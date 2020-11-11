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賽事心得／太魯閣馬拉松 賽道上，請叫我捷豹

運動筆記 / Wen Chen

2020太魯閣馬拉松，距終點前5公里處，身體已經相當疲倦，勉強自己調息著呼吸，穩著步伐，不求快，但求穩，抵達終點前，不能抽筋，也不能熄火，前方有兩位跑友，正對話著…

氣喘哥：你不要等我了，自己快跑吧！

Y拖弟：不要啦，我們一起進場，我等你！快點，我等你。

兩個人，互相提攜，互相鼓勵，但氣喘哥明顯已經體力不濟，兩個人因此就慢下來，我持續以穩定的步伐，超過他們，繼續前進。

氣喘哥：你跟前面那個，那個"捷豹"的啦！跟好他一起進場，別等我了！

咦，怎麼把我扯進來了？

我說：別跟我，我也快不行了，你自己跑。

氣喘哥：厚！每個都說快不行，然後就一路跑過去，你跟他啦！

於是Y拖弟就一路跟在我身後，跟著我的步頻前進，能在此處同行，誰也贏不了誰，代表大家的實力相當，體力也都已經差不多了，我繼續調整著呼吸，繼續前進。

就這樣，我們一前一後，又跑了兩公里，Y拖弟身材魁武，腳步沉重，每一步都發出巨大聲響，我們超越的每個人時，大多是21km半馬跑者，他們都好奇的回頭看看這腳步聲。

Y拖弟：大哥，你知道這路上還有上坡嗎？

他在後頭問著。

我說：沒了吧！就靠近隧道口，有點小坡度。

我憑著出發時的記憶，但老實說，血液可能已經不流過大腦，都灌注在兩腿的股四頭肌中，我有點胡言亂語。

Y拖弟：那好，我應該可以完賽，我沒辦法再跑上坡了。

抵達最後一個補給站，因為只剩下不到兩公里，這時候，任何補給，都是在欺騙大腦，拖慢速度的。我本來就不打算進站補給，拿起手上預先準備的軟水壺，啜飲著幾口水，騙過乾涸的喉嚨，滋潤一下聲帶，直直穩穩的跳過補給站。

此時發現，後方沉重的拖鞋聲消失了，看來他是進站休息去了。我終於又可以一個人跑，很不習慣被人跟著。

我一步一步地前進，步幅已經縮小，大腿已經僵硬，心臟似乎就要從喘個不停的嘴巴跳出來，我勉強驅使著這個身驅繼續運動著，肉體與靈魂正在逐漸分離。終點就在前面，我要跑下去，非到不可，決不妥協。腦內啡持續發揮作用，據說一趟馬拉松，身體內臟受到的衝擊，跟被大卡車撞到一樣，我卻完全感受不到痛苦，飄飄欲仙、如夢似幻、騰雲駕霧般地飄移在賽道上。

 「大哥！」一聲大哥，把我從昏迷狀態下拉回。

Y拖弟：大哥，我回來了…！

啊！你剛剛不是進站補給，怎麼還追得上來啊！

我說：你別跟我了。你追得上我，表示你還有體力，你衝吧！

Y拖弟：我們一起進站啦！

「兄弟，你可以，就快走吧！」

我目送著Y拖弟，直到他的背影被隧道口的強光遮掩住。我知道，終點就在前面，我又戰勝自己，完成這場馬拉松賽了。

最終，我以3:40:25抵達終點，與分10只差了4秒，人生就是有這麼多巧合，只差4秒，與獎盃擦身而過。

成績，是給個人的。榮譽是給團隊的。

在賽道上，我沒有名字，請叫我捷豹。

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