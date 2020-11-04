賽事心得／開廣飛跑盃超馬 熱血刺激的高張力賽事

原本都是在操場繞圈的開廣飛跑盃超級馬拉松

今年第十屆第點改在大佳河濱公園舉行

每跑一圈距離2k

50k要跑25圈

今年50k的參賽者

實力都非常的好

比賽在早上7點起跑之後

選手們就開始維持一定的速度節奏前進

菁英選手們有各自的補給團隊

也有自己的補給策略

隨著時間的流逝

賽道上陸續有別的組別選手起跑

很快的選手們就已經跑完25k一半的距離

天氣也越來越熱

逆風也越來越大

選手們體力也漸漸下降

後半的25k

需補充更多的水分，電解質及能量來維持體力

讓速度不至於一下子下滑太多

最後男子組成績

總1洪一仁跑出了破紀錄的03:12:59

總2翁相擇 03:19:15

總3張景敦 03:20:07

總4李智群 03:23:52

總5林志傑 03:30:44

女子組成績

總1楊喬筑 03:45:50

總2朱盈穎 03:47:39

總3楊馥菁 04:00:55

總4郭金鳳 04:16:38

總5陳怡如 04:17:58

恭喜所有完賽的選手

全場非常的熱血刺激緊張

跑到後面雖然有選手抽筋或身體出狀況

但還是很有毅力的跑完(Respect)

非常棒的高張力賽事

這麼棒的賽事不能只有我看到

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