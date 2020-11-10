賽事心得／2019柏林馬拉松 盼呀盼總算拼到破三

緣起

「即將抵達，桃園國際機場」耳邊傳來空服員的廣播聲

隨著飛機的降落，在大阪的旅途結束了，初馬也平安完成了

落地後，連忙把SIM卡裝入手機內

「叮咚」手機聲不斷響起，在許多訊息中，有封信件卻格外的讓人注目

標題寫著BMW BERLIN-MARATHON 2019(←FB文章)GLAD YOU WANT TO JOIN US!

09.29.2019 berlin marathon

在初馬完成不到一週，連海關都還沒過，收到隔年九月的柏林馬中籤通知

回顧

從2018/11月底開始的七週，大阪馬、台北馬、渣打馬，共有三場全馬

初馬都還沒跑，就先報名了這些…

前兩場大阪馬與台北馬，前者因很後面起跑(第2萬2千名)，目標就沒訂太高；後者因緊接著初馬後兩週，也是想順順完賽。兩場也都算順利完賽

台北馬時，老天也待我們不薄，賜給跑者們好天氣，儘管下著大雨，氣溫卻是的涼爽，順利在台北馬突破成績兩分鐘，PB提升至305

卻也因為如此，成績迷惑，意圖在五週後的渣打再破PB，也是第一場在開賽前想破三的比賽，這五週，休息、恢復甚短，甚至更變本加厲地操課表

急於求成，終於在渣打馬得到一個嚴厲的教訓，換了一個比初馬還慘淡的成績

坦白說，不懊悔、不遺憾

一場，是第一次完成全程馬拉松當中所得到的感動

一場，是創下最佳卻還對全馬不知天高地厚的態度

一場，是狀態跌落谷底從全馬中帶給我的震撼教育

坦白說，很珍貴、很珍惜

有道是，不尊重全馬，它就會要你好看。而我，深刻體會。

漸漸了解上一份課表的問題，儘管參考了很多資料，garmin訓練營、漢森、學校田徑隊、跑團、甲組選手，然而東拼西湊的，依舊不是適合自己的

或者有時看見跑團在練跑，若稍有不堅定、按耐不住，就跟上去跑幾圈了，卻沒思考過對於我這個程度、且要練全馬，適合嗎?

凶巴巴凶巴巴

感謝JAY的當頭棒喝。(詢問大阪馬前後課表)

在田徑場上，不容易遇到一個叫你慢的人，卻十分容易遇到叫你跑快的人

開出去!跟上去!的聲音是此起彼落，也有種魔咒，還真的跟上去了，然而跟住了、咬緊了，或許別人眼裡看起來沒什麼，但可能對於你的身體已經岌岌可危了，隨意跟車一定有風險，上車前應詳閱公開說明書，跟與不跟，決定在於自己阿

要清楚身體、比賽、課表都是自己的，必須為自己的決定負責。

我不是天生神力，但很幸運跑完那份課表沒受傷，不過在渣打馬得到很大的教訓、挫敗與殘酷的結果，特別感謝JAY -2019/1

當兵時，特別趕去簽書會，下午馬上趕回營區，不枉費苦口婆心

參考文獻有這些...都要比碩班認真了?

課表百百種，現在網路也能抓到許多課表

熟讀後或專家幫忙，能更快找到適合自己的課表

我是參考漢森SUB3的課表，再做修改

訓練

在12月時，早已看好要吃18~20週的課表(Hanson Marathon)，大約從5月中或5月底開始執行

但在5月初的全大運命運真是一波三折，打算延兩周課表，就確定吃18週的課表，從5月底開始

接著就是日復一日的吃課表，幾乎每天都到田徑場報到已成習慣。

18 weeks workouts (no pace)

這個週期

第一次週跑量破百、第一次月跑量破四百五

與一年前準備大阪初馬相比，同樣四個月下來，多了五百多公里

從前期週休一天到月休一天再到最後一個月全勤，最後126天共跑了115趟

週休一日，當時看來多麼滿足，多了一天可以休息運用，現在看來怎麼覺得好困難呢，果真堅守一份課表，需要下多大的決心與自律

如今看來，當初的堅持十分可貴，也非常值得

這個週期很累很辛苦也很煎熬

尤其碰到寫畢業論文、七月口試考，最難熬的幾天，跑完都半夜，接著再回實驗室寫論文

當時在田徑場的時候很迷茫，昏暗的燈光、杳無人煙的運動場，獨自不停的繞圈繞圈再繞圈，暈頭轉向時只剩手錶還陪我清醒著，達到目標里程，按下停止鍵，收工回家…不，回實驗室繼續準備論文，沒事，裡頭總算還有人也在準備論文呢～

