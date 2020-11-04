訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第八週

田中馬賽事就在下禮拜了

這也是10K再出發訓練營課程最末週了

離田中馬兩週前

教練就已開線上作業請同學查詢

過去幾年間田中11月的平均氣溫 濕度 雨量

不僅找到應該知道的資訊

賽事當日穿的衣飾鞋襪也該有測試

感受確認它們不會有負面不舒服的感覺

近期要逐漸習慣賽事當天的流程

所以該提早做賽前的生活作息調整

7點鳴槍起跑

但仍要早起提早到達以備停車位難尋

再加上出門準備與到達田中馬會場的車程

賽事當日合理推估是4點的話

賽前這週就該逐漸提早起床

可以6點變5點再變4點早起

甚至讓自己習慣早睡並4點起床

然後再補個回籠覺也無妨

就是要調整生理時鐘

一般是建議要跑前兩小時用早餐

好方便消化補充體能

飲食也要清淡為佳

避免腸胃的不適

最保險的方式是賽事當日吃賽前吃經確認不會腸胃不舒服的早餐

當然中晚餐也是

要考量到比賽的準備而吃

所以賽前一週找出並食用腸胃能習慣又不出問題的食物也是課題

因此那早上也有'方便'的重要事要做

賽前就該解決如廁大號的功課

比賽不是那幾小時的事情而已

在訓練營學到的不只有跑步的體能和技術

為做足萬全的準備的觀念

也是在此講究與注重的

相信於訓練營結業的學員收穫不會只是跑步相關

很多觀點與哲學能套用在人生想追求的事呀～～