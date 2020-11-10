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太平媽感念「誠信」碗粿撐起五口之家 祈福馬拉松吃的到！
一輛復古的鐵馬載著一碗碗帶給人溫飽的碗粿
一聲聲稚嫩的「碗粿」叫賣聲......
傳達出一段教導孩子「誠信」的感動故事！
背後的代價卻是外人所不知的無心失誤…
西螺福興宮感念雲林碗粿父女守信虧本照賣的承諾
特別循線訂購超過300碗「誠信」碗粿
只要報名參加12/6「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」全馬組別的選手
https://eventpal.com.tw/Xiluo_run.html
每人都可於完賽餐點領取一碗充滿愛心的「誠信」碗粿
馬拉松補給站也提供「誠信」碗粿及「承諾」蘿蔔糕讓參賽跑友品嘗
同時也特別邀請父女倆親臨12/6活動現場展售雲林米食碗粿
讓更多人吃到這碗撐起五口之家的「誠信」碗粿！
今年「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」堪稱結合運動休閒、廟宇文化及西螺人文風情，
還有滿滿道地米食及美味補給等著大家！
你還不來嗎？
11/10 報名截止！立馬參加https://eventpal.com.tw/Xiluo_run.html
一起來跑步！一起挺雲林碗粿父女！
2020西螺媽祖太平媽祈福馬拉松主辦單位：財團法人雲林縣西螺福興宮、活動咖共同主辦
活動日期：2020.12.06(日)
活動地點：西螺福興宮廟前廣場（延平老街）
組別：42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、3K歡樂組
活動報名：https://eventpal.com.tw/Xiluo_run.html
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