賽前情報／田中馬拉松 全馬組530列車配速與補給策略

圖片來自-主辦單位提供

國內最熱鬧與熱情的第一名馬拉松賽事，就是 - 運動 i 台灣 2020 彰化米倉田中馬拉松賽事，就要即將舉行了！日期就在 2020.11.08 星期日，在這熱鬧的米倉小鎮裡，無論是田園風光或是濃濃的人情味，總是不停的一直散發出味道與熱情。而活動前一晚的-選手之夜，更是讓選手們在緊張賽事活動前，可以好好放鬆緊張的心情，與大家一起在熱鬧與歡樂中，享受與度過一個歡樂而熱鬧的夜晚。

運動i台灣2020年台灣米倉田中馬拉松全馬組賽道已取得 IAAF 及 AIMS 認證，賽道距離等等都依國際標準的執行，讓跑者可以更信賴主辦單位的用心與努力。

圖片來自-主辦單位提供

主辦單位特別叮嚀

我們在田中為台灣農業努力，歡迎全國跑者用您的腳步支持台灣的智耕農，以您的步伐體驗稻香、米香、稻米故鄉---台灣米倉田中小鎮！一起呼吸綠色田野與森林休閒廊道滿滿的芬多精，欣賞八堡圳孕育的阡陌黃金稻穗，讓田中的甘甜好水滋潤您跨出的每一步，品嘗田中優質米食輕盈您的步伐！本賽事因賽道特色，不鼓勵競速，請選手悠遊田園水圳與享受森林步道，感受田中熱情人文，歡迎全國跑友共同體驗台灣農業活力！

打造友善田中，熱情人文運動首都，藉由此次活動，行銷本縣、鎮觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟。

活動場地配置圖

圖片來自-主辦單位提供

當然啦! 這個熱情又熱鬧的馬拉松賽事活動中- 運動筆記配速列車是一定要為所有跑者服務的，這次班次部份，分別有: 全馬組共有 7個班次，班次為 - 345 / 400 / 415 / 430 / 445 / 500 & 530 車班，而超半馬組有 5個班次，分別為 : 200 / 215 / 230 / 245 & 300 車班，讓所有跑者依自己所報名的組別來搭乘最專業最準備的列車回到終點大門，歡迎所有跑者一起搭乘。

圖片來自- 運動筆記提供

《全馬組》

《半馬組》

圖片來自- 運動筆記提供

這次很高興也很榮幸可以再次為全馬組(42k)擔任列車配速服務，而且是最後一班列車，配置時間為 5小時 30分(530列車); 530末班車希望可以給 -挑戰初馬的跑者一個參考的速度與時間指標，田中馬拉松的賽道路況來評估的話，是屬於有一些坡度變化與一般道路平坦的賽道，所以速度變化上會有小小的調整與變化，來配合搭乘的跑者可以無壓力的狀態下與輕鬆的步伐，來跟上車長的速度前進，配速部份會以'均速'的速度方式前進，來配合初馬挑戰跑者，或突破自己 PB跑者的參考指標.

圖片來自- 運動筆記提供

此次規劃全程馬拉組(42k) 5小時30分(530)配速部份，由車長：帥氣十足的帥哥 - 郭奇育 & 李忠諭 & 森森共 3位車長，一同為搭乘此班跑者服務班次，服務計劃為 : 以平均速度 7'20' ~ 7'30'/km 的速度前進，每個水站停留時間約 30~40 秒時間讓跑者補充水份，希望可以把搭乘此班列車的跑者，可以在輕鬆與快樂的心情下，來完成此次的全程馬拉松活動，並且在指定的時間內回到終點大門。

全馬組-賽道部份，距離約在 23k ~ 25k 間會有高度約有 100米的高度變化，為上坡與下坡路段，高度變化圖如下圖 :

圖片來自-主辦單位提供

圖片來自-主辦單位提供

圖片來自-主辦單位提供

全馬速度會以均速前進，上坡與下坡路段也能適時小小調整，讓跑者在平穩與安全的賽道中慢慢前進，而我們 3位車長也會注意所有跑者身體狀況，並時時提醒與叮嚀賽道上的任何路況結果。

這次全馬組的賽道上的水站配置部份，距離約 3k處左右就提供一個水站，讓所有的跑者可以充分補充水份，配速列車也會在每一個水站停留等待跑者再次上車搭乘，適時的調整一下時間變化，讓搭乘的跑者可以有足夠時間休息與補充水份。

全馬與半馬組賽道水站配置圖(主辦單位提供)

全馬與半馬組賽道水站配置圖(主辦單位提供)

全馬組 / 半馬組與健跑組的路線配置圖(主辦單位提供)

全馬組(42k)配速列車 5小時 30分歡迎大家一起來搭乘，特別是初馬挑戰的跑者，可以提供一個參考的速度與時間，讓初馬挑戰跑者可以挑戰 - 初馬挑戰成功 ; 很高興再次為大家擔任配速的服務，希望由最專業 & 最準時 & 最輕鬆 & 最愉快的心情一起來配速，530 配速列車為所有跑者，一起來完成自己人生中一場熱鬧而輕鬆快樂的馬拉松賽事！