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跑步小品／學習大迫傑 不斷累積『現在』

運動筆記 / Hoi To Dennis 的跑步與生活
大迫傑自傳 「跑過、煩惱過，才能發現的事。」 擷圖自udn買東西
大迫傑自傳 「跑過、煩惱過，才能發現的事。」 擷圖自udn買東西

早幾天讀畢了大迫傑的自傳 ----《跑過、煩惱過，才能發現的事》。當中一句「累積『現在』的努力」，意思是把當前的「努力」加上以前和以後的「努力」，結合在一起，成為一個出色的人。

從文字中得知，大迫傑是一個意志很堅定的人。對於一些他覺得沒必要、沒意義的人和事， 他會果斷拒絕。除了當前最重要的事情外，所有會影響他練習的東西，他都一一拒之門外。

例如在高中時，他便開始覺得：「雖然我不討厭和朋友一起玩，但也不懂為什麼要一大群人聚在一起吵吵鬧鬧。完全不努力只顧著享樂，這樣的日子有什麼好引以為傲？」

由此可見，他很清楚做任何事的優先次序。

有些人或許會覺得大迫傑的性格怪異，為什麼麼都不怎重視朋輩？但成大業者，總會犧牲很多。何況他是一個世界級的馬拉松運動員。

無論是誰，如不趁年輕力壯的黃金時期去養成善於集中精力的習慣，那麼以後一定不會有什麼大的成就。世界上最大的浪費，就是把一個人寶貴的精力無謂地分散到許多不同的事情上。一個人的時間、能力及資源都有限，想要樣樣都精是不可能辨到，如果想有所成就，就一定要牢記著這一點。

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