帶小比旅跑台灣／台南秋季馬拉松 竟然是山路！

拖好久的賽事記錄，今天終於甘願寫了。

話說那天清晨我帶著比比開車到了東山國小，而頭腦不清醒的我，竟然報了半馬，我是頭被打到嗎😅

因為我一直以為全部都是平路，才想說報半馬的，沒想到到現場才知道是山路，是山路，天啊！我是怎麼了，怎麼這樣子虐待自己啊！

剛好我的御用牙醫Hey-Song Dentist大哥和御用護理師嚴玉庭，他們也來跑這場，說要幫我推，我好港動啊！滴下了二滴口水，不是啦，是淚水。

然後我們就相約一起跑，而好友東方子豪因為要趕場，所以就把禮物交給玉庭後就離開，真的很謝謝你啊！我們下次見哦。

另外Min Lang Wu他可能是一直看妹子，所以在學校外走路不小心仆街，整個臉都流血和腫起來，我看到他一直狂笑，還把他拍起來，然後合照，我怎麼那麼沒良心啊，幸好他恢復帥臉了😅

其實大家都不知道，跌倒把你扶起來的是朋友，幫你拍照上傳的才是真朋友（被打）

也謝謝他特地送我禮物，真的很感謝他，另外也謝謝張志成成哥，也從路邊撿到一袋芭樂，然後拿給我，太讓人港動了（喂

在準備就緒時，我們就準備出發。

一開始跑在東山老街上，好多賣蘿蔔糕的攤販哦，我一直看那攤比較多人，打算待會跑完買回家給阿母吃，結果在路邊的時候，我們遇到一群阿公阿嬤出來旅遊，然後他們大家還為我們加油，好開心啊！

經過他們之後，我們就開始爬山了，一直爬一直爬，爬到暗無天日，爬到好累啊！今天幸好有玉庭和大哥，不然我真的會推死。

到達第二個水站的時候，好姐妹陳品臻還特地拿二顆茶葉蛋祝我生日快樂，真的很謝謝她還特地去買蛋給我，敲我的頭，好讓我一元復始，萬象更新（咦

真的很感謝大家，對我這麼好，下輩子做牛做馬我一定拔草給你們吃（被踢飛

好了，要正經了，路上我們還遇到鄭叔明大哥，剛好看到他在虧妹，不是啦，是帶一個跑初半馬的妹妹跑，鄭大哥人真好，路上還有他們的阿兄私補車，害我們當場在路邊就喝起來了，是喝飲料啦🤣

真的很謝謝他們的私補，讓大家在很熱的天氣裡，還可以喝到冰冰涼涼的飲料。

然後，我們就一路玩到15K，這時候恐怖的代誌發生了。

那個護理師，怕時間來不及就直接推小比開了二檔就跑走了，我的天啊！我只好在後面一直追一直追，每到補給站就問有沒有看到他們，大家都回我剛走，然後我就開始追，尤其後面那幾個補給站，有好多好吃的，我都沒有吃到啦（大哭

然後，我就這樣子餓到終點，幸好主辦有準備麵和綠豆粉圓讓大家吃飽飽，我才心滿意足的帶著比比回嘉義，結束了今天的賽事。

再次感謝送我禮物的大家。

謝謝玉庭和蔡大哥幫我推小比

謝謝辛苦的志工為大家服務

謝謝小得哥和唐志清大哥還有伯良，為大家拍下好看的相片。

#2020台南秋季馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