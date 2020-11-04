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賽前情報／田中馬拉松 全馬組5小時配速與補給策略

運動筆記 / 吳佳哲

今年因為新冠肺炎疫情，眾多比賽紛紛停辦，也讓許多跑者們久未比賽，來自台灣各地的跑友之前常在各大賽事碰面團聚，今年因此許久不見，所幸台灣防疫有成，這2個月已紛紛開始恢復舉辦賽事，也讓我們能像往年一樣，盡情享受年底的馬拉松嘉年華。

台灣人氣最旺的馬拉松是哪一場?幾乎所有跑者都會回答田中馬拉松，田中鎮僅是一個民風純樸的小鎮，但卻能吸引眾多跑者報名，每次中籤機率都不高，原因在於每位鎮民都是用嫁女兒辦喜事的心情來辦這場馬拉松，比賽當天也全鎮出動，路旁不分男女老少的加油群眾也讓跑者們感受到身為跑者的虛榮心。

除了熱情的民眾，豐盛的補給也是這場賽事的亮點，近年來流行的澎湃補給賽事的濫觴就是田中馬，官方的補給雖然不錯，但鎮民熱情的私補才是亮點，前幾年參加時烤山豬、香腸、啤酒、羊奶冰棒是常見的私補，去年連龍蝦湯、烤全羊跟檳榔都出現了。

運動筆記配速列車已連續幾年在田中馬拉松為眾多跑者服務，今年仍要繼續，這次我跟兩位美女列車長共同擔任5小時列車列車長，5小時要完賽，平均配速為7:06/KM，雖然田中馬拉松賽道大致平坦，但26KM開始要上坡爬山，此時跑者應該已經很疲累了，多數跑者會選擇走路上山，加上豐盛的補給不吃太可惜了，一定要預留充足的補給時間XD，所以配速策略(含補給時間)稍加修改如下:

一、起跑~26KM

這段路線大致平緩好跑，名符其實跑在田中，故此段配速為7:05/KM左右，耗費時間為3小時4分。

二、26KM~28KM

這2公里就是本次賽事的大魔王，一路向上，高度約100M(平均坡度為5%)，因為已經跑了26KM，不少跑者已相當疲累，加上是上坡路段，故配速列車會將速度放慢至7:30/KM。

三、28KM~30KM

有上就有下，下坡雖然較為輕鬆，但不可太掉以輕心，我們雖然會配合地形增加配速，但只會稍加提升至6:45/KM，以免衝太快讓肌肉疲倦的跑者們受傷。

四、30KM~終點

最後的路線大致平緩，最難的一段已經過去，故我們將配速回復至7:05/KM左右均速前進，按照此配速策略將在4小時59分鐘回到終點，圓滿讓大家在時限內完賽。

補給策略

本次賽事平均2~4KM安排一個補給站，全程共有17個補給處，跟去年一樣，但實際上不只如此，因為民眾自設的私補多到不可其數，整路上絕對餓不著跑者，鎮民們不怕你吃，只怕你吃不飽；我們計劃每個官方補給站都會進入補給，私補也會常進去(但並非每個私補站都進去)，不讓鎮民的熱情白費，建議跑者每站至少喝杯礦泉水或是運動飲料，如果看到特殊或是吸引人的補給也不可放過，依照以往經驗，田中馬拉松幾乎都是在艷陽高照下舉辦，此時，鹽分跟水分的補給就是第一要務了。

田中馬

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