18周跑量

碩畢後的兩個月，回家等兵單(其實幾乎都在訓練跟耍廢)。那時桃園田徑場正在整修，正籌備著國內最高賽事殿堂-全國運動會，因此得移至銘傳進行訓練，記得有幾次，颳風、暴雨、颱風天，也沒就此妥協退卻，心想著，今天來就沒有要乾著回去了

不同於中原田徑場，沒有熟悉的臉孔，70圈、80圈都得自己幹完(雖然在那也是自己幹完)，甚至也曾在田徑場三個小時都沒遇到任何人，只能默默聽著自己的喘息聲與雨水落下的滴答聲，與最熟悉的壓錶鈴聲，倒數著圈數，而比賽日也隨之倒數，天知道柏林馬當天也下著大雨，此時正是最天然的練習場地呢

我想，遠在中原的那頭，一定也還有人在為自己的目標努力著，儘管分開兩地，但我們依舊一起前進，在雨中也努力完成著課表

這18周，該有的跑爆、跳車也事沒在客氣的，尤其台灣6~8月，場地悶、天氣炎熱，狀況不好，真的是一言不合就跳車。當然如果太常發生，就得考慮調整強度，還好這份課表可以吃到最後

我很慶幸跑齡22個月，可以達到破三的門檻，儘管曾經繞過遠路，卻也成了日後的養分，但確實少走了很多冤枉路，因為堅守適合的課表，還有遇到貴人幫助

謝謝國倫學長、民泓、俊凱，願意花時間回答我的問題或分享課表執行，也給了許多有幫助的建議，甚至跟國倫在當時還未曾謀面，感謝各位的幫助，以及典哥到處跟車，卻默默地陪跑了許多艱難的里程

網路資訊大爆炸時代，很容易找到一份課表，這邊也不贅述課表細節，就單純分享執行心得

大量的E，不含暖身、收操，E佔50%，正所謂:沉下心，多慢跑，慢則快，沉則安；不貪快、後有課表、重恢復、求舒適。以前不愛跑E，覺得沒甚麼成就感，在密集課表排山倒海而來，跑E實在是享受休息與恢復呀 自己是主課表最多延後一天，且不影響後面的課表 台灣很熱、愛惜生命、勇敢跳車，循序漸進把課表里程、配速堆到預設值，不要一次爆增。前期跑T10就很痛苦了，後期週跑多30-50公里，卻能跑到T14、T16 資訊爆炸、課表多樣，重點是適合的課表和自律。自律不僅僅是完成自己的課表，更是不心血來潮就去追隨或嘗試別人的課表

啟程

飛去一萬公里的戰場

時間飛快，已是柏林馬前五天，提前來德國，調整時差、適應天氣，已是減量期最後階段，都是輕鬆跑，穿插一點1、2公里的MP

下飛機後，在法蘭克福市區逛逛、吃東西，以及跑步，路邊經過一棟建築物，以為是博物館，結果只是間銀行，偽裝得真像呢

萊比錫-哈雷

借宿朋友家，東德-萊比錫，聽說許多音樂家曾旅居於此，孟德爾…等，好吧，我從來沒聽過，也是特別查到的

或許因為溫度驟降、加上緊張，第一晚，睡覺時居然抽筋，隨之驚醒，當下嚇出冷汗，幸好天氣比較適應後，就沒再發生了

兩天後，準備前往主戰場-柏林，週末即將要在這與4萬名跑者，盡力跑個LR，大幹一場呢

建造很久的機場是EXPO場地

隔天，柏林馬EXPO，領物(ㄏㄨㄚ)資(ㄑ一ㄢˊ)，會場非常大，但大夥的目的地皆相同，所以也不至於會迷路

動線主要是:進入會場→世界六大馬拉松展覽→參賽者確認+領手環→運動商品展覽區→柏林馬紀念商品區→領物資區，以及戶外廣場辦活動

所以領完物資後，可以再好好地把前面逛過一遍

每個期待的人，期待著物資

領物資排隊人龍蠻長的，但超過50個窗口可以領物資(ㄇ字型，照片只是一部份)因此前進的速度很快(確實是台北馬EXPO可以改進的地方)

