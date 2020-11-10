太平媽感念「誠信」碗粿撐起五口之家 祈福馬拉松吃的到！

拖好久的賽事記錄，今天終於甘願寫了。 話說那天清晨我帶著比比開車到了東山國小，而頭腦不清醒的我，竟然報了半馬，我是頭被打到嗎😅 因為我一直以為全部都是平路，才想說報半馬的，沒想到到現場才知道

2020-11-10 09:25