賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 逆風奔馳在跨海大橋上

繼 綠島 金門 馬祖之後 這是我們的第四場離島馬

也是參加賽事以來的第20場半馬

更是為了慶祝結婚20週年的一趟跑旅

飛到澎湖才知道當地正在舉辦著燈光節的活動

星期六晚上在順承門附近的港灣有歌手及主燈秀的表演 非常熱鬧

（燈光節主會場）

（好地樂團）

（歌手 郭婷筠）

（歌手 沈文程）

行前一直很猶豫不決 因為疫情的關係賽事延期全擠在一起

連續二週要挑戰4場賽事 不確定自己是否有這能耐

最後還是被補給站有龍蝦的宣傳所吸引 雖然跑太慢並沒有吃到

但補給站還有許多其它在地特色的食物 吃的也是很開心

可惜的是其中有一站 只剩下啤酒 連水都沒有了

還好往前不久就有民宅的熱心阿嬤提供免費的礦泉水 真是如降甘霖太感謝了

（豐盛的補給品）

清晨在縣府廣場搭乘接駁車前往西嶼起跑點的路上

看著月光斜照印著那波光粼粼的海面上閃爍著金黃色的光芒顯得特別浪漫

滿心期待今天會是個好天氣

果然起跑後太陽升起 得面對烈日與強風

原以為居住在風城的我們對於風應該會比別人更適應

但澎湖的海風讓我們徹底見識到它的威力 可真不容小覷

原以為澎湖的賽道會是平坦好跑的 沒想到卻也是上上下下考驗著雙腳

沿路的風景太美 讓人忍不住要佇足停留拍照留念

（清晨的月色）

（賽道上唯一的里程標示）

不遠處見到了跨海大橋 知道踏上橋後就離終點不遠了

此時想加快腳步逆風奔馳卻被迎面而來的強風給打敗

還好太陽悄悄地躲到雲層的背後 讓我們可以輕鬆一點專心的對抗強風即可

當通過終點的那一剎那 我又一次的成就了自己 滿心感動