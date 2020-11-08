賽事心得／人緯的第47馬 期盼已久的宜蘭馬再次回歸

上次的宜蘭馬以宜蘭國道馬形式，舉辦日為2016年11月05日，連續參加2014、2015、2016三屆全馬，首次路跑也是2009宜蘭國道馬10公里組，所以家鄉的賽事全力支持，可惜在2017年因同時間舉辦宜蘭全運會因此取消，從此適合我週六的賽事又少一場，直到2020年後花蓮好友告訴我宜蘭馬，日期定於20200425，興奮的點下報名，期待開跑的那一天，正當一切風平浪靜的時候，新冠肺炎悄悄的來到台灣寶島，時間點在過年期間，雙溪櫻花馬直接取消並退費，甚至2021年的櫻花馬超前部署又停辦，這該怎麼形容呢！

好在宜蘭馬改期為1031這一天，剛好是辦理政府安心補助的最後一天，忙碌4個月終於結束，加上宜蘭天氣從1009開始到月底幾乎都在下雨，一個月練習只有3次，查詢馬拉松世界跑步記錄，自年初至10月底單次最多只跑15公里，這場是自我2020首次路跑開學日，須在賽場上找回感覺。

賽前：

10個半月沒比賽，一度忘了這場是個人的第幾馬，找手邊資料確定是第47馬，手指試著反比47數字，上官網查詢賽道路線，估算天氣偏冷一併攜帶短衣褲，搭配首次用Garmin牌簡單型的GPS手錶和舊有的Epson共同紀錄。

一早騎著機車頂著寒風抵達宜蘭公園，簡直達到冬天的溫度，心喜這天氣太舒服，於寄物時遇到花蓮好友一同參與於0600開跑。

0-10公里（已跑1小時01分）

前段像平日練習一樣，熟悉的賽道風景，彷彿回到2015年元旦的長提曙光馬拉松賽事一樣，回想起那場冰冷賽事的記憶，在蘭陽大橋的河岸邊，無止盡遠的河岸跑到羅東運動公園，經過快6年的跑馬時光，我依舊喜歡這簡單趣味，亦是孤寂的運動，也可以讓我拋開工作徹底放鬆，行經羅東運動公園才發覺公園的美，希望能住在附近。

10-20公里（已跑2小時10分）

終於可以離開河岸邊了，這段路用跑步來說是新鮮的路段，一幢幢民宿搭配鄉間路段，最重要的來到梅花湖，環湖路線比龍潭湖小點，風景也很優美。

20-30公里（已跑3小時31分）

下半馬是考驗的開始，順暢的前20公里，讓自己信心有所提升，期許可以在5小時完成，太陽公公逐漸發揮影響力來烤我們，雙腿小腿處如滾珠般移動，一直滾來滾去，快抽筋前的樣子，速度依舊可以維持，27公里仍可以在3小時完成，符合預定目標。

大概從這裡開始，抽筋的惡夢開始困擾著我，初期是要抽不抽的，於是速度放緩，最後還是輪流抽筋，過去有能力可以對付，但這場頻於面對，打臉自己前陣子在跑友論譠「初馬時學會並克服抽筋，對爾後參賽有幫助」接下來這幾公里跑跑停停，一到補給站必先來檸檬片，超酸又過癮，賽後才發覺在安農溪的路線，連一張風景照都沒拍，也許心情正處低落快崩潰情形下，沒心思去拍。

30-40公里

30公里時剛好往葫蘆堵大橋，可以讓抽筋的腳好好休息一下，看看橋下的蘭陽溪長滿一大片甜根子草（比賽當下以為蘆葦），美不勝收，停留許久並拍照和攝影，高興之餘的下橋，往攝影師前突然腳踩到小石子，右腳又大抽筋，對攝影師擺無奈手指自己小腿的動作，可惜攝影師只拍出微笑的照片，緊接著在河堤下可以看到對面來往的跑者，此時又落入抽筋的多重輪迴中，會場機動救護人員看著我似乎有問題，我回答「只須要噴肌樂即可」，但跑1公里又抽筋，心裡想「怎麼又抽筋」，邊跑邊調整「左腳微抬、右腳正常跑步抬腿」，這樣跑步反而抽筋的機會減少很多，雖然還是會遇到2次，但可以順利跑回終點，在40公里處遇到海尼根無酒精喝到飽的補給站，又有美女合照，一時精神都來了，最後的2公里加油。

終點：

回顧過去宜蘭馬都是跑到體育館內接受大會麥克風和熱情學生志工，迎接選手光榮完賽，不過這次和出發拱門一樣，一樣的HIGH，擺出帥氣姿勢完成人緯的第47馬，幸運的總名次為666，立即有美女開一罐海尼根暢飲，太感恩了。

賽後BUFFET吃到飽：

等完好友一起於12點開始享用美食，也是出菜最多的時候，正當準備找坐位時突然又遇到另一好友，一起閒聊，可以互相顧包包，食物量多到我們吃不下，唯一的缺點，考量疫情改為攤販式領取，如果自己一個人要取餐，攜帶跑步的大包包，領取食物很不便，不如領取一個便當在旁慢慢享用。

賽後在運動筆記看到留言「攤位食物少，只剩工作人員在享用，跑者在最須要食物的時候，居然都沒有了」，一場比賽不可能達到百分百盡善盡美，對我來說，只要基本的水和食物夠即可，完賽禮有便當填飽即可，最特別的是全馬完賽禮有42%酒精容量是195ml的宜蘭國際馬指定用酒-雪山燒酌，限量1688瓶（編號120），整合名稱剛好一場馬拉松42.195公里，又送上1公斤的米，觀看這次成績前半馬仍可在7分速，後半段處理多重抽筋導致配速直直落，最後10公里的配速居然慢到9分速，本來可以5小時內完成，還有進步的空間，期望下屆再來雪恥。

賽後的身體狀況：

跑完一場馬拉松自我評估約3天內即可回復完成，但這次狂抽筋，想起2013礁溪初馬，亦是雙腿抽筋的同樣情形，但那場須要2週來才可開始練習，賽後第一天鐵腿很明顯：小腿抽筋處會酸痛，賽後第二天：無論睡醒或久坐起來時，要慢慢適應才可以站起，今天第三天：狀況好很多，可以近距離小跑，只剩小腿部份須按摩。

後記：

日記3天內就完成了，先沈澱賽後的身心靈，影像用新的程式整合，查詢完所有攝影師關於自己跑步的相片，這次跑步亦是新手錶和新鞋首次馬拉松參與，難免會有不習慣，記取這次的失敗處，期待下場冬山河50公里不要狂抽筋，比上屆2019熱天氣50公里進步即可。 202011071745

接下來參與的賽事：

20201121冬山河超級馬拉松50公里

20201207礁溪馬拉松 42公里