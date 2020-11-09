賽事心得／太魯閣馬拉松 來來妹跑馬破4得分5！

意外的太魯閣馬拉松破4....

意外的太魯閣女D組-分5...

距離上一次來來妹跑全馬42K大約有三年的時間

其實全馬一直是來來妹的夢靨...

✓初馬是日月潭，最後10K跑到厭世

✓再來集集馬，一個人跑到覺得自己很孤單

✓最後台南古都馬，跑到中暑...😵

所以，開始對全馬心生恐懼...😣

不知道今年自己為什麼突然決定要報太魯閣全馬（可能疫情影響，不能出國玩...）

去年第一次跑太魯閣半馬，跑友覺得可惜，因為聽說全馬風景很值得一看。

賽前，因為日月潭成績不錯，所以跑友們對來來妹的期待就是破4小時...

但是我其實一直沒有很有自信

賽前對長上坡25K一直很擔心，跑友們也很安撫我的説，非常平緩，平緩到沒有感覺在上坡。

教練也很給我信心跟鼓勵人心的説：

“你就當只跑25K結束，之後就開始下坡了。”

開跑前很幸運擠到前排位置，鳴槍後，教練衝到不知去向,（教練原來總11...👍）心想只能靠自己了。

好佳在，今天花蓮天氣不錯，雖然熱了一點，提醒自己，補水很重要。

一路上，來來妹都維持5：30的速度，延途的確像跑友説的，大自然風景很美，難得沒有車子，可以盡情的跑在花東縱谷上👍

上坡路段也的確像跑友說的，除了某些路段可以感覺明顯上坡之外，其實都像沒感覺的緩坡

來來妹今天身、心理狀況都很不錯，前晚睡的好真的很重要。

一直到折返點25k，雖然覺得小累，但狀況維持很好，甚至覺得...咦！要折返囉~

好像跟跑日月潭一直在算公里數的心情有所不同。

不過，來來妹覺得，回程下坡才是痛苦的開始....

25-30K路線都還好，還有熱心阿姨給我鼓勵“美女，加油！”

其實，30k後才是考驗耐力的開始。

雖然內心想著只剩12K，比平常練跑課表的k數還少，可是連續一直下坡加上回程有兩段短上坡，腿真的是很受不了的...痠

好佳在，其中一段小上坡遇到可愛的跑友們，給來來妹大大鼓勵，讓我撐下去的往上跑。

跑不下去的時候，又開始想著，跑友們告訴我的：抓著前面的人跑、抬頭挺胸、呼吸調整...

路途上也不斷告訴自己，來來妹這麼努力是真心想為捷豹爭光、這不是最辛苦跑步的一次，更不能讓教練失望...

沒有去想要拿總排或是分組，因為離上一次全馬已經很遙遠，只告訴自己，可以破4小時就好，這就是來來妹這次的目標。

跑到35k的時候，看看手錶，內心算算，破四應該勝券在握，但是來來妹絲毫不敢怠速，因為我想知道自己能力可以到哪？

跑回終點那刻，看到計時03：49...,來來妹知道自己做到了！

沒讓自己失望、沒讓捷豹失望也沒讓教練失望。

謝謝中和捷豹慢跑，你們真的改變了來來妹的人生。

來來妹會繼續努力...

To be Continued...

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