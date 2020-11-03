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扶輪世界年會路跑 凱道熱鬧登場
「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」於2020年11月1日在總統府前廣場熱烈開跑！共有一萬五千名選手報名參加。
此次路跑分為競賽組12.5km與休閒組3km，競賽組由國手匯的馬拉松好手們張芷瑄、陳秉豐、王子銘、鄧新詮、陳雅芬、李翰暄及完成六大馬的最速總經理王冠翔領跑。休閒組則由藝人陳孝萱與扶輪年會主委謝三連及六地區總監賴志明、陳景浪、陳向緯、馬長生、梁榮洲、阮虔芷一起領跑。
國手匯選手鄧新詮(左三)勇奪12.5K競賽組男子第一名(39分41秒)，張芷瑄(右一)獲女子組第二名(45分46秒)
藝人陳孝萱與扶輪年會主委謝三連及六地區總監領跑3K
此次的活動代言人極地超馬冠軍陳彥博也至現場為參賽者們鳴槍及打氣，更表示希望民眾在跑步的過程中，除專注比賽成績外，別忘記欣賞沿途的臺北城市風光。而昨日除路跑活動外，還有小型演唱會與精彩的舞蹈、魔術表演，讓民眾除跑步外還能與家人朋友享受悠閒的假日時光。
代言人陳彥博剛從玉山單攻回來也特地下場跑3K組
12.5K競賽組女子第一名由傅淑萍(左一)勇奪二萬元獎金(43分34秒)
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