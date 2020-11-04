快訊

拜登狠甩川普大幅居上！選舉人票89：54選情領先

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻滯美13年 隔海訴請離婚

跑步知識／操場遇三寶第二彈 一二三道直直撞

運動筆記 / 黎張譽騰

來談談比較嚴肅的問題，針對【第 1、2、3道】競速道 : [ 測驗，執行競速課表 ] ，跑步操場近幾個月跑課表的人越來越多！！！，大概在於晚上6:00-9:00之間人數最多。

可以建議先看完第一篇喔，連結如下方 

{ 操場遇三寶 }

最近幾個月比較起爭議的事，跑者與跑者之間在第一二跑執行課表，課表不一樣配速不一樣的同時，後快速跑者喊聲讓道但因前方跑者可能剛好跑完下一趟，一瞬間需要喘一下可能沒有注意與未聽到，被後方跑者推撞，因起不滿。

近期發現的總整理

1.執行課表每個人配速速度不同，速度稍歇慢的人，很難在一瞬間注意後方者執行禮讓，因為不確定後方跑者會往哪個方向左右切入。

2.有些跑者跑完每一趟課表，第一個的反應會是聽下來往內道或外道禮讓後正在執課表的跑者，但由於一些跑禮讓者反應時間都不一定，所以後方跑者可能也會搞不清楚前方跑者的禮讓方向。

3.由於後方跑者會因為，「為了每趟秒速必須一致一定要在第一跑道」，而硬要用喊聲的方式注意前方跑者禮讓，但因前方跑者可能無法在第一時間注意，可能會有擦撞的風險。

我的看法是

1. 正在執行課表中的跑者，建議再請前方跑者禮讓前，可以直接靠在第二道在切入第一到，因為前方跑者聽到要禮讓後方時，當下第一個反應會是左右晃腦四處尋找，那可能有些風險會擦撞，因為看不到你在哪呀～～～。

2.跑完每趟課表完後，盡可能再過終點線之前盡量靠右，可以讓後方跑者提早清楚知道前方跑者的動線。

重點總整理「有重複」

在執行課表時，如果追上前方跑者要超越的話，超越時請從外側道超越。

1. 每一趟跑完要休息時，先切近跑到裡面，盡量不要停留在第 1 跑道，以免被後方跑者擦撞

2. 在第 1 跑道執行課表時，準備出發一下趟前先注意後面跑者是否接近與你，如果是的話，先禮讓後出發

3. 喊聲是為了要注意跑者沒有錯，但會建議自己先越道切入，這樣雙方都安全。

4.不要為了爭取那一趟秒速，而硬要跑在第一到，以免發生風險與誤會

5.盡可能跑完下一趟之前先靠內道，提醒後方跑者

可能這種情況很常遇到，大部分只能無奈接受，但還是要提醒宣導給民眾清楚知道，使用操場時，也可以有個高品質的運動空間。

粉絲專頁:  @ 黎張譽騰

IG連結: @黎張譽騰 

相關新聞

跑步知識／操場遇三寶第二彈 一二三道直直撞

來談談比較嚴肅的問題，針對【第 1、2、3道】競速道 : [ 測驗，執行競速課表 ] ，跑步操場近幾個月跑課表的人越來越多！！！，大概在於晚上6:00-9:00之間人數最多。 可以建議先看完第一篇喔

賽前情報／田中馬拉松 全馬組5小時配速與補給策略

今年因為新冠肺炎疫情，眾多比賽紛紛停辦，也讓許多跑者們久未比賽，來自台灣各地的跑友之前常在各大賽事碰面團聚，今年因此許久不見，所幸台灣防疫有成，這2個月已紛紛開始恢復舉辦賽事，也讓我們能像往年一樣，盡

訓練心得／Cindy的10K訓練計畫

完賽的合照　我的瀏海好可怕！！ 關於我 從小我的免疫力就很差，季節轉變之際不是感冒、就是皮膚發癢，使我非常的困擾。不過自從升上大學逐漸養成運動習慣後，真的就好很多了（尤其是感冒，今年都沒有為此而

賽事心得／開廣飛跑盃超馬 熱血刺激的高張力賽事

原本都是在操場繞圈的開廣飛跑盃超級馬拉松 今年第十屆第點改在大佳河濱公園舉行 每跑一圈距離2k 50k要跑25圈 今年50k的參賽者 實力都非常的好 比賽在早上7點起跑之後 選手們就

訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第八週

田中馬賽事就在下禮拜了 這也是10K再出發訓練營課程最末週了 離田中馬兩週前 教練就已開線上作業請同學查詢 過去幾年間田中11月的平均氣溫 濕度 雨量 不僅找到應該知道的資訊 賽事當日穿的

跑步小品／少根筋的美好

“哇，4:30，差點睡過頭，趕快起床去團練啊，不然太陽出來就跑不了啦！”這是開始認真練馬拉松後每個週日早上匆忙起床的心情，但為了配速可以再快幾秒，值得努力！ 晚起的我，究竟是怎麼開始這奇妙熱血的馬拉

賽事心得／菊島澎湖跨海馬拉松 逆風奔馳在跨海大橋上

繼 綠島 金門 馬祖之後 這是我們的第四場離島馬 也是參加賽事以來的第20場半馬 更是為了慶祝結婚20週年的一趟跑旅 飛到澎湖才知道當地正在舉辦著燈光節的活動 星期六晚上在順承門附近

賽事心得／宜蘭國際馬拉松 為自己感到驕傲的半馬女總三

宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名(圖片來源：Teresa Pai) 熬過酷熱的夏日、一趟趟痛苦的間歇訓練，看著操場的草從矮小長至腰際高。春耕夏耘秋天收冬藏，所有的艱苦訓練畫面都在衝過終點時，像投

訓練心得／萬聖節Long Run 28K 來來妹好難相處！

10月31日，萬聖節Long Run 28K，來來妹跑到肚子呱呱叫..... 下周決戰 '太魯閣馬拉松'，教練今天開的課表'Long Run' 25Ｋ~28Ｋ.... 為了應景今天是'萬聖節'，穿

賽事心得／308高地越野馬拉松 貪吃的後果

跑了80馬，從來沒有一場像這一次跑的這麼不踏實、跑的如此心虛...... 萬一被發現了，不給我完賽證明和獎牌怎麼辦？算了吧！不給就不給，當成一次的LSD好了！一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物.

跑步小品／透過跑步 帶著自信的翅膀往前飛

四歲和四十歲的人有何差別？ 對四歲的人來說，天底下沒有哪一件事情是不可能的。任何事情，如果今天做不到，那麼只要等他(她)長大，就有可能。 而四十歲的人呢？ 所有今天不可能的，明天將更加地不可

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 時間就該用在美好的事物上🏃

今年因為阿武來攪亂，好多的賽事延後或停辦.......。還好...還好~日月潭環湖馬拉松如期舉行原本訓練好今年的目標賽事 ，遇到取消....，其實我知道建民哥很擔心期待已久的日月潭環湖馬，會不會屆時又

熱門新聞

MLB／潛規則說不打第一球 林子偉挨轟好錯愕

MLB／旅美生涯突成自由身 林子偉坦言「心裡不舒服」

NBA／皮爾斯評現役最難防守5人 詹姆斯、杜蘭特領銜

MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員

中職／許基宏3分砲轟大局 兄弟搶下第3戰勝利

中職／米蘭達堅持「我可以」 締造絕跡5年的完投勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。