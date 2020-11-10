賽事心得／太魯閣馬拉松 醫護鐵人之快跑，別被蜜蜂螫到了！

因為疫情的關係，今年根本沒辦法出國，以往每年的10月底或11月都是往日本跑馬，自己也期許一年至少完成2場全馬馬拉松賽事，也希望可以到我不曾到過的地方走走，因受疫情影響，這一次因緣際會，可以參與2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，而這也是我第一場醫護鐵人支援全馬的賽事，太魯閣峽谷馬拉松是全球唯一、世界級的峽谷美景賽道，官網提到太魯閣峽谷馬拉松為跑者燃起夢想與渴望，賽道輔以翠綠綿延的山形背景與峽谷，陪伴跑者們一起為夢想前進，跑出花蓮太魯閣峽谷的壯闊與綺麗！花蓮，我這輩子只去過1次，還是帶孩子去海洋公園玩，連太魯閣都未曾去過，因這一次的馬拉松，很高興可以到我這個未曾來過的地方。

我喜歡去享受每一場全馬帶給我的不同體驗，尤其我未曾跑過的賽道，太魯閣馬拉松，起點由東西橫貫公路牌樓前往南200公尺處起跑，之後經過亞泥鳳凰林太魯閣大橋左轉蘇花公路舊線錦文橋右轉中橫公路長春祠天祥(折返點)，接著在砂卡礑隧道終點（太管處），全程42公里，這一次真的要感謝很多人的協助，感謝全村的希望-劉東明教練協助我們這一群沒來過太魯閣跑全馬的夥伴，包含住宿跟一些瑣碎的事情，太感恩了，沿途笑聲(推坑)不斷，ps.我腦袋還算清楚，真的很辛苦，一路開車載我們去比賽，也很高興可以和高雄的敏華姐一起參與全馬賽事，我們住的地方離比賽會場很近，比賽當天，5點起身做準備，每一次跑全馬我都比較謹慎，擔心自己有準備不足的地方，一看天氣，沒下雨，今天應該又是一個好天氣，會場上遇到好多朋友，也看到前總統馬英九、高金素梅立委跟楊貴媚演員，她們人都超sweet的。

現場簡單完成醫護講說，趕緊準備好，全馬6點45分起跑，一起跑，發現自己整個太開心了，溫度又是適中，就不小心很想跑快，就這樣一路順順的開心的跑，風景真的太美了，前13公里以6-7分速上下跑完，沿路風景真的很美，邊拍照邊玩，自己好像劉姥姥逛大觀園，這一輩子就第一次到太魯閣，也可以在台8線跑，太魯閣真的很美，賽到依樣全封路，跑起來超開心的，心裡還在想，真的是有坡嗎？應該還好，就這樣一路拍照，也邊幫跑者噴噴劑，還遇到25年未見的同學，一樣跑馬高手，就這樣順順的跑到25公里折返點，時間剛過3小時，吃點補給品，告訴自己剩下17公里了，加油喔，折返後，才發現真的是有緩下坡，就這樣一路又以6-8分速回終點，最後手錶公里數為42.6公里，時間約在5小時41分上下。

雖然之前我都是跑日本全馬馬拉松，這是我第二次在台灣跑全馬，也為第一次的醫鐵全馬任務賽事，但是該做甚麼樣的準備及哪些須注意的細節，這都是我必須事前做足準備的，整體而言，太魯閣馬補給該有的都有，後來太陽出來了，補給站該有的海棉都很充裕，在大的補給站還有醫護或物理治療師協助跑者噴噴劑及拉拉筋，於完賽後才得知這一次太魯閣馬有跑者在布洛灣路段附近約有10多人被蜂螫，其中1人有休克情況，經現場醫護人員處理後已恢復意識，沒有生命危險，所以真的在跑馬過程中也要注意自己自身的安全，尤其是在郊外。

這一次成績雖然是在5：41分上下，未來希望可以再更進步，和以往相比，已經可以在跑步過程中，更享受每一次的比賽，每一段的旅程我都習慣跟自己對話，在每一段全馬旅程中，我習慣持續在一條路上聽著音樂，不斷告訴自己，穩定、配合呼吸，盡量不要停就對了，一直告訴自己，既然報了，就是一公里一公里的跑完，堅持到底，很開心這一次很享受的完成這個太魯閣全馬。

感謝全村的希望-劉東明教練一路載我們去比賽，還不離不棄，太感恩了

感謝敏華姐跟科樟大哥一路陪跑

感謝所有在賽道上辛苦的工作人員

A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/

B.部落格https://pse.is/HPFP8

C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5

D.封閉性fb社團 https://pse.is/HERHL

E.蝦皮賣場 https://goo.gl/y3oyhM

F.官方LINELINE id: @wrz2678x

G.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1

#醫護鐵人

#台灣鐵人安全賽事協會

#美國印金足Injinji五趾襪

#gohiking

#運能延力生技鹽動力電解質咀嚼錠

#撒隆巴斯

#諾狀BCAA

#Flipbelt飛力跑運動腰帶

#GARMIN