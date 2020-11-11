賽事心得／田中馬拉松 女子組2連霸！

2020年真是一個負面能量滿滿的一年，但11月8日這一天卻是我今年最美好的一天，我竟然達成了田中女子馬拉松二連霸。

2019年的田中馬拉松，跟著公司的學長姐翔哥/Amber一起團報，從落入備取再敗部復活到正取，讓我能再次參加田中馬拉松，也為三年前（2016）田中初馬進救護站及不爭氣的眼淚討回了顏面。

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今年愛跑馬的愛馬仕CCO學姐又揪我們一起團報，這次一樣相同五個人團報，托學姐的好運這次是正取唷，對於中籤機率不到三成的田中馬，連續兩年五人中籤的機率有多難呢？依照概率仔細的細算⋯⋯肯定是很難很難（我數學不好😅😅）。

比賽的前一天，因學姐有同事剛好是在地的田中人且竟然就住在起跑點附近，好讓我們有福一同共乘在前一天就夜宿田中了，不但能順便去參加選手之夜，晚上還請我們去吃當地有名的意麵，（有學長姐真好🥰），吃飽喝足後就準備休息，迎接明天的田中馬拉松賽了。

今年因為疫情，近一年都沒有參加全馬賽事了，說不緊張是騙人的，說不想蟬聯第一也是假的，但想太多只會增加失眠的困擾，只能夠努力早點睡儲備好體力，不能辜負了學姐美好的安排以及同事提供給我們這一個超優質的住宿地方呀！

半夜突然被一陣雷聲嚇醒，原來是我家哥吉拉哥的打鼾聲，當然也順便吵醒了學長姊⋯⋯他說因一年多沒跑全馬了，壓力大，睡不好，上次的全馬也是田中，今年也是團報不小心抽中，縱然有千百個不願意，但為了田中美食以及熱情加油團還有漂亮舒康妹妹掛牌才來參賽⋯所以才累得打鼾，真是辛苦😓😓。 （響徹雲霄示意圖）

比賽日這一天，因著住宿近想說開賽前25分鐘出門就可以了，反正也不用寄物，但入口的體溫量測站的時間未計算到，長長的人龍排了近10分鐘才進入會場，在努力找廁所做最後的體內輕量化後，跑到起點閘道剩最後3分鐘了，但起點在街頭我在街尾😭😭，只好厚著臉皮一路拜託大家讓我前進，在這裡要感謝那天有讓小妹我往前的大哥們😄😄，真是太感謝🙏！

今年田中馬有AIMS/IAAF的賽道認證，但是最硬抖的登山步道一樣在半馬後迎接大家，起跑後不久，兩位前導車大哥接我上車，前10K在高鐵站附近，平坦道路加上今年遇上難得涼爽陰天的好天氣，大家的速度都很快，一路上令人感動熱情的加油團一樣無所不在，有感覺好像折返點有變短了，因為往年全馬里程都比較多幾百公尺，希望賽道認證後痛苦指數也可以減少幾百公尺🥰。

21K之後遇到了對向認識的跑友為我加油及翔哥幫我加油跟拍照📷，最後也遇到了我家哥吉拉哥為我加油💪，已經剩下一半了，在撐一下吧！

最怕的好漢坡也緊接而來，我努力用盡全力但最後還是走路了⋯⋯抱歉讓前導車大哥小等了一下，看他似乎想問我還可以嗎？不過我是真心希望他能載我到山頂就好😅😅，還好最硬的坡只有600M，後面就起伏沒那麼大了，緊接著就要準備啟程回市區了。

最令我開心感動的是最後的3公里，一路上志工加油團跟沿途跑者們不停的吶喊著我的名字幫我加油💪，甚至幫我開路，還有跟我跑一段幫我拍照的，兩台前導車的大哥們辛苦的努力為我開道，卻又敵不住眾多跑者及志工的關心，突然眼睛在這時不爭氣餒⋯還好我帶太陽眼鏡沒被發現偷哭，謝謝你們無比的熱情讓我真的非常的感動😭😭。

台灣真的是一個很蒙神祝福的國家，畢竟放眼全世界現在還能有這種大型開放賽事的真的屈指可數，這段路也因大家的盛情難卻都只能以近五分速前進，在最後一個路口的交管下我衝向終點拉線帶，終點的攝影師比往年多好多，但我真的已經精疲力盡的在終點旁喘了幾分鐘才能去領完賽物資。

終於，在盥洗後回來的頒獎典禮上，我再次聽到主持人說出我期待已久的聲音：2020年田中馬拉松女子組總排第一名楊永馨。我真的完成了二連霸了，感謝主，感謝田中520，也恭喜一起拼搏後領獎的各位，感謝為我加油的每一個人，頓時真的什麼辛苦都值得了，2020最開心感動美好的一天，我也會永遠記住這一天的。

過了1小時，我家的哥吉拉哥也拖著疲憊的身體完賽了，我關心著問：還好嗎？

他說：在13公里看到妳折返有前導車跟著我就放心了，這樣我才終於可以去品嚐田中馬補給站九道美食。

我：九道？！為什麼只有九道，我看不只吧？隨便都有二三十道美食呀？

他說：再多也只能吃九道呀，因為胃十道會逆流。

我：果然是專業吃貨啊⋯⋯

後記：哥吉拉哥說已經為我的未來想好了新的出路了，依目前100%的中籤率+第一名都會有一台高級按摩椅，只要維持這樣的模式，明年再拼一台配合家裡的美腿機、氣壓式按摩器、按摩槍等恢復按摩好物，你就可以開一間小型的按摩館了，拼個5年變中型的妳就不用上班了⋯我：😱😱（純屬虛構）

再次感謝翔哥/Amber夫妻邀我們一起去跑馬兼旅遊、品嚐美食，也感謝學姐同事的夫妻熱情提供了超棒的住宿，第一名的獎杯也多虧你們的幫助才能拿到。

最好笑的是殺回社頭想買第一名芭樂王帶回去當等路，結果老闆說都賣光了，說買不到芭樂可以參觀他的獎杯🏆，哇！真是誇張的兩間獎盃展覽室，不知道的以為他是賣禮品製作的😱😱，可惜聽完專業介紹解說還是沒有芭樂⋯

還有感謝每次遠東晨跑團陪練，但這次有事沒能同進出的第五位團員&專業配速員Lobo哥，也恭喜再度拿下獎盃🏆。

最重要的是感謝主在週日沒能去教會禮拜的日子，一樣賜給我豐盛的體力，期待我們下一次的在出擊唷。