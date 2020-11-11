賽事心得／太魯閣馬拉松 非常好玩的跑步之旅

「我們前方的天空，是一片藍天白雲，雲旁邊有大樹和好大塊的大理石，雙腳踩的橋，下方的水很清澈可惜水量小小的，整個峽谷非常壯觀。」11月7日的太魯閣馬，我在某座橋上拍照順便伸展，聽見陪跑員跟視障跑友說了這

2020-11-11 10:10