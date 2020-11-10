賽事心得／太魯閣馬拉松 意料之外的Sub4樂透開獎

時間回到2019年12月

嘿！我就是那個sub4差了30秒的人~

看著別人紛紛達標，要故作堅強的打從心裡說沒關係，完全是騙人騙自己的

完全是寫來安慰自己的在這邊 ←←

不過，老話一句「下次再努力就好」，於是這個下次就隔了將近一年的時間

一年的時間都在幹嘛？

→先是開始變胖(12月150K、1月187K、2月171K)

→意識到西裝褲已經塞不下只好開始減肥跑

(3月260K、4月256K、5月277K、6月215K)

→七月決定隔年一月的渣打馬驗收(7月235K)

所以從頭到尾我的眼裡就是渣打，太魯閣大概是插花的概念

→八月報名來去太魯閣玩

→有規律的訓練(8月229K 、9月221K、10月234K)

主課表滿單純的

訴求有兩個：不要受傷&加強長距離

針對前者，先從12K的540配速開始

長間歇則是110秒

每隔一個月才加快一點配速，距離不變

12K大約這樣調整540-530-520

長間歇從110-108-105逐月加快

針對後者，長距離練習的次數一定要變多(我去年只有少少的兩次）

距離跑完速度不管

其他再加上輕鬆跑若干

配速跟距離就用身體恢復的狀況去調整

屬於自己的週期化課表大致成形

兩次石門水庫山路長距離

最後發現

原來練12K的配速會越來越趨近長距離的速度

然後長間歇則是能夠讓12K的速度在提升

就這麼交互作用產生有趣的化學變化

(至於為什麼是12K，可能是tempo run的作用，也可能是不想跑到大家都走了只剩下我）

→暌違近一年的全馬比賽-太魯閣馬拉松

「什麼？！還有一個禮拜就要去比賽了！」

明明在眨眼的瞬間之前還有一個月啊，時間的流動真的不是等速

賽前友人史巴克一直問我要怎麼跑，我腦袋只有一片茫然

反覆看了高度圖還是對賽道沒有概念，有人說緩坡上去啦，有人說很硬

不管從主觀或客觀的角度，都無法窺得賽道面貌一二

接著亞力哥傳了一張配速表給我說「按照這個跑就沒問題了」

「靠這個上坡要550啊，乾午摳寧？」

我山路的掌握度不是太好…加上GPS亂飄著名的太魯閣峽谷

沿路也沒有里程數標示，無法做出任何客觀的評估

去程先跑再說，於是上坡就用石門水庫跑長距離的節奏

等到天祥折返點(25K處)再來看看怎麼處理

雖然是好山好水好虐心，但世界級的大理石峽谷絕景

稍稍舒緩了正在坡上絕體絕命的心情

來到了天祥25K折返點，終於遇到沿路看不到車尾燈的史巴克

看起來狀況還不錯喔，我手比了比意示他繼續往前

要瞄手錶之前，還真有點小鹿亂撞分不清是緊張還是心率過高

「不知道已經過了多久？是不是有機會sub4？」

手錶總時間是2:24:xx

一個數學不好的人在慌張又無法集中注意力的情況下，腦袋是絕對不太好使的

太依賴手錶的GPS果然不是一件好事

反正開始回程，只是心裡不禁希望「如果能知道里程數就好了…」

回程不完全整個下坡，也有小小的起伏

一直是下坡苦手的我，就是怕怕的

鞋子開始震的腳底發麻，膝蓋有點受力過多，腳踝也有隱隱的痠

總之就是後段的疲勞感持續累積上來

儘管大致是下坡，也沒有比較輕鬆

撞牆感牙起來的關係，開始懷疑倒數54321的里程牌標示到底有沒有放錯

隧道一個又一個過去，始終沒有感覺終點要到的跡象

直到一位坐在路中間的大姊開始分流，面無表情的「全馬靠左，半馬靠右」

我才意識到，是不是終點要到了！！！

但過了一道光，一段隧道還是沒看到終點，心裡不免有點咒罵

然後電光一閃！乾，望穿秋水終於盼到，拱門就在眼前啦~

彷彿有樂透開獎的感覺，看到拱門上的數字才覺得一切很真實

3:55:xx的旅程就這麼結束

開心跟跑友分享意料之外的成績，嚷嚷渣打可以棄賽了(認真想過)

比起成績，當然在這一年的跑步歷程，自己又長大了許多

一定要逼到絕境才會成長？要跑到吐才會進步？

像幼稚園孩子一樣快樂學習健康成長的跑步過程也很精采啊

訓練風格很多，我喜歡力所能及的那種DJ雯雯的腦內啡日記、亂入IG、還有正流行的podcast歡迎來玩↑