賽事心得／馬祖馬拉松 一人挑戰也不孤單

這麼冷清只有後段班的跑友能夠了解啊(拍肩)

第三次參加馬祖馬，每次想到陡到懷疑人生的坡道時，都會手軟想說不要報好了，但是每次開放的時候，又會忍不住按下42.195的選項，你說我的手是不是犯~~錯了呢(哈)!今年的馬祖馬在大風之中登場，主辦單位致詞時間過長，沒有準時在18:50起跑，大約慢了2-4分鐘，實屬大忌，也有其他跑者發現。下次可以請縣長簡短說一下話就請42K的集合就好，其他來賓就唱名即可，準時起跑真的很重要啊!

拉筋拉筋拉筋

一起跑就後悔，因為閃電颱風外圍環流的影響，馬祖風大到一個不行，特別是在秋桂亭和環海路的部份，冷到讓人發抖，不斷上坡下坡的賽道也考驗著選手的意志力。有屏東來的跑友直呼「不求破PB，只求能跑完」。咬牙撐過第一圈後，發現有很多42K的選手直接轉進會場，因為要面對再一圈的衝擊真的很讓人崩潰。

林義和工坊提供紅糟香腸海

第二圈時，賽道上只剩下挑戰全馬的選手了!馬祖馬本身能夠報名的人數有限，讓賽道更顯孤單，我好幾次都望著遙遠前方的跑者背影，告訴自己要超過他，只是想永遠只是想，前面的大哥還是甩開我好幾條街。撐了一整路，終於在珠螺村上坡時大抽筋，我痛到坐在路邊。幸好有好心的跑好讚助了噴劑，才又勉強上路，這時腿已經是一拐一拐的了，只好採取，平路追速度、坡道用走路的戰略，又推進到馬祖村。這時距離與全面部隊已經拉開，我看了一下手錶，居然有被關門的危險，但是大上坡真的太痛苦了，速度上不來，還好有一位台南來的跑友一起，我們就一邊超過彼此一邊幫對方加油打氣。這時，我看到有一位跑友超過我，號碼布上的名字是「蕭青揚」，我好奇的問了他，還真的是台灣的設計大師「蕭青揚」，不過粉絲真的沒有心情追星，居然說出「老師，我們要快一點，不然要被關門了」，老師也苦笑直說馬祖馬真的太難挑戰了。

蕭老師說糊掉有糊掉的美感(咁阿捏?)

接下來的二個小時，我們就幾個人在前後一直打氣，每個跑友都苦笑。阿兵哥們的加油打氣真的能夠鼓舞人心，謝謝他們無畏大風的在路邊為我們加油。當然馬祖鄉親和工作人員也都很主動的關心我們落後組，醫護組人員也一直為我們噴藥劑，原本一開始很期待的南北坑道，到第二圈變成一種折磨，出口迎來的上破，有跑的跑友就知道箇中滋味。介壽村的上坡結束後，只剩下約30分鐘要關門了，身後有一群很愛玩的迷彩服跑友們還堅持要玩到最後一刻，而蕭青掦老師慢慢地超過我，我們算了一下時間，應該還可以，但是都用了最後的氣力衝了一波，最後以超慢的6小時44分完賽, 距離被關門只有16分鐘，十分驚險，天啊!也太累了吧!和三年前的成績比起來，整整慢了半小時，不過不求PB的我，能夠跑完，真的偷笑了。

鐵板村的加油站在斜坡上

冷風吹的天氣下，接近尾聲的會場也變得異常冷清，所以的攤商全都撤走了，我領了充滿馬祖特色的餐點在一旁用著，蕭老師特地過來找我聊天。他說剛剛有一位跑友完賽後去感謝他，他一直以蕭老師的背影為目標才沒有放棄，而蕭老師說他一直以追過我為目標在努力著。有幸被老師當成目標，真的是我的榮幸, 不過我們相約明年報21k就好。最後用一點篇幅謝謝賽道上和前一天操演表演的國軍弟兄，你們很棒，謝謝你們。當然最可愛的馬祖鄉親，珠螺、林義和工坊的香腸海、馬祖村的依姐依爹們，在半山腰準備豆花的福哥、我最愛的鐵板鄉親，日光春和的茶、中正、介壽國小的表演、復興村好友的加油，我想，馬祖馬就是有這麼多善良的馬祖鄉親付出，才會這麼精彩才會讓人有動力一直挑戰下去，我們明年21k見(對，我很孬)。

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