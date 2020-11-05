賽事心得／308高地越野馬 在山豬窟大聲呼喊自己的名字

2020十月份賽事大爆發，貪玩撿了號碼布跑了幾場，沒多想純粹享受賽事氣氛，但跑久了有點為人作嫁的寂寥。

終於來到睽違快一年，用正名報名的賽事（感謝有勝哥推坑），路線還是山豬假日練功所在，內心騷動不已。前一天的狼陵王者接力賽看到關東八傑帥番的衝衝衝，莫名其妙被沖昏頭想幹一票大的，守護山豬窟！！（干卿底事）

感謝安哥賜照，我跑前沒照什麼照片（是為人低調，真的不是睏桂桃唷~~）

鳴槍後三四百公尺旁邊的阿北提醒我山路馬開頭別太衝，才發現媽呀怎麼跑到四分尾太不像我，人狠好的阿北縮要幫我配速，只是好像控速也沒太好，倒是喘氣聲音讓我很有壓迫感😣，一直配合到竹碳故事館，他（上氣不接下氣地）問我有沒有跑過這條路線，一付（就算會斷氣也要）老生常談的前奏，瞄一眼是高雄來的（歪地捧油鼻要跟跑山豬的人比團練路徑的熟悉度拜偷😒），嘖嘖嘖，決定放生。

打這麼多字是為了歸咎他害我前10K太衝，所以折返以後命運多舛（牽拖🤪），以至於折返後非 常 非常 非常辛苦（眼神死🤢）。靠近折返點時聽到高速經過的葉小白說，唉唷，妳也有總喔~欸😧...意思是有其他女跑者在我前面？驚，一路上都沒看到其他女跑者啊？糟糕，守護山豬窟任務失手了嗎🤯？帶著惴惴不安繼續追尋，無奈前半段配速太快讓我後繼無力，以至於碰到君神時她開示“前方四百”（君神真的不是叫假的，加油人人會喊，她簡潔四字，鞭笞鼓勵兼有之👍），我還是看不到總一背影（而且後來差距愈拉愈大，差了5分鐘啊）

花俏的葉小白是本團男跑者中最俏麗的高手，本次賽事也奪得男總二佳績，重點是好像有保留實力😱

剛過龍崎國中時手表顯示21K了，兩光的我一直以為改過的路線里程數會是正半馬而非超半馬，所以經過了咱們跑山豬團練集合地點時，真的有死到臨頭的絕望😭，繞出社區來到182縣道的最後3K，真~滴有海市蜃樓的港覺，眼前是上下起伏蜿蜒不絕的柏油路，當天太陽豪~大，赤裸裸地曝曬著錯估里程跟不當配速的哇奔郎...什麼守護山豬窟的願景早已放下，只能不斷提醒自己明年渣打全馬會跑的更晚，我現在是用自己的名字在跑比賽，以及想趕緊收工就不要停！！！

最後以女總二做收，謝天謝地，總一是最近獅虎濕公網羅的高高手慧萍👍👍👍👍👍，咱跑山豬算是首窟成功！

女總一慧萍是山豬最近網羅的超強素人，首山路初超半馬就女總一太不正常了！還好有妳😘

跑友（被逼）幫我p大長腳照騙，必放！

高雄女婿吉雷米是男總一！太太小乖是南高跑者之友，販售許多會讓跑者失血的好物，我薄薄的獎金立馬飛了還倒貼🤣🤣🤣

而我也因為首次在主場比賽解鎖了許多新體驗：

終於放下手上的奶瓶，只在補給站喝水了！感謝我熟悉的二寮給我克服不安全感的勇氣！！

完全用體感在跑，因為熟悉路線還有錯估里程，所以大膽把自己逼到像過熱手機，即使是以往能讓我回血的下坡，依然是無法過電狀態，跑到最後不是呼吸而是呻吟，腳有點不聽使喚得靠用力擺手緩步向前挪移......

不過跑者都有點自虐成癮，一但體驗到原來敢衝94這麼一回事，會意猶未竟哪~開始期待下回也要配速大膽點、完賽時間再精進些，以過終點線剛好斷片為目標，批披上寫著自己名字的號碼布

~大聲呼喊 痣己的名字 跑山豬 大迫（傑的粉濕）蓉

#有練就有 堅持到底