有領大會披風，這邊就不會發寄物包了，兩者擇一

接著就是購買紀念商品的地方，我以為週末的馬拉松才是戰場，錯了!這裡就是了，我已經是EXPO第一天(為期三天)的下午到了，結果許多熱門尺寸、款式也一掃而空，參賽者頻頻問工作人員何時補貨，大家都戰力十足呢

在報名時，就可以加購商品(會便宜一些)，缺點是無法確認尺寸，到現場時，我發現尺寸略大，員工居然願意讓我更換，真是感謝

德國到底多愛喝酒!展覽也要賣紀念啤酒杯，於是我就買了…

註:藍色手提袋是每個參賽者都會拿到的物資，因台灣精品有贊助，所以都有印斗大的TAIWAN字樣，感動!!

TAIWAN EXCELLENCE

台灣精品，也有一個很大的攤位

在運動商品區，也賣了許多比賽物品(能量膠、號碼扣、號碼帶、腰包等)，還有拍照的地方等，若從居住地飛來沒有帶到，都還來得及購買

這就是戶外辦活動的地方，會場音樂蠻熱鬧的，但EXPO開始沒多久，沒看到甚麼活動，大家幾乎都在裡面領物資(實則消費)

旁邊還有小區美食區(還是只有喝啤酒阿?)

全球大滿貫跑者

六星跑者牆。可以幻想，以後的某一天，自己名字也會被掛上去的。做的每件事，為了更靠近夢想一點

berlin expo

離開EXPO，第一場六大馬展覽，終於離開了，這裡好可怕，會一直想拿錢出來，買那些你以後可以半年一年都穿不到的衣裳，買那些可能以後都堆滿灰塵的小物，而且當下還會覺得一切都是值得的!

趕緊去找同樣參加柏林馬的台灣人會合，吃晚餐壓驚!

氣壓腿套、冷療

柏林的NIKE店家，有提供免費賽前的運動恢復(氣壓腿套、冷療等)，在台灣先用NRC APP預約好(無法現場預約)，沒有限定使用幾種，先搶先贏。

夏洛騰堡宮

接著是，柏林馬前一天，早餐跑，台灣跑者真是不少，今日無黨無派，僅代表台灣出賽！

台灣x中原x柏林

berlin breakfast run

從夏洛騰堡宮出發，早餐跑十分歡樂，畢竟明天就要比賽了，大家都走走跑跑聊聊，我們用8分速跑5公里，沿途都在想等等早餐要吃什麼，跑著跑著好餓，伴隨著旁邊的音響喇叭音樂聲與笑鬧聲，很快就到終點-奧林匹克體育場

Berlin Olympiastadion

奧林匹克體育場，超過100年的歷史，整修後在1936年當作奧運的主場館

等等食物要被掃貨了!

這群人，等等準備爆吃!不誇張，狂吃那種。有些食物真的不錯吃耶，再帶一些補今晚的碳水化合物和賽前早餐，出國必須省點錢啊!

早餐跑，結束後，到柏林市區晃晃；這趟旅程，特別感謝我的好友ian

來到布蘭登堡門，也就是明天終點前200公尺會經過的地方。看著布蘭登堡，想像著明天是什麼時間用什麼表情通過這裡再衝過終點線。不管如何，這42195，我會盡力

比賽日

29.09.2019_Berlin Marathon

當地時間9點起跑，5點多就起床，坐在民宿，吃著早餐，靜靜地想著，想著晚點的未知數，此刻心情尚無太大的起伏，課表都盡全力吃了，破與不破，何來後悔?

