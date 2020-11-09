旅跑記趣／跑步環台殘念 變成兩天一夜環台

《健康如金錢，失去時才知其真價值》 Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it. 美國幽默作家 喬許下林斯 Josh Billings

2020/11/06

00:00楊梅出發

一路從台一線順時鐘跑陰錯陽差之下來到了臺北指南宮(GG跟索隆一樣迷路了)，在那之前還爬了1000階+400階，獲得了不常來的主委的免費兩顆茶葉蛋和茶和熱水和主委送的呂先祖護身符。

從指南宮貓空去北宜公路

又是一個冒險的開始，又幸運的遇到爬山的山友，要走小逕

換成越野跑真是很驚險!總之很好笑和傻眼哈哈~~~

走出山路找到了去北宜公路的路，之後就是個難忘的北宜之旅，天黑了，深深的感受『孤獨』但不寂寞，因為路上有大貨車和重機車呼嘯而過，一路淋雨一直走，到了坪林7-11終於安心了一下，有熱水!

之後還是繼續前進買了輕便雨衣，雨一直下風一直吹，一路上念著南無阿彌陀佛，和說著我要活下去!之後的過程真的是不用說了，我上車了，好心的巴士司機和大貨車夫妻和好心的機車騎士，遇到好多貴人，到了旅館想說休息3小時再出發好了，整理一下淋濕的全身上小，有空檔時間，躺一下好了，結果昏睡了一個小時，這時我就知道我不能在用腳前進了，身體需要休息，就改成住宿，換成了台鐵普悠馬高鐵+莒光號+高鐵+搭計程車回家(換個角度想這也算是環島啦～哈哈)，因素影響很多對我而言不算什麼，因為決定要做的事，就向前走，也在深夜裡找回了以前的自己，「累」在之前的五個月訓練沒有過，但環台DAY1找回「累」這件事!真的好久沒有那麼累了，也到了我的臨界點!計畫好的事，隨時會變調，所以建議不要有計畫，因為你不知道之後會發生什麼事，這就是所謂的冒險吧！有了這次經驗，很珍惜很難得很難忘!之後還想不想跑步環島，我想會的!也讓我感受台灣的人情味!

護身符真的很有用!一定要帶不管什麼神都給念一邊就對了！

#挺妳運動工作室#我是萬仁之跑步日記

#呂先祖護身符#楊梅錫福宮#南無阿彌陀佛