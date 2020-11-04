賽事心得／開廣飛跑盃超馬 熱血刺激的高張力賽事
原本都是在操場繞圈的開廣飛跑盃超級馬拉松
今年第十屆第點改在大佳河濱公園舉行
每跑一圈距離2k
50k要跑25圈
今年50k的參賽者
實力都非常的好
比賽在早上7點起跑之後
選手們就開始維持一定的速度節奏前進
菁英選手們有各自的補給團隊
也有自己的補給策略
隨著時間的流逝
賽道上陸續有別的組別選手起跑
很快的選手們就已經跑完25k一半的距離
天氣也越來越熱
逆風也越來越大
選手們體力也漸漸下降
後半的25k
需補充更多的水分，電解質及能量來維持體力
讓速度不至於一下子下滑太多
最後男子組成績
總1洪一仁跑出了破紀錄的03:12:59
總2翁相擇 03:19:15
總3張景敦 03:20:07
總4李智群 03:23:52
總5林志傑 03:30:44
女子組成績
總1楊喬筑 03:45:50
總2朱盈穎 03:47:39
總3楊馥菁 04:00:55
總4郭金鳳 04:16:38
總5陳怡如 04:17:58
恭喜所有完賽的選手
全場非常的熱血刺激緊張
跑到後面雖然有選手抽筋或身體出狀況
但還是很有毅力的跑完(Respect)
非常棒的高張力賽事
這麼棒的賽事不能只有我看到
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