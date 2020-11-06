賽事心得／開廣飛跑盃超馬 菁英選手心得分享

跑了很多場的海外賽事，我家的哥吉拉哥（下圖）有一天對我這愛好自由女神的我說，我們也來去跑六大馬吧？！結婚的時候說過要帶妳去環遊世界，現在該是兌現承諾的時候到了。我：感動😘 於是乎2018年

2020-11-05 09:32