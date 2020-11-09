賽事心得／馬祖北竿硬地馬10K 奶奶跑贏阿兵妹

馬祖硬陡馬10K雖然不像半馬全馬全程完全硬陡，但是一樣是上上下下的坡啊!衝回終點時，大家喊女總1 ...真假?!哇! 還有終線布條可以衝!開心!!

原來弄錯了，Sunny 奶奶是總2....總1跟著她的同僚一起進終點，沒人看到有女生進終點啊!馬祖瑜珈班的同學們講，老師，總1總3是阿兵妹哇!這之前只知道阿兵哥，現在才知道阿兵妹二個高挺帥氣的阿兵妹妹，看起來都20出頭，奶奶我56能跑跟妳們差不多，也是很可以了^^心滿意足的傷後衝刺10K! 還有獎金耶!!

這是小小10K組，厲害高手都去跑半馬全馬了啊...幸運的拿下總 2馬祖旅遊順便路跑~10K，健身賞美景慢跑用腳體驗馬祖之美~21K半馬繞島一圈虐心虐肺想有什麼新體驗~42K全馬，繞二次....什麼體驗，那就看個人了，跟自己好好相處42公里....

來馬祖馬帶暖身操，順便跑個10K我不是年紀最大的跑者，但肯定是全台年紀最大的賽事帶操教練^^感謝主辦單位不嫌棄叫奶奶我來帶操...(通常帶操比較喜歡年輕辣妹老師啊!)

4月前腳趾骨折也才半好，醫生說可以跑，骨頭慢慢長，跑一跑也比較不會肌肉沾黏...二週前試了長榮半馬，大概跑到14K，受傷腳的腳底板，二條腿就不行了，後面輕鬆跑走，長榮21K完賽這二週又試跑，大概腳在10K 時都還有耐受力，再多就吃力了好! 那馬祖馬10K盡力節奏跑試試!

報到~ 馬祖馬拉松，陸見不平拔腿就跑!!

老天爺給了個很棒很適合跑步的陰天，涼涼的海風，今天的跑者都可以盡力飆囉!

戰地特色，名產..... 一定要合照一下^^

今年度來帶了大半年的運動愛台灣瑜珈班的同學們!除了練瑜珈，大家也跑起來囉!跟幾個比較早到會場的同學合照。

10K挑戰組起跑前...好多小學生挑戰10K。

今年馬祖馬親善大使TOMO桑也跑10K，同框照，TOMO桑拿下男子總1，我總2。

真的有很認真，保持節奏，再累跑姿也不能跑掉啊...下坡~再加一點點速。

拍寫啊! 誤會的女總1衝線照，因為阿兵妹妺混在同僚阿兵哥們中間，一起回了終點。

由馬防部中將指揮官章元勳頒獎， 帥氣的指揮官說，哇! 妳小我一歲，55歲的指揮官也保持相當好的體能體型所以，保持年輕~ 要運動，，，或者去當兵^^

很重要的完賽禮~馬祖高梁，今年的酒瓶很漂亮!跑者非跑不可的經典硬陡馬祖馬拉松! 一定要親自來體驗，繞整個南竿島一圈，只有比陡更陡的路給你跑，戰車在走的硬地給你跑跑過馬祖馬才知什麼叫硬陡，虐心馬!今年還在前一晚有火砲射擊操演，只看過煙火，居然還有火砲射擊可以觀看明年馬祖馬跟火砲演習時間又對到囉!今年錯過馬祖馬，明年一定要搶報!!

馬祖班同學們還報了福澳操場旁的草地另一個活動~野餐台灣來的跑者也可以在網路上報名哦!免費，但要搶報哦!聽說明年的野餐還要擴大舉辦，還是跟馬拉松同日舉行有馬祖風味餐，馬祖小吃，還邀了樂團，創作歌手現場live演出。

----->-----國之北彊~ 極北星巴克

哈哈，我馬祖只熟星巴克啊!今年這是第 8趟飛馬祖，每個月來教課時，我喜歡延著碼頭跑上小山頭再折返然後星巴克吃早餐，坐個2小時聽聽音樂看看書，所以其他景點我也不太去，因為去年來跑馬祖半馬時都有去晃了一回了今年因為淨極勁有贊助，可可來擺攤，主持人小慧也是第一次來馬祖，所以我這個不專業導遊要帶一下團啊!

可可要先拍照回報公司 ~我來了!

可可說她順便來玩，有二天是住蒙古包哇，我來這麼多次都是遠遠看蒙古包，這次才到蒙古包來很能靜心的覓境E19。

中餐，覓境E19的馬祖人愛吃早午餐。

餐後走路到園區內的媽祖巨神像，來馬祖必到的點啊!

帶大家去走祈福坑道，祈禱明天順順利利。

在馬祖巨神像往下就以可看到天后宮。

在天后宮旁的馬祖必拍地標。

北海坑洞也是必來之景點，尤其是如果你錯過了4~6月的藍眼淚季，那坑洞一年四季都有藍眼淚可看，但要參加晚上梯次才有得看，坑洞關著燈，你攪動水就可以看到藍眼淚白天來坑洞坐船憑號碼布，150打對折，只要75元，但想要夜賞藍眼淚的話，晚間的船票300。

這是我個人覺得你若時間有限，就這是必到的，其他景點，你騎著車時都會經過，就看你要不要下車囉!像鐵堡，大砲連，12據點等等....

這次馬拉松很特別的，前一晚有火砲射擊可以看白天整排的坦克車準備中。

最佳觀賞點~枕戈待旦，福澳港。

看照片只有火光，但現場砲聲隆隆很嚇人的啊!明年，第七屆馬祖馬拉松記得要預留時間哦! 11月第一週末!

#FAST42#馬祖馬拉松#金牌賽事#耕跑團#淨極勁#馬里亞納實習生