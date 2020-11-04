跑步知識／操場遇三寶第二彈 一二三道直直撞

來談談比較嚴肅的問題，針對【第 1、2、3道】競速道 : [ 測驗，執行競速課表 ] ，跑步操場近幾個月跑課表的人越來越多！！！，大概在於晚上6:00-9:00之間人數最多。

可以建議先看完第一篇喔，連結如下方

{ 操場遇三寶 }

最近幾個月比較起爭議的事，跑者與跑者之間在第一二跑執行課表，課表不一樣配速不一樣的同時，後快速跑者喊聲讓道但因前方跑者可能剛好跑完下一趟，一瞬間需要喘一下可能沒有注意與未聽到，被後方跑者推撞，因起不滿。

近期發現的總整理

1.執行課表每個人配速速度不同，速度稍歇慢的人，很難在一瞬間注意後方者執行禮讓，因為不確定後方跑者會往哪個方向左右切入。

2.有些跑者跑完每一趟課表，第一個的反應會是聽下來往內道或外道禮讓後正在執課表的跑者，但由於一些跑禮讓者反應時間都不一定，所以後方跑者可能也會搞不清楚前方跑者的禮讓方向。

3.由於後方跑者會因為，「為了每趟秒速必須一致一定要在第一跑道」，而硬要用喊聲的方式注意前方跑者禮讓，但因前方跑者可能無法在第一時間注意，可能會有擦撞的風險。

我的看法是

1. 正在執行課表中的跑者，建議再請前方跑者禮讓前，可以直接靠在第二道在切入第一到，因為前方跑者聽到要禮讓後方時，當下第一個反應會是左右晃腦四處尋找，那可能有些風險會擦撞，因為看不到你在哪呀～～～。

2.跑完每趟課表完後，盡可能再過終點線之前盡量靠右，可以讓後方跑者提早清楚知道前方跑者的動線。

重點總整理「有重複」

在執行課表時，如果追上前方跑者要超越的話，超越時請從外側道超越。

1. 每一趟跑完要休息時，先切近跑到裡面，盡量不要停留在第 1 跑道，以免被後方跑者擦撞

2. 在第 1 跑道執行課表時，準備出發一下趟前先注意後面跑者是否接近與你，如果是的話，先禮讓後出發

3. 喊聲是為了要注意跑者沒有錯，但會建議自己先越道切入，這樣雙方都安全。

4.不要為了爭取那一趟秒速，而硬要跑在第一到，以免發生風險與誤會

5.盡可能跑完下一趟之前先靠內道，提醒後方跑者

可能這種情況很常遇到，大部分只能無奈接受，但還是要提醒宣導給民眾清楚知道，使用操場時，也可以有個高品質的運動空間。

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