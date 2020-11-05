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焦點人物／肯亞跑者湯姆 想幫台灣訓練奧運選手

運動筆記 / 謝幸吟
湯姆回到肯亞持續練跑 
湯姆回到肯亞持續練跑 

肯亞長跑選手湯姆教我的事：認真、逆境中依然堅持、知足感恩與回饋。

台南古都馬拉松10月18日完賽了。這場原本要在3月1日進行的路跑，因為新冠肺炎疫情影響，從春意盎然延到秋高氣爽，遲到超過七個月。我清楚記得，台南市長黃偉哲是在2月26日宣布延賽，黃市長一宣布，當時正在台灣聯合大學唸中文的肯亞長跑選手湯姆（Thomas Muli）傳訊息告訴我，比賽取消了，他很難過，因為他靠著跑馬拉松得到獎金，省吃儉用維持自己在台灣的學費和生活費，沒有比賽-->沒有獎金-->沒有錢註冊-->無法繼續保有學生身分-->無法展延居留-->必需離境。而那天距離繳交學費和住宿費的期限，只剩最後幾天。

湯姆的低落情緒透過line，字字句句我都感同深受，和他一樣焦慮，卻一時想不到辦法。後來我們商量，由我將他的處境寫成文章投稿，結果文章一刊出，捐款快速湧入，他得以順利在五月底完成學業。這些錢多到湯姆請我趕快再寫一篇跟大家說，「錢已經夠多了，請不要再捐給我，可以幫助更需要幫助的人」。詳細經過可以看這篇還有這篇。後來因為全球疫情加劇，台灣多次延長外籍人士居留，湯姆一直待到肯亞首都奈洛比國際機場重新開放、在台居留簽證即將屆滿，才返回故鄉。

湯姆準備搭機返回肯亞

新冠疫情期間搭機，湯姆全付武裝，

離開台灣前，湯姆寫了長長的信，再次謝謝台灣人民。他說自己在這裡學中文、跑馬拉松的兩年生活，遇到的人對他付出的愛心與關心，就像兄弟姐妹、甚至超越手足之情。特別是疫情期間，他一度因為經濟壓力，求學生涯幾乎被迫中斷，是台灣人民的善良慷慨，幫助他走出困境。「我會永遠銘記在心，一生難忘」，湯姆傳達了深深的謝意。

感恩之餘，湯姆心心念念的還有曾經在台灣一起跑步的夥伴，特別是新竹和台中一起訓練的跑友，「希望大家愈跑愈好，讓我們繼續保持聯繫，互相鼓勵，在跑步這條路上更進步，不論為了維持體態而跑、為了健康而跑，讓我們一直保有跑步的動力。」「每一種訓練都需要更多的鼓勵與動力，這也是為什麼每一種運動都需要教練。」湯姆說，「非常期待可以再回來台灣，實現計畫，幫助有天份的跑友，表現得更好，希望他們未來有機會代表台灣參加奧運、或是其他國際賽事。」

回到肯亞的湯姆，還是認真跑，他一邊跑一邊錄影片，腳步聲、呼吸聲交織著，聽得最清楚的就是他用中文說「謝謝」還有不斷提到的「我在台灣的朋友，一起跑步」。

湯姆教我的事情是：認真練跑、逆境中堅持完成學業、知足而且感恩、願意回饋的心。

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