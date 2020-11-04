訓練心得／Cindy的10K訓練計畫

完賽的合照 我的瀏海好可怕！！

關於我

從小我的免疫力就很差，季節轉變之際不是感冒、就是皮膚發癢，使我非常的困擾。不過自從升上大學逐漸養成運動習慣後，真的就好很多了（尤其是感冒，今年都沒有為此而去醫院報到）。

某天我姐就問我：要不要試試這個計畫？會有教練幫你們排課表、並給一些指導和建議，而且重點是不用收費。我那時候被說服，就來參加了。

找相簿突然翻到神秘的照片。

平常跑步頻率大概是一週跑1-2次，每次大概2-3公里

訓練過程

教練幫我量身打造的課表。

因為疫情的關係所以基本上是透過line來溝通。教練會在前週把當週的課表放到google表單上，當我完成那個項目時會在後面紀錄距離、配速、還有本次的狀態。

未完成代表我中間停下來走路。然後我現在往後拉才看到教練有回我！！(興奮)

一週有約三次的課表，會循序漸進。妙的是課程難易度都剛好設在「我快不行了、但又好像還可以再撐一下」的時間，很適合我這種一遇到打擊就玻璃心碎滿地的人。不過現在回顧我回饋給教練的備註，發覺自己毛病怎麼能這麼多，一下埋怨早餐沒吃一下嫌棄上下坡很煩。阿，這也是我人生第一次跑到了高低落差比較大的路段，以前都只在附近公園、操場跑步而已；而且還是在人生地不熟又貌似有蛇出沒的地方......

在訓練中有幾天我跟家人一起到金門旅遊，後來第三天我們決定去跑步留念；然而她們兩個的速度很快，雖然知道她們有在放慢但我還是跟不太上，直到我聽到旁邊的樹叢發出了嘶嘶...嘶的聲響，就像某種長長的、軟軟的爬蟲動物正在往我這邊走來，我只能內心幹幹叫並邁開腳步用盡生命跟上她們。

第一次AM 5:00被挖起來跑步、體驗→→↑↓↑↓的路

10K 的 Demo

最終完成時間是84:07，其實速度非常的慢。前面3K我有努力地跟上，正當我覺得10K不是夢時、我的腳提出反對意見，逐漸地我速度慢了下來、開始感到肌肉痠痛......沒過多久就看不見他們的車尾燈。教練說我的肌耐力可能不足，突然要它完成高強度的距離它可能受不了>

我個人覺得最痛苦的是5K～7.5K那段距離，除了那邊有上下坡之外，還有就是我的肚子也來攪和。之前在早上跑步就有過類似的狀況，所以為了防範未然我也特地早起吃早餐，讓肚子趕快吸收消化，結果還是痛。

雖然途中我有停下來走路、蹲在長椅邊懷疑人生，10K算完成8成。但我還是覺得這是今年、我做的最棒的一個決定！！我相信這遺憾會使我更加督促、勉勵自己。畢竟我放眼全球，目標不僅限於此。最後感謝教練、兩位受訓者、我姊和運動筆記^>^