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賽事心得／日月潭環湖馬拉松 窯烤、環湖、芬多精！

運動筆記 / 施義輝

10/25這一天，原本計畫是參加長榮航空馬，我怎麼會出現在日月潭呢？

然而這個美麗的意外，卻給了我一個充滿窯烤香、湖水味及芬多精的馬拉松。 

推坑日月潭，沒想到爆棚

5月份一時興起，在跑團內推坑大家日月潭環湖馬拉松，順便可以住我朋友開的民宿。由於地點就在環湖公路上，加上民宿主人特別為跑團額外提供了一個大禮包(註)，沒想到報名踴躍，竟然包下了整棟民宿，晚出聲的人也只好住到其他地方。為此，民宿主人說：「你沒來跑說不過去啦」。

(民宿就位在大會第10補給站的旁邊)

由於5月份疫情尚未明朗，擔心賽事有變數，我的一顆心總是高懸在半空中，等待了五個月，期盼了好久大伙可以一起跑旅的日子，終於到來。

選手之夜，自己的肝醣自己做

比賽前一天，跑團的伙伴陸續抵達，民宿主人威廉和卡拉以及來幫忙的Stella，中午就忙著幫我們準備「肝醣超補」晚餐。下午4:00就燒柴起灶，這可是威廉親手做的磚窯。

很快夜幕低垂，今晚我們就在民宿前的大庭院晚餐，只可惜天氣不佳看不到星空。

晚餐的重頭戲～自己的肝醣自己做，DIY做Pizza；肝醣儲存多一點，明天才有力氣跑。

看了都餓了，每個Pizza看起來都好好吃。

不只有Pizzy，威廉還準備了豐盛的義大利麵、沙拉、麵包、烤海鮮、烤蔬菜、豬腳和烏骨雞湯，還有一整箱啤酒，只可惜明天跑步不能喝。

清晨4點不到，公雞就叫起床號

一大早就被公雞的啼叫聲喚醒，果然鄉下的公雞起的特早。清晨的4點半，威廉和卡拉已經在廚房忙著幫大家準備早餐。看到這一幕，感受到他們招待客人的熱心和用心讓我非常感動。其實他們不用這麼早起，這麼做都是主人為了我們貼心的Special服務。

卡拉和Stella不約而同說：「想看看你們這群謎樣的人類，為什麼睡少少還能跑完馬拉松！」

我回答：「想了解，就來跑一場馬拉松吧，哈哈哈」

跑團集合，準備起跑

這次跑團參與的人還真不少，初估超過了30人。但是到了會場才發現，今年參加的人數並沒有很多，全馬490人，29K也只有1,713人，相較於去年人數少了一半以上。也好，賽道沒有這麼擁擠，跑起來更舒服。

即將起跑，準備大口呼吸山林、日月潭所蘊育出的芬多精。

這一次的路跑，沒有和任何人或時間比較

漸漸體會，不是每場路跑都要追求速度，雖然常常做不到，內心那股想快的心還是會蠢蠢欲動。今天給自己的設定是「隨意跑」，看到想拍的人、事、物就停下腳步。

「快」代表著對速度感的追求，能快卻刻意放慢速度，看著別人一個一個從你身邊刷卡而去，心也會跟著慌亂不安。「放慢」著實不容易，在快與慢之間，需要智慧。

來到了5.8公里，因為跑步，好山、好水，不再這麼無聊。

放開腳步的跑，心自由了，身體自然輕鬆。

(照片來源: 攝影雞)

放慢速度，享受日月潭的芬多精

巧遇「三蘆新力量」跑友，他們也不追求速度，一起享受山林樂趣。

野生補獲三小姐，我們共跑了一段。

來到12公里處的伊達邵，眼前忽然一片遼闊，我的心跟著開闊起來，所謂仁者樂山、智者樂水，山水之間處處是哲理。

從伊達邵往前6公里便是玄光寺，準備迎接一段長長的坡道。

玄奘寺前遇到大龜，他的衣服背面寫著：「我跑不快，但可以帶你回終點」。這讓我想到我的入門師父Ian，他是關門馬的高手，只要跟著他都可以在關門前回到終點，我的國內第一場馬拉松，就是他帶著我在時間結束前1分鐘完成的。

民宿獨家私補，跑過不要錯過

過了三隻魚小空地，大概有連續3公里的下坡一路奔向民宿，為了方便伙伴找到位置，我們特別在民宿外掛起了團旗。沒錯，這是民宿提供的私房補給，有各式飲料、冰塊和香焦，可以稍微休息一下，如果想上樓洗個澡也可以。

揪甘心，24.5公里處的私補，只有在讀·好。

喝了再上，迎接剩下不到5公里的路程。

感謝大魔王，讓我的心沈澱下來

離開民宿約1公里後，終於來到最後一段賽道，將近3公里斜長坡的大魔王。有時候想想，生活的忙碌一直佔據自己的心，感謝大魔王讓心有機會沈澱下來，才能夠看到平常所忽略的東西。

因為更慢的速度，反而有機會可以從高處住下欣賞整個頭社盆地。回頭看到這一景色，心曠神怡。

由於昨天早上有來試跑，多了一份熟悉感，也就可以平常心看待。

大家都說這是條「微笑隧道」，因為它是連續爬坡的結束點，隧道不長約200公尺。的確是一段快樂的賽道，因為出了隧道終點就不遠了，而且還是一路下坡。

最後衝刺，超越了這一位老外，阿母～我跑贏外國人了！

感謝主辦單位、工作人員、29公里的賽道。也謝謝老天爺給了我們一個涼爽、太陽沒有露臉的好天氣。

恭喜阿騰和最速女博士亭妹，紛紛拿下分三的好成績。

日月潭，再會

這次的跑旅，就在民宿提供的早午餐，大伙帶著歡笑及不捨的心情中結束。

歡樂時光總是短暫，但相約一起跑馬的趣味、環湖賽道獨特的美景，以及民宿濃濃的人情味，至今仍令人印象深刻。另外，這也是我在國內第一場刻意放慢速度的賽事，除了享受久一點的山林芬多精，也在快慢之間體會出一些道理，更加認識自己。至於面對令人敬畏的連續斜坡，或許明年我會再來，報名挑戰全馬那最後10公里的超級大魔王。

再會了日月潭。

註：讀好大禮包

1. 每人見面禮: 冰德國啤酒一瓶

2. 跑前之夜肝醣超補窯烤大餐

3. 跑前選手餐、跑後早午餐

4. 會場接送

5. 賽道私補

6. 延後至14:00退房

#康手的跑步日常  #康手愛RuN跑

#妹子陪跑團  #讀·好B&B

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