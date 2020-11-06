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賽事心得／開廣飛跑盃超馬 菁英選手心得分享
賽事結束後
男女菁英選手們分享整場賽事的體驗及感想
跑戶外跟跑操場的差異
還有賽前的準備
賽中的體力下滑
如何調整狀態
來持續跑動
以及跑完42k之後
最後剩下的8k的心境
都是選手最深刻的完賽心情
破紀錄的總一洪一仁
有更詳細的分享他的訓練
調整及注意的地方
以及分享中有什麼有趣的花絮
為什麼智群教練說跑步會變年輕
而且要跑到70歲(非常的爆笑)
小編在現場已笑翻XDD
這場超馬賽有哪些人第一次參加就上台
讓我們來聽聽選手們怎麼說
check it out
(風大噪音比較大請見諒)
感謝選手們的分享
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