手今稱「跑身體健康」

號稱全國最歡樂的彰化縣田中馬拉松，今年被踢爆半程馬拉松女子組A組冠軍是男代女跑，黃姓女選手昨天坦承找兒子代跑，今天表示參...

路跑／日月潭環湖賽明年1月登場 健走組將結合戶外瑜伽

由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」將於明年1月24日在日月潭向山遊客...

太平媽感念「誠信」碗粿撐起五口之家 祈福馬拉松吃的到！

一輛復古的鐵馬載著一碗碗帶給人溫飽的碗粿 一聲聲稚嫩的「碗粿」叫賣聲...... 傳達出一段教導孩子「誠信」的感動故事！ 背後的代價卻是外人所不知的無心失誤… 西螺福興宮感念雲林碗粿父

賽事心得／2019柏林馬拉松 盼呀盼總算拼到破三

緣起 「即將抵達，桃園國際機場」耳邊傳來空服員的廣播聲 隨著飛機的降落，在大阪的旅途結束了，初馬也平安完成了 落地後，連忙把SIM卡裝入手機內 「叮咚」手機聲不斷響起，在許多訊息中，有封信件

帶小比旅跑台灣／台南秋季馬拉松 竟然是山路！

拖好久的賽事記錄，今天終於甘願寫了。 話說那天清晨我帶著比比開車到了東山國小，而頭腦不清醒的我，竟然報了半馬，我是頭被打到嗎😅 因為我一直以為全部都是平路，才想說報半馬的，沒想到到現場才知道

賽事心得／馬祖馬拉松 一人挑戰也不孤單

這麼冷清只有後段班的跑友能夠了解啊(拍肩) 第三次參加馬祖馬，每次想到陡到懷疑人生的坡道時，都會手軟想說不要報好了，但是每次開放的時候，又會忍不住按下42.195的選項，你說我的手是不是犯~~錯了呢

賽事心得／太魯閣馬拉松 意料之外的Sub4樂透開獎

時間回到2019年12月 嘿！我就是那個sub4差了30秒的人~ 看著別人紛紛達標，要故作堅強的打從心裡說沒關係，完全是騙人騙自己的 完全是寫來安慰自己的在這邊 ←← 不過，老話一句「下次

賽事心得／太魯閣馬拉松 醫護鐵人之快跑，別被蜜蜂螫到了！

因為疫情的關係，今年根本沒辦法出國，以往每年的10月底或11月都是往日本跑馬，自己也期許一年至少完成2場全馬馬拉松賽事，也希望可以到我不曾到過的地方走走，因受疫情影響，這一次因緣際會，可以參與2020

熱門新聞

NBA／保羅聯手紫金雙星？球評：八成五機會加入湖人

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

田中馬被踢爆找人代跑 冠軍女選手今稱「跑身體健康」

NBA／傳試訓表現不如預期 愛德華選秀行情受影響

中職／年度最佳美技 頒給「影帝」林哲瑄

中職／獅隊三帥包辦最佳九人外野手 締造史上第一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。