抵達會場，氣候微冷，但適應多日，已漸漸習慣，這樣跑的確很舒服。

接著進去參賽者區(檢查手環)，非常大，有點難以想像，從第一個到第三個檢查區，大概超過20個台北馬的起跑區大小…很誇張，一定要提早再提早，走路10分鐘不一定能到起跑點…應該沒人想在這時配MP跑到起跑區吧

許多人在這裡熱身，慢慢走進去，大夥都不急不徐，過第二檢查點(A~D區)，此處就都是ABCD區的選手，全部都SUB315。接著再過第三檢查點，進到D區，在這見到幾個台灣人，相視而笑，我們都是為了跑上這42公里，遠離家鄉1萬公里，某種程度上，我們都是瘋子，點了頭，彼此祝福著。

我想，這區的選手目標一致吧，至少SUB3，我想，大夥也是經歷過許多磨練與傷痛，才到這得吧，有了這群志同道合，但願等等會更順利，一起和他們如願達標吧。

好了，內心戲不少了，重頭戲才要開始，大概剩五分鐘，吃了起跑的gel，這裡沒有柏林市長出來說話、沒有什麼政治人物，而是主持人陪著大夥玩樂，播影片、放音樂，全場一起打著節拍、嘻笑著、玩耍著，噢，這股拚成績的殺戮之氣，頓時蕩然無存，但減少的緊張感呢，享受著最後片刻的歡樂

最後了，真的要起跑了，脫掉保暖用的衣服，等待著鳴槍，螢幕倒數著，一聲槍響，劃破了內心壓抑的心情，等等準備大幹一場呀，跟著隊伍慢慢前行，看著計時器約莫1分半，過起點、按錶、深吸口氣、開始配速，內心期待著3小時內可以完成下一次按錶。

5K Net Time 20:58 Lap Time 20:58 (Official Time 22:31) Place 2421

Pace 4’12

10K Net Time 41:58 Lap Time 21:00 (Official Time 43:31) Place 2380

Lap Pace 4’12 Pace4’12

穩定的sub3配速，儘管沒有太多了疲累，但經過觀賽者熱情地打招呼或擊掌時，還是盡量專注於自己的配速，別耗太多心神，然而，根本不容易辦得到，我以為在跑馬拉松，而他們卻當嘉年華在辦呢，旁邊打鼓唱歌尖叫聲此起彼落，偶有一次與即將要通過一位小弟弟擊掌，我看見他雀躍的神情與滿足的表情，明明我就是路人甲，他卻這麼真誠的想擊掌，頓時有股暖意上心頭，再想起家鄉的喇叭聲…想了想，不敢多想了，專心配速吧…

15K Net Time 1:03:04 Lap Time 21:07 (Official Time 1:04:37) Place 2357

Lap Pace 4’14 Pace4’13

雖然不少彎道，但配速不至於影響太大，因為很寬而且設計過，不會有髮夾彎，就算很多人(如圖)，在彎道配速也在4’20~4’25，但直線又恢復至4’10初

跑道很寬，可能因跑到邊邊沒注意到水站，但很貼心的，快到水站前地板會畫標示，讓你知道你該喝水囉，因此也能抓時間開始吃gel

這群人怎麼那麼難纏阿!!此時pace～4’13

20K Net Time 1:24:06 Lap Time 21:02 (Official Time 1:25:39) Place 2336

Lap Pace 4’13 Pace4’13

Half Net Time 1:28:43 Lap Time 04:37 (Official Time 1:30:16) Place 2330

Lap Pace 4’12 Pace4’13

剛過半馬點，咦，半馬PB，還不錯，但今天是來全套的!

不忘看鏡頭

25K Net Time 1:45:23 Lap Time 16:40 (Official Time 1:46:56) Place 2325

Lap Pace 4’17 Pace4’13

在半馬點後，掉了一包GEL，拖到下一站才吃，幸好沒影響太大

30K Net Time 2:06:26 Lap Time 21:04 (Official Time 2:07:59) Place 2212

Lap Pace 4’13 Pace4’13

很棒，今年冠軍已經到終點了呢，02:01:41，我還有12公里多啊…確定你沒搭車嗎

35K Net Time 2:27:27 Lap Time 21:02 (Official Time 2:29:00) Place 2078

Lap Pace 4’13 Pace4’13

過了30公里後，尚未出現前幾次跑全馬的如此疲勞的狀態，但此時需要全神貫注於配速，否則會開始掉速。然而，也是這裡，我確切知道，一定可以破三，而且就在不遠處，必非狂妄自大，而是多次的LR訓練，這身體的感受，可以完成!

好雄偉的建築，卻沒時間欣賞，在趕路啊!!

