賽事心得／長榮航空半馬 我又來了+我又破PB了

2019年長榮半馬，是我第一次半馬跑進90內的一場比賽！最後是以89分破PB完走，真的超級無敵高興的....告訴自己明年一定要再來參加～當然可以破PB更好～

時間過的很快2020長榮半馬又來了，今年的路線看來是跟去年一樣的。

跑前一週剛好遇到老街溪每週三21K LFD的訓練....為了不讓自己身體太疲勞並想跑出好成績，當然就放棄這週21K的訓練，剛好也不會被大家80了，高興....哈哈。

放棄21K LFD就改成慢跑2K，2Kx3爆心跳(4分速大家跑來輕鬆愉快，老人家的我真的極限了....哈哈）然後再慢跑10K...結束。

比賽前一週幾乎都是濕冷的天氣，跑步的好天氣！我喜歡....但氣象預報25號轉晴！溫度回升！！不會吧！

一年一度航空公司交流活動開始。

果然25號比賽當天的天氣如預期，雨停了！風變大了！太陽也出來了！一些不利於跑者的因素都一起出現了！

05：30比賽開始...起跑前天還黑黑的！太陽都還沒有出來，還蠻涼爽的！不過風有點大！其實今天一出發就是以要破個人PB的配速在跑！10K手錶響起40′14″....心想這次真的有機會喔！不過配速好像快了一點...果然後面真的慢慢開始掉速了！不過還是一直告訴自己平均配速一定要壓在4′10”/km才有機會破PB!!一定要堅持下去。

果然到了河濱，風真的蠻大的！可是為什麼不是順風！而是逆風啊！！

持續逆風中....不過因為05：30起跑的關係，太陽不是很大！真的要感謝大會將比賽時間定在那麼早！（不過2點多就起床還真的蠻痛苦的！！）

進終點...遠遠看到終點拱門上的數字→1.26.....我破PB了，真的要感謝友航辦了一場那麼優質的賽事讓我半馬PB又往前推進了1′15″...我高興到又偷偷落淚了....

2019長榮馬89′26″場地PB。

2020渣打馬87′44″個人PB。

這幾個數字....我喜歡～

16K....我是發生了什麼事！？哈哈。

這次的配速，前面應該再慢一點...最後5K跑的最痛苦！好想放掉！好在有堅持下去！

一年跑量3354K....一天平均不到10K！這次半馬可以進步3分鐘我真的好高興！也很滿意了！認識我的跑友都說我太懶了！跑量太少了！謝謝大家的建議，我會努力的。

一場比賽破2個PB感覺真好～

跟同事一起來跑步就是一件很快樂的事，也恭喜大家越跑越快了～

公司同事吳教官超強的！腳受傷還跑出83分的好成績！我真的要檢討了。

恭喜國翔跑出80的好成績～

網紅哲叡教練。

美美的完賽獎牌。

落選頭...大家也太可怕了！回家好好認真練習明年再來挑戰！

跑完聚餐是一定要的～

剛剛跑步消耗的熱量，又加倍回來了...