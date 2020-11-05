訓練心得／10K訓練計畫 與自己相處的過程

『跑步，是場與自己的對話』

高中畢業以來，已經許久沒有運動，配合著北部的氣候，總能為自己找到一個或更多個完美的藉口來逃避與身體的對話，縱使會懷念跑步、快缺氧時與自己的對話時刻，但要戰勝懶惰的慾望對平實的我來說，實則難如登天，但因為一場契機有機會參加10K計畫，我也終於開始了規律運動的生活。

「萬事起頭難」應該是身為不太自律的我而言最好的註解。對我來說最難的不是奔跑的過程，而是起身的動力，於是，在每個下班的夜晚要換裝前往公園的人行道成為了最遙遠的距離，經歷無數次想放棄的念頭，也無數次的逼迫雙腳往前邁進，就為了最終的目標－希望能好好跑完第一場人生的長跑。

很幸運的，在驗收日是個風和日麗，微風徐徐的好天氣。對於原本以為要孤軍奮戰的我來說，當天得知會有教練陪跑，仿佛注入一支強心針，雖然跟平常夜晚練習不同；雖然跟平常練習道路不同；雖然跟平常練習心態不同，但我想我做的到。5K後的挑戰是最印象深刻的，除了有我最討厭的坡段（高於地面5CM堪稱坡段），還有開始發呆放空的大腦，但看著前面的人的腳步，一次又一次在腦袋中鼓舞自己，有時還會有教練的溫馨提醒與注意事項，對我來說真的有著莫大的幫助。

「最後500公尺。」最後，好像還能再衝一下。 隨著越來越快的腳步，感受空氣流入肺部的瞬間，好像回到18歲那年夏天操場。 「頭抬起來看終點。」加油，你可以。 不斷邁開的步伐，不斷靠近的起點。 「恭喜，完成了，配速06'80''！」你真的很棒，恭喜你完成了自己設定的目標。

『跑步，是場與自己的對話，你有多久沒有好好跟自己說話了？』