賽前情報／田中馬拉松 全馬組430列車配速與補給策略

全台灣最有溫度、最有人情味的賽事~田中馬拉松 ，就在這週日11/8開跑囉~

在防疫新生活下，今年能順利舉辦格外特別覺得珍惜。

當然運動筆記配速列車沒錯過這場賽事，共35位列車長投入本次配速任務，請參賽跑友們找到適合自己的班次。

今年台灣米倉田中馬拉松全馬組賽道已取得IAAF及AIMS認證，讓我們一起享受熱情田中馬吧！

全馬組:於 6:20 起跑

超半馬組:在 6:40 出發

此次由我家興，以及俊毅哥，和村棋車長為大家服務四小時30分的列車

地形分佈 & 配速計畫

此次預計會以均速6:10~6:20左右前進(包括進站補水時間)

-大約23~25k處約有100m的高度變化，此時車長會放慢腳步，之後會陸續調整到均速內.

-共有17個水站，列車長會提前100公尺提醒跑者進站補水，預計會停留10~15秒，出水站後會慢慢地拉回到原本的配速，跑者無須擔心 .

最後溫馨提醒:

-賽前一天，避免再訓練，並且睡眠要充足迎接隔天的比賽

-如何找到列車長: 車長們背後都會有完賽時間車牌，著運動筆記配速列車背心。

跟著列車長們穿越小鎮與田間，欣賞八堡圳孕育的黃金稻穗、呼吸森林廊道滿滿芬多精，並感受濃厚人情味。咱們週日見!