賽事心得／田中馬拉松 生涯初馬06:01忍住沒叫車

💢最難忘的初馬💢

記憶滿滿的馬拉松賽第一場就來到全台最熱情、活力十足田中馬拉松🏃🏃‍♀️👣原本興致勃勃賽前準備沒想到舊傷腹疾趕快就醫雖然賽前舒緩許多就跑下去前半馬🐎都順順跟列車跑到了23k時開始爬坡⋯⋯跑到一半⋯⋯整不行✋了硬撐到⋯⋯24k心想剩下18km怎麼辦?既然都來了我一定要跑完跑不完⋯⋯用走的也要走完開始步兵模式趕路⋯⋯18k我整整走了3小時原本設定目標0430完賽結果⋯⋯整個漏氣了⋯沿路阿公阿嬤熱情加油💪也有工作人員熱心幫忙也被問過需要叫車嗎⋯⋯心想我都跑一半了剩下一半死撐也要撐回去💪雖然越走腳🦶越來越沈重但⋯⋯我還是撐到終點🏁最後⋯06:01完成✅初馬第一場初馬雖然出師不利雖然輸了時間但贏了意志力

💢我會東山再起!💢

然後變得更穩更強 we can謝謝我的師父 #森霖王子從我懵懵懂懂不懂馬拉松慢慢教導與協助與幫忙我才可以踏上馬拉松賽道謝謝你我最最帥的師父12/20台北馬🐎 l will be back#給我時間田中馬我會回來的#跑了才知道全馬的魅力