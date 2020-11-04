快訊

拜登狠甩川普大幅居上！選舉人票89：54選情領先

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻滯美13年 隔海訴請離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 逆風奔馳在跨海大橋上

運動筆記 / Shelly Shen

繼 綠島 金門 馬祖之後 這是我們的第四場離島馬 

也是參加賽事以來的第20場半馬 

更是為了慶祝結婚20週年的一趟跑旅

飛到澎湖才知道當地正在舉辦著燈光節的活動 

星期六晚上在順承門附近的港灣有歌手及主燈秀的表演 非常熱鬧

（燈光節主會場）

（好地樂團）

（歌手 郭婷筠）

（歌手 沈文程）

行前一直很猶豫不決 因為疫情的關係賽事延期全擠在一起

連續二週要挑戰4場賽事 不確定自己是否有這能耐 

最後還是被補給站有龍蝦的宣傳所吸引 雖然跑太慢並沒有吃到 

但補給站還有許多其它在地特色的食物 吃的也是很開心 

可惜的是其中有一站 只剩下啤酒 連水都沒有了 

還好往前不久就有民宅的熱心阿嬤提供免費的礦泉水 真是如降甘霖太感謝了

（豐盛的補給品）

清晨在縣府廣場搭乘接駁車前往西嶼起跑點的路上 

看著月光斜照印著那波光粼粼的海面上閃爍著金黃色的光芒顯得特別浪漫 

滿心期待今天會是個好天氣 

果然起跑後太陽升起 得面對烈日與強風 

原以為居住在風城的我們對於風應該會比別人更適應 

但澎湖的海風讓我們徹底見識到它的威力 可真不容小覷 

原以為澎湖的賽道會是平坦好跑的 沒想到卻也是上上下下考驗著雙腳 

沿路的風景太美 讓人忍不住要佇足停留拍照留念

（清晨的月色）

（賽道上唯一的里程標示）

不遠處見到了跨海大橋 知道踏上橋後就離終點不遠了 

此時想加快腳步逆風奔馳卻被迎面而來的強風給打敗 

還好太陽悄悄地躲到雲層的背後 讓我們可以輕鬆一點專心的對抗強風即可 

當通過終點的那一剎那 我又一次的成就了自己 滿心感動

光芒

延伸閱讀

醫療奉獻獎／林永哲86歲退而不休 支援離島19年

強化學子英語能力 賴峰偉要增聘外師

澎湖岸際 一天出現3隻綠蠵龜擱淺

社區成立巡守隊保育海洋資源 澎湖縣府頒獎表揚

相關新聞

跑步知識／操場遇三寶第二彈 一二三道直直撞

來談談比較嚴肅的問題，針對【第 1、2、3道】競速道 : [ 測驗，執行競速課表 ] ，跑步操場近幾個月跑課表的人越來越多！！！，大概在於晚上6:00-9:00之間人數最多。 可以建議先看完第一篇喔

賽前情報／田中馬拉松 全馬組5小時配速與補給策略

今年因為新冠肺炎疫情，眾多比賽紛紛停辦，也讓許多跑者們久未比賽，來自台灣各地的跑友之前常在各大賽事碰面團聚，今年因此許久不見，所幸台灣防疫有成，這2個月已紛紛開始恢復舉辦賽事，也讓我們能像往年一樣，盡

訓練心得／Cindy的10K訓練計畫

完賽的合照　我的瀏海好可怕！！ 關於我 從小我的免疫力就很差，季節轉變之際不是感冒、就是皮膚發癢，使我非常的困擾。不過自從升上大學逐漸養成運動習慣後，真的就好很多了（尤其是感冒，今年都沒有為此而

賽事心得／開廣飛跑盃超馬 熱血刺激的高張力賽事

原本都是在操場繞圈的開廣飛跑盃超級馬拉松 今年第十屆第點改在大佳河濱公園舉行 每跑一圈距離2k 50k要跑25圈 今年50k的參賽者 實力都非常的好 比賽在早上7點起跑之後 選手們就

訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第八週

田中馬賽事就在下禮拜了 這也是10K再出發訓練營課程最末週了 離田中馬兩週前 教練就已開線上作業請同學查詢 過去幾年間田中11月的平均氣溫 濕度 雨量 不僅找到應該知道的資訊 賽事當日穿的

跑步小品／少根筋的美好

“哇，4:30，差點睡過頭，趕快起床去團練啊，不然太陽出來就跑不了啦！”這是開始認真練馬拉松後每個週日早上匆忙起床的心情，但為了配速可以再快幾秒，值得努力！ 晚起的我，究竟是怎麼開始這奇妙熱血的馬拉

賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 逆風奔馳在跨海大橋上

繼 綠島 金門 馬祖之後 這是我們的第四場離島馬 也是參加賽事以來的第20場半馬 更是為了慶祝結婚20週年的一趟跑旅 飛到澎湖才知道當地正在舉辦著燈光節的活動 星期六晚上在順承門附近

賽事心得／宜蘭國際馬拉松 為自己感到驕傲的半馬女總三

宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名(圖片來源：Teresa Pai) 熬過酷熱的夏日、一趟趟痛苦的間歇訓練，看著操場的草從矮小長至腰際高。春耕夏耘秋天收冬藏，所有的艱苦訓練畫面都在衝過終點時，像投

訓練心得／萬聖節Long Run 28K 來來妹好難相處！

10月31日，萬聖節Long Run 28K，來來妹跑到肚子呱呱叫..... 下周決戰 '太魯閣馬拉松'，教練今天開的課表'Long Run' 25Ｋ~28Ｋ.... 為了應景今天是'萬聖節'，穿

賽事心得／308高地越野馬拉松 貪吃的後果

跑了80馬，從來沒有一場像這一次跑的這麼不踏實、跑的如此心虛...... 萬一被發現了，不給我完賽證明和獎牌怎麼辦？算了吧！不給就不給，當成一次的LSD好了！一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物.

跑步小品／透過跑步 帶著自信的翅膀往前飛

四歲和四十歲的人有何差別？ 對四歲的人來說，天底下沒有哪一件事情是不可能的。任何事情，如果今天做不到，那麼只要等他(她)長大，就有可能。 而四十歲的人呢？ 所有今天不可能的，明天將更加地不可

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 時間就該用在美好的事物上🏃

今年因為阿武來攪亂，好多的賽事延後或停辦.......。還好...還好~日月潭環湖馬拉松如期舉行原本訓練好今年的目標賽事 ，遇到取消....，其實我知道建民哥很擔心期待已久的日月潭環湖馬，會不會屆時又

熱門新聞

MLB／潛規則說不打第一球 林子偉挨轟好錯愕

MLB／旅美生涯突成自由身 林子偉坦言「心裡不舒服」

NBA／皮爾斯評現役最難防守5人 詹姆斯、杜蘭特領銜

MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員

中職／許基宏3分砲轟大局 兄弟搶下第3戰勝利

中職／米蘭達堅持「我可以」 締造絕跡5年的完投勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。