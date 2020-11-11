賽事心得／馬祖馬拉松 中年大叔實現夢想跑旅

前幾年擔任主管，每年11月都是大忙需要出差的日子。3年前看到運動筆記裡馬祖國際馬拉松的宣傳影片，深深受到感動卻因工作關係無法前往參加。今年辭去主管職位，終於能夠心無旁鶩的練跑及鼓起勇氣報名一償宿願。

立冬的季節馬祖風大且因適逢台灣南部有颱風經過，馬祖海象波濤洶湧，部分選手元選擇搭台馬之星也因船班停航而被迫臨時訂機票主辦單位及協辦單位很用心，積極協助跑者們最困難的機位及加班機協調。比賽前一晚馬防部官兵也精心安排軍事實彈操演，讓來參加比賽的跑友能一睹前線官兵平時訓練成果，相當震撼及令人印象深刻。

被喻為全國最『硬到』的賽事果然名不虛傳，起起伏伏的陡坡加上細雨下強勁東北季風，讓選手們吃盡苦頭，不少選手也在低溫且寒風中抽筋。但沿路的美景綿延不絕，各村落居民熱情的加油聲、馬防部官兵們大聲地為每位選手們吶喊打氣、還有民眾自發性的私房補給站(日光民宿的枸杞茶和紅棗薑茶、還有一位大哥在路邊涼亭請選手吃自製豆花)，補給站的志工們也溫暖的加油聲(我在20K左右的補給站還喝到一瓶白蘭氏雞精)，讓我能在賽事中補給滿滿的能量。

與其他賽事最大不同的地方還有能一覽軍事設施，包括一年僅開放一次的南北坑道，許多據點還有國軍官兵和精良武器的展示，海龍蛙兵也搖旗吶喊地為選手加油，這些都是其他賽事難以感受到的特殊景象。深深感受到馬祖軍民一家，用心辦好這場運動盛會。

賽後除了吃吃當地特色美食，參觀相關景點外，也撥一天去北竿住一晚，欣賞壯闊的海景及堪比南歐的芹壁聚落。這場馬祖馬拉松不僅只是一場普通馬拉松，更是一場實現中年大叔夢想的圓夢之旅。