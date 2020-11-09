賽事心得／合歡山越野馬拉松 刻在我心底的回收車

▲ 終於跑完很虐的山路，才笑得出來合照！

這是一個可以一起揪團吃課表，但跑完不要一起去吃早餐的故事。

2020 合歡山越野馬拉松 44.5 KM

活動日期：2020.11.7 (六)

完賽時間：7：06：19

一、相愛相推 ( 坑 )

一切都要從今年 6 月 27 日的早餐會報說起；原本只是以往的北田揪團練，練完一起吃個上島咖啡店早餐，耳根軟被推海拔最高的馬拉松，果然一坑還有一坑高，重點是明知是洞，還不知險惡的跳下去。

▲ 推坑者 Karen (右)：賽前劍中劍的練習 ( 照片來源：Karen )

出發前住宿已先訂好，但交通是個令人頭疼的問題，感謝被有相同賽事的跑班夥伴們撿走，一同租車前往；這時深深體會到有一種友情叫「順便」。

這場是早上 6:30 從藝家園起跑，因住宿離起點不到 5 分鐘，第 1 次參加路跑無需寄物就能到會場。

▲ 起跑前比個山型合照後，準備開始面對。( 照片來源：C.K. )

二、刻在我心底的回收車

這場是讓我首次萌生棄賽念頭的馬拉松；從跑到台14甲16K處 ( 5k ) 開始當步兵，一路到武嶺牌樓 ( 20k )，就這樣悶悶的走了 15k，當看到武嶺到松雪樓的陡下坡像報復性消費一樣，開 4:47 直達松雪樓。

上坡途中與夥伴 C.K. 和 Mika 互相打氣，說到武嶺就好，抵達之後，又說折返點的松雪樓是下坡，就領完紅色髮圈信物，等回收車來載；這是我們繼續前進的動力。

▲ 一路爬上太魯閣國家公園，真的笑不出來。 ( 照片來源：C.K. )

當了前半段上坡 15k 與從松雪樓走回武嶺的步兵，望著之後的長下坡，回過頭跟夥伴們表示下個休息站見，但因為終於有種跑馬拉松活起來的感覺，拿著軟水壺進站稍作休息補給，立馬繼續往下前進，完全把上坡時心繫的回收車與夥伴的約定拋諸腦後。之後 C.K. 表示說好的下個補給站見呢？

▲ 儒意夥伴，女總 9，跑太快沒朋友 ( 合照 )！ ( 照片來源：Mika )

三、完曬的伸展與修復

結束後回到民宿，跑班教練耳提面命剛跑完除了伸展外，要冰敷來緩和跑後的發炎狀態，最好也用滾筒做肌肉放鬆按摩以利恢復。

另外，獲得的完賽禮除了獎牌、毛巾、水與便當外，還額外得到紅通通的曬傷。

▲ Karen：沒浴缸就整包冰塊敷上去！( 照片來源：Karen )

四、一生至少跑一次

▲ 合歡山上的大景：山巒疊翠、雲海繚繞！( 照片來源：C.K. )

這場馬拉松賽道除了山巒疊翠、雲海繚繞的壯觀景象外，熱情的人也不遑多讓，例如到翠峰牌時，對向來的司機大哥扯開喉嚨大聲說第一名已經在昆陽囉！

個人對本賽事印象深刻的感受：

1. 山景無敵，美中不足的是人車共道。

2. 補給站：鹽漬黃瓜是爽口的補給之一。

3. 熱情志工：餵火龍果，讓跑者不沾手。

4. 沿途路過的車加油打氣。

5. 完賽的重量級獎牌 ( 文鎮 )。

▲ 口感脆脆的鹽漬小黃瓜，邊咬邊轉換心情。

如果有人問值不值得報名，我會說一生至少跑一次，尤其是超馬 ( 44.5k ) 就能看到如百岳的山景；文字上的說嘴遠不及親身體驗，別想太多報下去，訂好住宿交通，時間到了準時參加，絕對會是令人難忘的賽事之一。

不負責賽事評等：

參賽費用 ★★★★☆

補給品 ★★★★★

紀念品｜衣服 ★★★☆☆

賽道｜風景 ★★★★★

報名流程 ★★★★★

成績｜證書 ★★★☆☆

#儒意運動#封面照片來源：Mika