賽前情報／田中馬拉松 超半馬組200列車配速與補給策略

很高興在疫情年還能參加年度馬拉松重大賽事「田中馬拉松」，

這場跑馬人畢生一定要跑過的賽事，

能在今年順利舉行，真的是讓人非常開心的一件事，

賽道上流水席般的豐盛補給，以及幾乎是全鎮動員的加油團，

完全顯示出主辦單位和在地民眾對這場賽事的重視與付出，

身為跑者的我們怎能不去體驗呢?

這麼重要的賽事，運動筆記配速列車當然不能錯過這場盛會，

全馬從345完賽開始共出動了七班車，超半馬從200完賽開始則有五班，

各班次車長名單如下，其他資訊請參考運動筆記網站。

本班車是超半馬組200完賽列車

由我--上茗車長、榮錦車長(黑哥)、傳貴車長(馬兒馬兒)及宏志車長，

共4位車長負責，陣容堅強，這個完賽時間要完成22.6 K並不輕鬆，

算有點強度，為了帶領大家順利達標，我們規劃了以下的完賽策略給大家參考。

配速策略

今年的路線有通過IAAF及AIMS認證，因此與去年略有差異，

要特別注意14.8 K~16 K爬升45m的小上坡，

這段的速度會略慢，之後再利用等距的下坡補回來，

簡單來說，可以分成平路(含緩坡)、小上坡與小下坡等三段速度(如下圖)。

若以平路22.6 K，2小時完賽來計算，

每K均速大約在5'10'~5'18'之間，配合地形差異，

0~15 K平路均速為5'10'，1:17'30'完成，

15~16K上坡均速為5'50'左右，5'50'完成(累計1:23'20')

16~17K下坡均速為5'00'左右，5'00'完成(累計1:28'20')

17~22.6K平路再調回均速5'15'，29'24'完成

(累計1:57'44')

以上皆包含補給時間

賽中的補給

每個人都有自己的補給習慣，這邊僅做大原則說明，

乘客們可依自己的習慣補給，

不用管車長有沒有進站，車長若沒進站，會以減速因應，

若有進站，停留時間大約會在10秒內，接近補給站時會給大家示意，

出站時速度會慢慢調回預定配速，乘客們不用太緊張強拉速度跟上，

補給站位置圖

如何找到車長呢？

本次車長們會穿著運動筆記配速列車的背心(如下圖)，並別上完賽時間車牌，

原則上會站在第二排或第三排的位置，起跑後速度會維持在5'20'，

讓要跟車的跑友們可以跟上，

好囉，配速規劃大致上說明完畢，本週訓練要記得減量喔，

大家11月8日會場見，一起達標。