40K Net Time 2:48:50 Lap Time 21:23 (Official Time 2:50:23) Place 1928

Lap Pace 4’17 Pace4’14

最痛苦的一段路程，35~40K，原本想38K發動攻勢到結束，迫於現實，也降低爆胎風險，硬生生地又拖了2公里，那是一種想開又不能開的傷痛，此段雨勢加大，在台灣，天氣炎熱，多麼希望下雨，不管是賽事或是主課表，如今，真的下雨的，爆!幹!冷!第一次覺得這麼冷，眼前已看不清雨水還是汗水，也不是那麼重要，此時只想守住配速

40公里拱門(圖非賽事當天)

過了40公里台灣精品的拱門，此刻不開更待何時，再不開要回台灣開了，開始以4分初的配速在前進，也不確定到終點時間會是多少，但最後一哩路了，就盡力跑吧，再客氣下去，就到終點啦

最後段，進入古城區，路口較狹窄，配著強勁的風勢，沒有最冷只有更冷

就是這了，我等看到這裡，等好久，布蘭登堡門!!

來了來了，別催啦，沒遲到吧!!

嘶吼著，到了，這次的終點，終於到了。

過了拱門，雙眼凝視著時間，瞬間那時間的衝擊無法用語言表達

轉身、鞠躬、顫抖、感動、落淚

一氣呵成，毫不拖泥帶水

轉身再次看向我全力以赴完成的賽道

鞠躬感謝經歷過的一切途中的人事物

顫抖著無法掩蓋難以平復的激動情緒

感動我總算達成期待已久的三小時內

落淚因壓抑了大半年總算能好好宣洩

Offical time 2:59:22

回憶起，初馬、11.25.2018大阪馬，當時說著盼著想著等著望著，SUB3我會回來的，10個月後，來了來了，盼呀盼呀，總算盼到了，沒有等太久。

09.29.2019 Berlin Marathon 2:57:48

2019經歷過全馬大爆胎、10K場地賽被抓下場

低潮，依舊歷歷在目，發生許多不愉快的事，甚至一度想放棄跑步、執行課表只因為學校已報了比賽、場地賽昏倒於田徑場送上救護車進急診室。每每想起發生過的事，心中難免會抽動幾下

