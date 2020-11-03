賽事心得／日月潭環湖馬拉松 時間就該用在美好的事物上🏃

今年因為阿武來攪亂，好多的賽事延後或停辦.......。還好...還好~日月潭環湖馬拉松如期舉行原本訓練好今年的目標賽事 ，遇到取消....，其實我知道建民哥很擔心期待已久的日月潭環湖馬，會不會屆時又受到影響又取消呢??

(照片取自尋寶網~感謝攝影師)

怎麼會這麼期待呢??2:45配速列車🏃🏃🏃🏃🏃有#玩沙首席~ 林丹尼、有#搞怪天王~ 林鑫、有#弱弱菜鳥~ 林建民、有#小鮮肉 ~ 林煒凱、有#狂奔小惡魔~Kuang Yang 楊智匡。 丹尼哥去年有一起搭檔過 整個賽道就是歡笑聲~首席 真的不是叫假的 又帥 又風趣。

(2019年日月潭環湖馬照片)⬆️

KUSI哥~一直以來就是搞怪出頭很多(有圖有真相) ，建民哥 亦師 亦友 好夥伴其實我也超期待這幾個人聚在一起會激出什麼火花跑步一個人跑起來很孤單 無趣但一群人跑起來 有伴 無形中就越跑越快 越跑越上癮 歡樂不斷。

我~~建民哥跑馬貼身志工還沒接觸跑步時~~工作上的壓力 讓建民哥 '胃 '總是出狀況，大包小包藥....，然而接觸跑步 竟然原本的毛病不見了，朋友也跟我說建民哥看起來變快樂了，臉上的表情也變多了.....

看著照片 就是充實做自己想做的事💕就算 掰咖 抽筋 起水泡也是~爽😂跑馬👉👉👉 已是建民哥的日常生活

謝謝陪伴建民哥一起一起練跑的你們🙏是啊 ! ! 一樣的時間 ~~當然就是要用在美好的事物上啊。

(照片取自攝影雞)

聽說~這5帥列車堪稱顏值~爆錶😍有事請找丹尼哥😂 😂 😂謝謝主辦單位給建民哥這個機會可以服務跑者~日月潭環湖馬拉松~~我們明年見

By~我沒有跑步，我只是一個默默跟著老公去跑馬，用照片記錄每一場賽事