賽事心得／太魯閣馬拉松 隧道盡頭，看見光亮

「我們前方的天空，是一片藍天白雲，雲旁邊有大樹和好大塊的大理石，雙腳踩的橋，下方的水很清澈可惜水量小小的，整個峽谷非常壯觀。」11月7日的太魯閣馬，我在某座橋上拍照順便伸展，聽見陪跑員跟視障跑友說了這段話，深受感動。太魯閣的壯闊，彷彿在這個瞬間停格了。

陪跑員幫視障跑友配速、開路，就像金曲歌王視障歌手蕭煌奇《你是我的眼》唱的：「帶我穿越擁擠的人潮」，也透過聲音描述，讓視障跑友體會賽道風光。

對許多人來說，有人陪伴一起跑是加倍的幸福，但是對視障跑友來說，這只是基本而且必需的。在每一場比賽，不論遇到陽光或是雨，可能曬傷也可能淋溼，然而，光是能夠用自己的眼睛看見各種變幻這件事，就值得深深感激。

希望有朝一日我也能成為陪跑員，陪著視障跑友，感受鬼釜神工的太魯閣、或是湖光山色的日月潭，還有更多不同比賽的點點滴滴。即使是平坦平凡的河濱賽道，對他們都是不容易的呀。而我知道自己需要練習得更紥實，跑得更穩，心更成熟，還要有專業課程培訓，才可能有服務視障跑友的機會。

雄偉的峽谷聽著配速員說，更美了，可惜後來沒跟上，不曉得配速員是怎麼介紹沿途的隧道？我心中的太魯閣馬特色，就是七個字：峽谷壯闊隧道多。

2020的賽事，包括全馬、我參加的半馬、逍遙馬12K以及快樂馬5K，路線規劃都是跑過砂卡礑隧道，最後抵達終點。這設計實在太哲學了，跑到最後最疲憊的階段，進入長長黑黑的隧道，穿越幽幽暗暗，然後，漸漸接近目標里程數，看見「倒數1公里」的告示牌，終於，在隧道盡頭，看見光亮，也看見終點。

備註

google沒查到隧道長度，依記憶中的GPS進出的紀綠，大約2公里吧。如果有讀者或跑友知道，請留言告訴我，先謝謝喔。

2020年的太魯閣馬，還有一個特別之處，就是今年是東西橫貫公路開通60年，1956年開工，1960年竣工。太魯閣馬起跑點，就在東西橫貫公路牌樓前往南200公尺處。簡稱中橫的這條路，是台灣第一條連接東部與西部的公路系統，起點台中東勢，終點花蓮秀林。這個牌樓，有我學生時期青春的足跡，也是許多四五六年級世代曾經的記憶。

歷經千年沖刷，切割出太魯閣峽谷的立霧溪，汩汩溪水，依然安靜守候著每一天日出月升，每一雙行經的腳步。