這年，很不順心，不管什麼事，跑步以外或是跑步都有夠慘

而此時，總算能盡心盡力跑一場比賽，多麼珍貴

人生和跑步，總是有些時候會被吹著東倒西歪的(如下圖)，但願還能抓住的時候就盡力掌握吧

至少別被吹得自己不像自己就好

荷蘭-小孩堤防

一路抖著抖著，幸好大會都有發簡易的披風(非賽前選的披風)，儘管還是冷吱吱，總算有點作用，接著領了完賽獎牌，再拿一些喝的，最後與同學會合

BMW BERLIN-MARATHON 2019

berlin marathon lap time

每分每秒，都是盡力拼搏而來的

每段里程，沒有一絲僥倖得來的

每個腳步，都成為下一次的養分

刻上那五個數字，看似容易，卻得來不易

關於柏林馬拉松2019

抽籤完、中籤就會扣款，所以必須去，除非你沒差 用成績分區，不同wave起跑時間也會不一樣。成績300~315，wave1 D區(最後面)過到起點線約1分多鐘 和台灣不同，寄物跟完賽披風(紀念用)，只能擇一，要披風，可以就近選擇飯店或請人看管你的包包 報名時可以先訂購一些紀念品，會比較便宜，但尺要提前確認(歐洲亞洲尺寸不同) 德國SCC網站也可以網購一些柏林紀念品，也有前一年的，會特價 吉祥物是黃鼠狼還是老鼠的生物吧 時差台灣有六小時，距離1萬公里 台灣訓練柏林馬很硬，非常硬!最硬的六大馬，因為訓練週期在6~9月，熱到歪頭，只能靠自己的意志力克服了 提前去，因為9月台灣還很熱，柏林已經涼爽到冷了，早點適應，找時間在那邊小跑，試試環境、氣溫 早點去EXPO領物(ㄏㄨㄚ)資(ㄑ一ㄢˊ)，熱門尺寸(M、S)很快就沒貨了，而且會場很大 很想買紀念品，如果動線沒變，領好手環先別領物資，先去買爆，爭取一點時間 有賣許多周邊或運動用品，沒帶到可以補貨，動線普通，個人覺得旁邊的運動用品沒很好逛 參加早餐跑，氣氛很棒，尋覓一群台灣人一起出發，一起搜刮食物，肝醣超補吧，也省點旅費 必賽日一定要提早到，會場十分大，也不好找分區，而且高裝檢，會檢查手環、號碼布分區 盡早熱身、上廁所，在台灣先買好輕便雨衣，起跑前若下雨可以用 穿件不要的長袖，因為會冷；帶瓶寶特瓶喝水，起跑後衣服跟水瓶丟到旁邊(有人會回收)；台灣這部分需要加強! 起跑前很嗨，跟著嗨一下，降低緊張情緒 起跑後沿路都很吵，歡呼的嘶吼的玩樂器的跳舞的打鬧的擊掌的，聲音此起彼落，非常熱鬧 彎道不少，但不太會降速；石板路比較容易滑，尤其如果下雨，要注意 補給前地板有字會標示，準備進站，補給線夠長，可以狂喝配GEL 40公里有台灣精品拱門，不要忘了它 最後段進到古城區，道路比較狹窄，風很大；過布蘭登堡們有攝影師，記得想好動作

慶功宴，大爆吃

辛苦哞哞學姊與一群朋友主辦柏林馬慶功宴，都在處理事情，幾乎沒什麼吃的，還好早上都有跑到飽吧

吃，爆吃!德國的buffet吃得不太習慣，但花那麼多錢了，又跑完一場全馬，依舊盡全力爆吃!

柏林馬有誰不認識我學姊!!

接著，續攤，結束都超過12點了吧，看不出來這群人早上跑了一場全馬，還以為只是單純來酗酒呢

噢，結束後，想到這回三周報了三場馬拉松，back to back to back

真的自虐…想到常常有人問我的一句話，出國好好玩不好嗎?

不好嗎?

好嗎?

Back to back to back

Oktoberfest

人擠人擠人的慕尼黑啤酒節

下一場馬拉松開跑前，前兩天還在慕尼黑啤酒節，接著就與夥伴拆夥，獨自搭著火車準備第二場在德國、瑞士、奧地利交界的博登湖Sparkasse 3-Länder-Marathon三國環湖馬拉松

可以週日(比賽日)早上在去去物資，真是方便(外國很少用寄的，大部分現場領)，不用提前一天白天先到，而且開賽時間都是9點後居多，時間也非常充足，大概半個小時內就可以領完

TWN

野外小便斗

非常符合國外，小便斗直接敞開式，真的覺得台灣可以跟上，非常方便，流動率很快速，間接也可以造福女跑友

起跑前，依舊是歡樂開賽，樂器、音樂、主持人吼叫著，毫不間段，一場在德國鄉間的馬拉松，即將開跑，索性，已無破PB壓力，只要照目前身體狀況盡力跑就行了

10.5K Net Time 45:49 Lap Time 45:49

Pace 4’22

開跑1~2k就大概知道無法用4’20內配速跑完全程，索性就降速、穩穩跑完全程，也不至於太痛苦或爆胎

Half Net Time 1:31:49 Lap Time 46:01

Lap Pace 4’21 Pace4’22

25.6K Net Time 1:52:05 Lap Time 20:16

Lap Pace 4’31 Pace4’23

31.6K Time 2:18:48 Lap Time 26:44

Lap Pace 4’28 Pace4’24

Finish Net Time 3:04:54 Official Time 03:05:06 Lap Time 46:07

Lap Pace 4’22 Pace4’23

博登胡馬拉松Sparkasse 3-länder- marathon

很特別的一場賽事，環繞著三國共同管理的博登胡馬拉松Sparkasse 3-länder- marathon

用腳橫跨三個國家，德國-奧地利-瑞士，超省交通

儘管賽事規模不大，但也是有分區，不過沒有柏林那麼浮誇的高裝檢啦

一場鄉間的小型馬拉松，在前面的女生也有3個，大概800人跑，304在70多名，國外真是實力堅強，慶幸大會時間也剛好落在去年台北馬拉松PB時間(晶片)3:05:06，堪堪守住去年成績!

