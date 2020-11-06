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賽事心得／開廣飛跑盃超馬 菁英選手心得分享

運動筆記 / Jack Kox

賽事結束後

男女菁英選手們分享整場賽事的體驗及感想

跑戶外跟跑操場的差異

還有賽前的準備

賽中的體力下滑

如何調整狀態

來持續跑動

以及跑完42k之後

最後剩下的8k的心境

都是選手最深刻的完賽心情

破紀錄的總一洪一仁

有更詳細的分享他的訓練

調整及注意的地方

以及分享中有什麼有趣的花絮

為什麼智群教練說跑步會變年輕

而且要跑到70歲(非常的爆笑)

小編在現場已笑翻XDD

這場超馬賽有哪些人第一次參加就上台

讓我們來聽聽選手們怎麼說

check it out

(風大噪音比較大請見諒)

感謝選手們的分享

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