瞄準台北馬拉松半馬 雷理莎拚77分鐘完賽

法日混血、有「路跑女神」之稱的雷理莎，即使升格為人母，對跑步的熱情絲毫未減，設法兼顧家庭和訓練，她近期以賽代訓，希望12月登場的台北馬拉松，半馬能以77分鐘完賽。

雷理莎國中時曾打破全中運女子組1500公尺大會紀錄，目前育有1子，談到如何在家庭、訓練、工作之間取得平衡，她今天出席運動品牌活動時坦言：「沒什麼秘訣，就是想辦法，但會以家庭和訓練為重。」

無論是陪伴孩子或訓練，雷理莎都選擇全心投入，她表示，訓練時會先安置好孩子，再專心訓練，陪伴孩子時也不會想訓練的事情，「這樣效率才是最好的」。

身為跑者的雷理莎，對於孩子未來從事哪項運動抱持著開放的態度，不過她透露，兒子知道她跑很快，所以平時很喜歡跟她賽跑。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，打亂雷理莎今年赴國外參賽計畫，所幸在台灣依舊能參賽或訓練，她表示，近期將透過一些小比賽以賽代訓，年底將參加台北馬拉松半程馬拉松，目標以77分鐘完賽。

2020台北馬拉松將於12月20日在台北市政府前廣場登場，運動品牌今天推出城市Online Run 12條主題路線，橫跨西門町、大稻埕、信義區、大安森林公園等，跑者下載APP後，就能選擇喜歡的路線開跑，讓雷理莎躍躍欲試，希望能體驗全部路線。