跑完後，鐵腿的在現場晃了晃，遇到幾位台灣人，特別親切，閒聊了幾句，再去刻完賽時間，準備回去住宿的地方

因為賽道是環繞博登湖，因此可以選擇搭船回去起點處，可惜好像一個小時才一班，最終只好放棄湖畔美景，搭乘火車返程

接著回去整理行李，搭車前往科隆，兩天後再移動至荷蘭，荷蘭-愛因荷芬馬拉松，即將於週末開始，真的是國外馬拉松賽事接踵而來，不知道這算是奢侈的幸福、還是痛苦的折磨

期待的德哈爾古堡看不到。故事總有許多插曲，想回去改變，回去了也是人事已非，但總算要記取教訓、成長吧

晚上抵達住宿處，而且屋主也有報名，嗯...但她棄賽了。而我到晚上總算沒有那麼ㄎㄧㄤ了

隔天早上，抵達會場，領去號碼布，寄物，排廁所，到分區排隊，準備起跑

最後一場了，一樣盡量跑，但沒有PB壓力，反正知道破不了，不如豁達點囉

荷蘭的秋天，好美，美得令人讚嘆

不看風景，比賽很虧的我，但此時，卻也不得不注意賽道兩旁矗立於市區附近的林道與腳底下泛黃剛墜落下的落葉，這美景無法隱藏在匆匆閃過的視線，依然映入眼簾

好美的風景，儘管競爭的殺戮之氣，減少了欣賞的時間，但親身用雙腳踩過踏過，添加了這趟旅程的不平凡

5K Net Time 21:38 Lap Time 21:38

Lap Pace 4’20

10K Net Time 43:30 Lap Time 21:45

Lap Pace 4’22 Pace4’21

Half Net Time 1:31:26

Lap Pace 4’23 Pace4’20

35K Net Time 2:32:25 Lap Time 22:02

Lap Pace 4’24 Pace4’22

35K左右，逐漸感到身體不適，要很費力才能保持配速，但幸好已經到了尾聲了，前段也沒有用很疲憊的配速去完成

40K Net Time 2:54:32 Lap Time 22:07

Lap Pace 4’25 Pace4’22

Finish Net Time 3:04:49 Lap Time 9:17

Lap Pace 4’15 Pace4’22

最後1K進到市區的人群，歡笑聲、加油聲，此起彼落，奮力奔馳，再從腰包取出國旗，再拉起國旗飄揚著進入終點，身旁呼喊著名字，紀錄著、銘記著、難忘著，完成最後一場在歐洲馬拉松的

愛因荷芬Eindhoven Marathon

進終點被拍官方拍到，不小心上了他們的IG

Eindhoven 5km city run、42km Marathon

第三週、第三場馬拉松Eindhoven Marathon，個人次佳成績，成績不是特別厲害

卻是別具有意義的一場，我想，我一定會永遠記得這場馬拉松、這每一哩路

含金量很高

lap time

三場前後半馬差20~75秒，儘管沒達成negative split，但總算都沒有後段失速

結束了，連三馬，以後不會再這麼做了，因為沒有那麼多假...

能守住去年賽季的PB，好痛快

第一場，破三 在跑齡22個月時

第一場，啤酒節後馬上趕去比賽

第一場，抽_麻後就要站上起跑線

都很特別，都很值得回憶

遇到的人，經歷的事，成長的過程

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最後附上美麗的城市風景照、值得銘記於心的回憶

不僅僅是馬拉松，這一起走過的一切，一定永生難忘

荷蘭-羊角村

很愛這裡，這裡的優閒、這裡的慵懶，放慢所有節奏，划著我們的頻率，望向一望無際的湖泊，如此滿足，卻也如此奢侈

比利時-布魯日

盧森堡

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第一馬 2018.11.25 大阪馬拉松 3:07:17 PB 海外初馬 日本

第二馬 2018.12.09 台北馬拉松 3:05:06 PB 國內初馬 台灣

第三馬 2019.01.13 渣打馬拉松 3:13:27 PW 台灣

第四馬 2019.09.29 柏林馬拉松 2:57:48 PB 六大馬WMM 德國

第五馬 2019.10.06 博登湖馬拉松 3:04:54 德國、瑞士、奧地利

第六馬 2019.10.13 愛因荷芬馬拉松 3:03:49 荷蘭

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