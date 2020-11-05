跑步小品／不完整的6大馬獎牌 不完美的12週年紀念

跑了很多場的海外賽事，我家的哥吉拉哥（下圖）有一天對我這愛好自由女神的我說，我們也來去跑六大馬吧？！結婚的時候說過要帶妳去環遊世界，現在該是兌現承諾的時候到了。我：感動😘

於是乎2018年初就開始超前部署準備六大馬拉松賽事，目標是2020年當我們結婚十二週年紀念的禮物🎁，因著七月用成績成功獲取隔年2019年東京馬拉松半菁英跑者名額以及九月份用成績獲得波士頓馬拉松名額而展開了連續攻擊行動。

東京馬拉松

2019東京馬拉松A區出發，在超寒冷的冰雨中拿下，這年完賽的跑者都可以誇口說贏了大迫傑了（棄賽），日本的安檢跟交管我真心覺得若說第二，世上沒有人敢稱第一，這第一場六大馬賽事差強人意，因為太冷了中間不得不停下來去小解一下，不過能免抽籤並完賽已經很開心了。

波士頓馬拉松

隔了一個月，來到了馬拉松的殿堂波士頓馬拉松賽，最高興的除了可以跟好多高手一起與會，還有感謝【波克萊台灣商會】和【駐波士頓台北經濟文化辦事處】熱情迎接【台灣波馬團】及龍蝦的招待，還有波馬選手晚宴一定要去，真是倍感尊榮。

不過，一定是龍蝦吃太多了，波馬因跑前暴雨起跑後又爆熱的天氣讓不少人棄賽，不過完成即是勝利✌️，成績就忘了吧！😭

柏林馬拉松

2019柏林馬拉松是最驚險過關的一場比賽，因要用成績達標參賽的話，是六大馬中最標準最嚴苛的，我要感謝我的好友珍珠，藉由她的好運使我們三人用團報的都中了，開心🥳。這也是我家哥吉拉哥第一場六大馬賽事。

2019連三場六大馬都是在雨中奮戰，柏林馬拉松人真是有夠多的，也是唯一第二梯次出發的賽事，德國的賽道磚瓦多，路人還會不時竄出⋯，但怕慶功宴的德國豬腳晚去會涼了，只好奮力衝刺。

順利完成第三馬獎牌，慶功宴豬腳可以大快朵頤一番了。

芝加哥馬拉松

接下來又回到了美國🇺🇸芝加哥，這次我也是用成績達標A區出發，很開心的哥吉拉哥也順利中籤朝向自己的夢想邁進。

芝加哥馬拉松終於遇到萬里無雲的好天氣，但在四℃的氣溫下停下來就會冷到不行，賽前一天在EXPO考慮好久買下的next%粉紅也初登場了。

因為沒試跑就直接下場，前面跑起來怪怪的🤨，後來10公里以後就越跑越順，最後在神鞋加持之下大破PB近四分鐘，當下只有幾個字可以形容，「為什麼不早買」😫。

第四馬獎牌入手，我們又一起拿下勝利✌️。

紐約馬拉松

時隔三週，我又回到了我最愛的紐約，又來當個愛好自由的女神，不過這次的紐約馬拉松聽說很硬很硬，不過既然來了就會全力以赴。

紐約馬起點在超級遠的史坦頓島出發，終點中央公園，第1區出發，起跑後跑起來舒服，後面爬坡爬到痛苦😖，真的是不會想再跑一次的賽道呀⋯⋯

不過完賽披風好看，加上第五馬獎牌到手後什麼痛苦都忘了是真的。

終於在結束日本、德國、美國3次的高強度跑馬兼旅遊後我終於可以放空一下自己了。

於是乎六大馬聽牌了，如願能在代表2020（愛你愛妳）的這一年拿下六大馬獎牌當紀念禮物了吧。

倫敦馬拉松-線上虛擬跑

沒想到⋯人不是神，誰也沒想到有一天出國旅遊比賽是件非常困難的事了😰😰，本來想倫敦延到10月也是可以接受，但最後變成虛擬馬，雖然有名額的我也還是參加了，但⋯這終究還是一場空，拿到的獎牌一樣置入自製獎牌櫃內，但中間的六星獎牌位置還是一樣不會出現。

今年是一個珍惜當下擁有的一年，相信很多不好的事情都會在即將來臨的新年消失，期待明年的倫敦馬拉松比賽，只好當紀念13週年禮物了，今年哥吉拉跟自由女神12週年紀念也只好在虛擬的法國巴黎鐵塔前慶祝了。