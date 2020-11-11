賽事心得／太魯閣馬拉松 非常好玩的跑步之旅
前往太魯閣馬拉松前一天
天氣下著大雨
本來以為要在下雨天跑步了
沒想到賽事當天
天氣好轉,變成非常好的天氣
一大早就前往新城車站搭接駁車前往會場
到達賽事拱門已經非常多人
往前再走到太魯閣牌樓
人潮更多
繼續前進往太魯閣遊客中心寄物
每個組別的選手幾乎都已經到會場
寄物之後再往起點前進
人潮已經塞爆整條路
6點45分一起跑
選手們開始往前衝刺
繞完一圈8k路段之後
開始往山上前進
沿途慢慢上坡
路線上上下下
穿過許多隧道
到達天祥折返點之前
已經有許多菁英跑著往山下前進
到達天祥25k折返點之後
開始下山
天氣也越來越熱
最後再跑進隧道
就抵達終點
跑完之後
開始賽後觀光之旅
七星潭看海
花蓮市吃美食
非常好玩的太魯閣馬拉松跑步之旅
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