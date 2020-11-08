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賽前情報／田中馬拉松 全馬組345列車配速與補給策略

運動筆記 / 廖國宇

台灣米倉 活力田中與馬拉松

我們在田中為台灣農業努力，歡迎全國跑者用您的腳步支持台灣的智耕農，以您的步伐體驗稻香、米香、稻米故鄉---台灣米倉田中小鎮！一起呼吸綠色田野與森林休閒廊道滿滿的芬多精，欣賞八堡圳孕育的阡陌黃金稻穗，讓田中的甘甜好水滋潤您跨出的每一步，品嘗田中優質米食輕盈您的步伐！本賽事因賽道特色，不鼓勵競速，請選手悠遊田園水圳與享受森林步道，感受田中熱情人文，歡迎全國跑友共同體驗台灣農業活力！接下來就讓我們看看回顧一下去年的精華影片吧！

道路及坡步分析

田中公所前建國路斗中路口、建國路、大社路二段、高鐵站區、大社路三段、東彰路五段、右轉社斗路二段、右轉八堡一圳西岸、世芳宮、八堡圳一圳西側、過八堡圳地下道、八堡圳香山橋左轉、山腳路三段南行、坑內坑橋右轉入二水自行車道、裕民路橋左轉、直行員集路三段、左轉山腳路一段北行、右轉田中休閒廊道、左轉上長青自行車道、左轉復興坑下至和平路、右轉山腳路五段、清興巷、左轉鴻門圳、右轉復興路、右轉八堡圳東側、過八堡圳地下道轉東側、高鐵站區路、折返八堡圳西岸、三潭國小陸橋、員集路、福安路、田中火車站、興工路、文化街、田中高中、員集路、大社路、建國路、鎮政一街、 (約26.4K 山腳路休閒廊道口10:50設關門點與三潭國小陸橋35K處12:00設關門點，強制選手上收容車或提前轉入員集路)。

全馬3小時45配速策略

「SUB345俗稱520列車」全程均速約在5:20/1km，平路速度區間會是在5:10~5:20/1km，是一個具有挑戰性的配速，如果您是中階的跑者或是已養成平時認真訓練的跑者，請注意了「345列車」列車絕對是ㄧ個很好的選擇唷。再來讓我們來說說配速的計畫吧！在全程42公里的路程中，我們預計將它拆成5部分來配速，最後約3小時43-44分進終點。

第一個部分-平路接緩上路段0K~20K，5:10/1km配速，每補給站約10秒，約使用1小時44分鐘。

第二個部分-緩下坡路段21K~26K，4:50/1km配速，每補給站約10秒，約使用30分鐘。

第三個部分-緩上坡路段27K~29K，6:00/1km配速，每補給站約20秒，約使用19分鐘。

第四個部分-急下坡路段30K~32K，4:40/1km配速，每補給站約20秒，約使用15分鐘。

第五個部分-全程平路段33K~42K，5:20/1km配速，每補給站約20秒，約使用55分鐘。

全馬345列車長

車長：國宇

家住台中，人在台北工作的職業軍人，一開始跑步的原因很簡單—是為了健康、快樂，慢慢接觸了路跑，愛上那種挑戰自我的感覺。我喜歡馬場上的歡樂氛圍，我希望自己能夠幫助跑友順利完賽，就是我擔任列車長的最大成就。

車長：渤詔

嘉義人跑步初衷就是為了吃東西可以不用忌口，不怕成為有“大肚腩”的中年大叔😁。跑步其實並不孤單，我們可以一起跟好跟滿跟吃飽，一起順利完賽，達成目標。

車長：庭帆

大家好，我是庭帆，跑齡約五年，平時運動以跑步跟單車為主；因為我熱愛運動和交朋友，所以希望藉着配速可以認識更多朋友。

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