賽事心得／馬祖馬拉松 噗嚨共上臺領獎記

參加馬祖馬拉松有三屆了

從第四屆到第六屆

每一屆都有進步

第四屆因為腳痛到跑不了完賽時間6:47分

第五屆有認真訓練完賽時間5:31分

但是跑完第五屆之後就脛後肌撕裂傷了

對我來說真的傷的很重

不僅沒辦法正常走路

上下樓梯必需扶著扶手

上厠所也只能選擇坐式不能蹲式

綠燈剩10秒因為連快走都痛根本過不去

只能等下一個綠燈

還有很多影響生活上的細節

因為這一切的不方便

所以我選擇了PRP自體血小板療法

認真休養一個月然後砍掉重練

漸漸的從散步騎腳踏車快走慢跑

這樣經過了三個月我開始恢復訓練跑課表

然後因為疫情的關係很多路跑都取消了

我剛好也可以專心在我的訓練上

為我2020年唯一一場馬祖馬拉松做準備

前半年因為怕舊傷復發所以月跑量都低於100K

從七月開始加入間歇訓練

月跑量增加到150K以上

十月份還從南投地理中心跑跑走走到鳶峰共46公里

也練習很多次上坡

因為我在第五屆時就發下宏願要上總排領獎

所以任何時間允許的情況下我就練習

連旅遊也帶著跑衣跑鞋

在不影響行程的情況下跑步

終於來到比賽當天

去年第一圈花了2小時26分

今年因為賽道優化多了一小段

第一圈就花了2小時29分

當時蠻灰心的心想怎麼會比去年慢呢

那我剩下的一圈可以在自己預估的時間跑完嗎

可能因為天氣涼爽所以跑起來很舒服

我減少了走路的時間儘可能用跑的

但是在後面的8公里有幾多段坡真的太虐了

真的走到有點誇張

眼看著時間流逝超過自己設定的目標而惋惜

所以我不敢停下腳步撐過去最後1公里

終於在5小時04分通過終點

得到女子總排名第十名

(不分組別只取總排前10名)

因為大會末宣布名次

所以我先去上廁所

後來接到大會打來的電話要上台領獎

走到司令台前主持人剛好叫我的名字看我到了沒

我興奮的衝上台後

心想著要男朋友幫我拍照但手機還在我手上

所以我又衝下台把手機拿給男朋友

主持人看著我衝上台又衝下去

就問我是陳秋蓉嗎？還是只是上來拍照的

我連忙說我是我是

把手機拿給男朋友之後

我就往台上的椅子區坐下來

旁邊的女生問我：妳的是第一名的代理人嗎

我被問的一頭霧水説不是

後來我才知道第一名因為去趕飛機所以位置空著

我這個第十名因為沒有上台領過獎

看到空位就坐下来

結果坐到第一名的位置

後來才被主持人引導到椅子上有寫第10名的椅子上

這一整個流程實太噗嚨共了太搞笑了

希望之後可以一回生二回熟啊！

這次設定2個目標

1.完賽時間5小時內

2.要上總排名前十上台領獎

這次距離目標差了4分鐘(早知道少走一點)

但是可以上台領獎已經很高興了

明年我要報半馬就好

我要認真玩賽

補給站站停

美麗的風景停下來拍照

和辛苦的國軍弟兄拍照

尤其是有六塊腹肌的海龍蛙兵