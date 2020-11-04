跑步小品／少根筋的美好

“哇，4:30，差點睡過頭，趕快起床去團練啊，不然太陽出來就跑不了啦！”這是開始認真練馬拉松後每個週日早上匆忙起床的心情，但為了配速可以再快幾秒，值得努力！

晚起的我，究竟是怎麼開始這奇妙熱血的馬拉松練習？Well，要從去年跟朋友開始報名古屋馬拉松開始說起。

2019年9月，當姊姊跟朋友都決定要去跑名古屋，已經三年沒慢跑的我當時也不知道被什麼東西打到竟然一口答應報全馬，而且是保證參賽那種．在那之後才開始懊惱，“oh my god！ 我已經多久沒跑步了，而且以前的跑步也都是報了路跑才開始練，最多也只報過26K，當時沒練夠，每次路跑都跑的超痛苦，該怎麼辦啊!!!” 清醒後真的超級害怕，已經完全是步兵的我只好開始慢慢從8分速開始每天跑40分鐘。

雖然緊張也只能硬著頭皮練了．在這樣每天下班練跑的過程中，操場上總是有一群人跑得又快又輕鬆的聊天，當時我一邊氣喘吁吁地跑，一邊在想，“他們究竟是什麼謎樣生物，為什麼跑步可以像散步一樣的輕鬆？”，同時也擔心這樣速度的自己， 可能會被關門而無法完賽，在查了一堆網路資料後，決定來找專業的跑步教練，看能不能讓自己無傷完賽。

2019年10月我報名了KRC的名古屋跑班，看能不能用專業的角度讓我可以稍稍進步一點.還記得當時我每週都打羽球，在加入跑班後為了能吃教練的課表，決定先暫時退出羽球幾季。同事還認真地提醒我，覺得我應該不適合跑全馬，畢竟我是怎麼吃怎麼動都長不出肌肉的那種體質，真的能無傷跑完全馬嗎？好啦，其實我也沒自信能好好跑馬，畢竟我就是那種超沒意志力的人啊! Anyway，但現在只剩一條路，只能勇敢地向前衝了！Run，Carrie Run!!!

就這樣開始了每週上跑班每天吃課表的生活，一開始的馬克操、間歇跟有氧課表，對我們這種從來沒參加過跑班的人真是超級外星語啊，用幾分速跑幾分鐘然後再休幾分鐘，到底是什麼啊？但在幾次練習後，越來越懂慢跑課表的內容與意義。雖然一開始除了上課以外，自己還都還是會偷偷的減速度或練習趟數，因為自己練的意志力真的太薄弱了。很神奇的是，這些自己練都辦不到的部分，上課時有同學的陪伴跟教練的監督，竟然都辦到了，而且還跑更快，忽然發現，我這樣的人就是需要跑班!

隨著跑班一週一週的課程，開始跟上課表應有的配速跟時間後，漸漸的越來越適應跑步這件事，間歇也越來越跟得上教練開的課表，雖然課表的內容一週一週在增加強度，每次吃課表以及上課都超級想罵髒話，心裡總想說下一趟我就要放棄，但不由自主的腳又動起來，咬著牙吃完課表，慢跑的催眠力超強烈，總是在我以為要放棄時又往前奔。尤其在每天拖著疲憊的雙腿睡前拉筋時; 想說 “明天不要再跑了，好想放棄啊”，每天起床後又默默的把運動服放進包包內，準備下班後繼續練習。究竟是怎麼回事？每次練跑前都覺得懶散想放棄，一跑完又熱血起來想明天能怎麼練習更進步。好吧，我承認這樣上完兩期的跑班，真的對慢跑深深的著迷了，已經不是想完賽而已，而是朝能在4h 30 min內完成全馬的目標前進了。

令我驚喜的是今年 2月底時，我已經可以用6分多的配速跑完28K了，從來沒想過能跑得這麼快那麼遠; 雖然跑完後全身滿是疲勞和酸痛，但一看到距離跟時間知道自己又進步一些的興奮感，完全超越了疲憊; 忽然覺得少根筋也蠻好的，至少，我試過原來自己可以這麼棒！雖然對很多前輩來講，這只是你們散步的速度跟距離，但對我們這樣的平凡人，這樣的成績已經做夢都在笑了！

在準備要以怎樣的配速策略來完成人生初馬的同時，內心還是會感到害怕緊張，畢竟都沒練跑過30K以上，所以當名古屋確定取消後，很多跑友都很難過、惋惜，但我內心竟然是開心無比的。歸咎原因，我覺得是我準備的還不太夠充分，如果可以，當然是先把半馬調整到破2小時之內，再來準備全馬; 好啦，講這麼冠冕堂皇，也可能是我薄弱的意志力又動搖了，但名古屋改線上馬可以開心沒壓力的跑四次完賽，我真心覺得棒，因為路跑取消而難過的同學拜託不要嘲笑我，我DNA裡的意志力可能就長得比別人少吧！

就在許下半馬想破二默默的願望之後，我們的佛系教練不知哪來的靈感，竟然就在本期課程，幫我們幾個想破二的同學開了課表. 太恐怖啦，我沒想到這小小的願望就這樣要往前邁進了。隨著夏季的到來，週末的長距離練習也需要越來越早起，每個週日身體都會自動驚醒就怕練跑太晚。就這樣默默的熱血時間展開了，之前覺得有成就感的6分配速也慢慢朝5:30前進，太開心了，每次練跑都感覺自己更強了一點。跑班同學假日一起練課表，平日互相把自己的配速放在群組討論怎麼樣能更進步，真的覺得好熱血，然後，我竟然也變成可以跑得稍微快刷過一些人還可以聊天的謎樣生物了．希望我年底破二時，還能夠是這樣的輕鬆。

漸漸的我發現，我真的超級喜歡慢跑，看著清晨在河堤邊練跑不認識的跑者互道早安; 傍晚微風徐徐運動場上開心聊天的跑者，還有熱血衝刺的間歇練習者，感覺沒有什麼事情比跑步的這一刻還重要，好像整個世界的美好都收進慢跑流動的氛圍裡，所有快樂不快樂， 歡笑或煩惱的事，都變成很小的很小的分子，不是這個時刻應該要去思考的事; 只要專注著我的步伐跟呼吸，一步一步，邁向前行，就好像可以永無止境的往前奔，不需要停下來了。人生中似乎沒什麼困難的事情，好像每件事都可以這樣一小步一小步往前，累積出每件看似困難，但回頭看是多麼美好的過程．

真心的推薦來慢跑吧，只要開始，就像一個火苗中小小的蕊被點燃後，光亮打開了，就很難停止很難輕易被熄滅掉，滾燙的血液就會在身體流動著，促使你想要往前奔跑的力量。不論你幾歲，工作多忙碌，找一點點的時間試試，會越來越喜歡這個運動，越跑就越停不下來。因為，這是最寧靜自己與自己的對話，什麼事情在這個時間可以都放掉，可以完全專注放鬆的片刻。

準備慢跑，我認為只要準備一雙好跑鞋，不用美麗不用漂亮，好跑就好，最近都穿Sketchers Rider 8練習，超級Q彈好跑，讓腳完全沒負擔，如果還沒有跑鞋的朋友可以試試！ 還有，Sketchers的排汗衫，運動褲，襪子也都很不錯喔; 最後還有，如果慢跑開始有心得想再往前，或是想要有同學一起團練可以互相交流，也歡迎到我們KRC跑班一起上課喔，Kobe教練很佛系，請假遲到都沒關係，但該練的不會讓你少的，然後你就會莫名其妙的進步，強烈推薦來試試，有趣又開心的跑班課程喔！